MERKUR CUP - E-Jugend des TSV Murnau genießt Fahrt im FCB-Bus zum Bundesligaspiel Wie die Profis

„Den ganzen Tag lang waren die Jungs total aufgeregt und voller Vorfreude auf ihren großen Tag“, erzählte Trainer Johannes Reiner. Die Türen des modernen Busses gingen auf und umgehend wurden die hinteren Reihen samt einem der Vierer-Tische und die zugehörigen schwarzen Ledersitze von den Nachwuchskickern in Beschlag genommen. „Hiermit sind wirklich schon Manuel Neuer, Thomas Müller, Leroy Sané, Jamal Musiala und Sadio Mané gefahren“, wollte einer der jungen Murnauer wissen. Das Ja von Autobus-Oberbayern-Busfahrer Sendula aus Kroatien ließ die Kinder in ihren Sitzen lautstark jubeln. „Wir sitzen jetzt da, wo sonst die Profis sind!“ Der Merkur CUP Partner FC Bayern München hatte sich dieses Schmankerl einfallen lassen, und die strahlenden Kinderaugen dankten es. „Es ist ein echt cooles Feeling“, sagte Franz Schulze (11) während der Busfahrt nach München.

Murnau – Da haben die Murnauer Nachwuchskicker große Augen gemacht, als der Bus des FC Bayern München in die Poschinger Allee in Murnau einbog.

Die heutigen U12-Kicker samt Abwehrspielerin Julia waren bereits im Oktober 2021 im Turnier der Besten dabei. Im Juli 2022 hatten sie beim Finale in Unterhaching Rang sieben belegt. Die selbe Platzierung nimmt der TSV Murnau auch derzeit in der ewigen Bestenliste ein. Der Traum von alen Nachwuchsspielern: Sie wollen Profis werden. So wie Jamal Musiala. Der FCB- und Nationalspieler wurde von den Murnauer Kids gleich fünfmal als Vorbild genannt. Im Bus durften sie sich schon mal fühlen, als wären sie die schillernden Stars des Rekordmeisters. Denn auf der Fahrt nach München zückten diverse Pasanten ihre Handys, um ein Bild zu schießen. „Schaut, die fotografieren uns schon wieder“ prusteten sie voller Stolz.

Den perfekten Tag rundete dann das Ergebnis der Bayern im Topspiel gegen die Breisgauer ab. Musiala und Co. siegten mit 5:0. (Uwe Vaders)