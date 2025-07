Merkur CUP: TSV Murnau steht im Finale Traum lebt

Beim größten Turnier in dieser Altersklasse haben sich die Fußballer auch beim Bezirksfinale an der heimischen Poschinger Allee keine Blöße gegeben und sich als Erster souverän ein Ticket für die Endrunde verdient. Diese steigt am 20. Juli in Unterhaching.

Mit zwei beeindruckenden Kantersiegen gegen den SV Aubing (5:0) und SVA Palzing (7:0) stellten die Nachwuchskicker bereits früh die Weichen für den Gruppensieg. Auch in der abschließenden Partie gegen den SV Igling wurde ein Dreier eingefahren.