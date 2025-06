Merkur CUP: Souveräner Triumph für TSV Murnau Quali gewonnen

Am Gröben in Garmisch-Partenkirchen wurden am Sonntag die letzten drei Tickets vergeben. Aus Landkreissicht verlief das Abschneiden durchwachsen. Die Fußballer des TSV Murnau haben sich beim weltweit größten E-Jugend-Turnier den Sieg gesichert. Die Burschen des 1. FC Garmisch-Partenkirchen und FC Kochelsee Schlehdorf sind ausgeschieden.

Gerade Letztere, die erstmals seit rund 15 Jahren wieder das Finale im Tölzer Kreis für sich entscheiden konnten, schlugen sich wacker. Der FCKS wurde in einer Gruppe mit den Favoriten Murnau und Unterföhring dank eines Sieges gegen Königsdorf Dritter und sicherten sich im Platzierungsspiel Rang fünf. Ein bisschen mehr hatte sich der FC-Nachwuchs erhofft, er wurde Letzter. Im Finale setzte sich der TSV Murnau mit 5:2 gegen Heimstetten durch, das dritte Ticket ging an Unterföhring.