Merkur CUP-Kreisfinale in Mauern: Heiße Eisen und echte Geheimtipps

Die Spannung steigt: Acht Teams kicken beim Merkur CUP-Kreisfinale in Mauern um drei Tickets fürs Bezirksfinale. Der Favorit steht für alle Vereine fest.

Mauern – „Drei aus Acht“ heißt die Zauberformel für das Kreisfinale des Merkur CUP im Landkreis Freising, das am Sonntag in Mauern steigt. Ab 10 Uhr treffen bei dem weltgrößten E-Jugend-Fußballturnier die acht Teams aufeinander, die sich in den beiden Vorrunden durchgesetzt haben. Als Topfavoriten auf den Sieg auf Kreisebene werden die jungen Zebras des TSV Eching gehandelt.

Die Trainer des TSV Allershausen und der SpVgg Mauern mussten erst einmal ganz tief durchatmen, als die Auslosung der Gruppen offiziell war. Die beiden Zweiten aus der Zwischenrunde bekamen mit dem TSV Eching und dem SE Freising bärenstarke Gegner in ihre Gruppe 2 gelost. Für sie hängen die Trauben, was den Einzug ins Halbfinale betrifft, maximal hoch. „Gegen Freising haben wir immer ganz gut ausgesehen“, meint Allershausens Trainer Ingo Reichstein. An einem guten Tag könne man das Halbfinale erreichen. Bei Gastgeber Mauern sieht Coach Jonas Lösing nur minimale Chancen: „Mit Freising und Eching stehen für mich die Halbfinalisten eigentlich schon fest. Vielleicht können wir die Großen aber etwas ärgern.“

Bekommt Eching ein „Bezirksfinale dahoam“?

Mit Blick auf den TSV Eching haben sich alle Vereine festgelegt, dass diese Mannschaft die beste des Landkreises ist. Und Trainer Hendrik Anders macht auch deutlich, dass die Qualifikation für das Bezirksfinale das klare Ziel ist. Dann könnte der TSV gar ein „Bezirksfinale dahoam“ bekommen, da sich der Echinger Verein für die Ausrichtung beworben hat. Das sollte eine zusätzliche Motivation für das Team sein. Doch auch der SE Freising ist ein heißer Kandidat für einen der ersten drei Plätze, die zum Weiterkommen berechtigen.

Ganz anders ist das Bild in der Gruppe 1 des Kreisfinales, wo sich der SVA Palzing, der SV Dietersheim, der SV Marzling und der FC Neufahrn duellieren. Das könnte eine sehr ausgeglichene Gruppe werden, in der jeder jeden schlagen kann. Palzing und Neufahrn sind als Gruppensieger der Zwischenrunde auf dem Papier die Favoriten. Die Ampertaler haben alle ihre bisherigen Turnierspiele gewonnen und verfügen über großes Potenzial. Die beiden Teams, die sich in dieser Gruppe qualifizieren, dürften dann allerdings mit Eching und Freising schwere Halbfinalgegner bekommen.

„Der Traum der Jungs ist es zu gewinnen“, berichtet Neufahrns Trainer Björn Tamcke. Man fahre zuversichtlich nach Mauern und wolle oben mitspielen. „Alle acht Mannschaften stehen zurecht im Kreisfinale“, sagt der Palzinger Coach Alex Goldbrunner, der mit seinen Jungs das Halbfinale im Blick hat. Dann warten die großen Brocken, „aber in 20 Spielminuten ist alles möglich“.

SV Marzling muss auf Florian Dachs verzichten

Beim Kreisfinale wird es natürlich auch eine entscheidende Frage sein, ob die Vereine ihre besten Mannschaften auf den Platz bringen können. In der Zwischenrunde fehlten dem TSV Allershausen gleich fünf Kinder, sodass man diesmal mit einem ganz anderen Potenzial antritt. Der SV Marzling muss dagegen auf Florian Dachs verzichten, der einer der stärksten Spieler des Teams ist. Er hat sich in der jüngsten Ligapartie das Schlüsselbein gebrochen – und er wird in Mauern schmerzlich vermisst werden.

Der SV Marzling hatte in den beiden Vorrunden mit Freising und Eching die beiden Topteams in seinen Gruppen und qualifizierte sich jeweils als Zweitplatzierter. Der zweite Gruppenplatz in Mauern mitsamt der Quali fürs Halbfinale wäre allerdings eine faustdicke Überraschung. Und der SV Dietersheim? Der eliminierte in der Vorrunde bereits den VfB Hallbergmoos und gilt nun im Kreisfinale als Geheimtipp.