Merkur CUP-Kreisfinale in Mauern: Erreichte Ziele, erfüllte Träume und ganz große Emotionen

Der TSV Eching, SVA Palzing und SE Freising haben die Tickets zu den Bezirksfinals des Merkur CUP gelöst. Und alle Drei müssen sich vor niemandem verstecken.

Mauern – Am Ende des Tages setzten sich die drei Favoriten durch: Der TSV Eching, der SVA Palzing und der SE Freising haben beim Merkur CUP-Kreisfinale den Einzug in die nächste Runde geschafft. Sie vertreten den Kreis Freising nun in den Bezirksfinals des weltgrößten E-Jugend-Fußballturnieres.

Bei der Frage nach dem Top-Favoriten hatten sich im Vorfeld alle Mannschaften auf den TSV Eching festgelegt – und der wurde dieser Rolle letztlich gerecht. Den Echingern wurde in der Gruppenphase aber nichts geschenkt. „Mit den drei Spielen war ich gar nicht zufrieden“, sagte Trainer Stefan Hartl hinterher. „Wir können es viel besser.“ Die Quali für das Halbfinale wackelte zwischenzeitlich, weil das Team gegen Freising und Mauern zurücklag. Der Coach beurteilte es zumindest als positiv, dass die jungen Zebras in beiden Fällen die Niederlagen abwenden konnten.

Mit Gala-Auftritten zum Turniertriumph

Im Halbfinale und im Finale folgten dann zwei Gala-Auftritte – und nun sah Hartl auch den Fußball, den er sich vorstellt. Im Semifinale war sein Team beim 5:0-Sieg klar besser als der SV Marzling, und im Endspiel beim 7:0 über Palzing konnten die Echinger befreit aufspielen. Denn da stand das Weiterkommen bereits fest. Nun hat der TSV gute Chancen auf ein Bezirksfinale dahoam: Die Echinger haben sich für die Ausrichtung beworben und wollen zu Hause den letzten Schritt auf der Road to Haching machen, um im Sportpark beim Finalturnier der besten acht Mannschaften dabei zu sein.