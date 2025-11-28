Um diesen Pokal geht es beim Merkur CUP, dem weltweit größten Fußballturnier für E-Junioren. – Foto: Michalek

Merkur Cup: Diese Teams treffen im Landkreis Erding aufeinander Insgesamt 340 Mannschaften

Karl-Heinz Rummenigge war der erste Schirmherr des Merkur CUP und Stargast des ersten großen Finals im Juli 1995 in Germering-Unterpfaffenhofen.

Es war das Finale des Pilotprojekts mit 383 gestarteten Mannschaften aus dem Merkur-Land. Es wurde eine Erfolgsgeschichte. Annähernd 180 000 Kinder im Alter von zehn Jahren haben seit Gründung im größten U11-Fußball-Turnier der Welt, den Merkur CUP, einem weit über Bayerns Grenzen hinaus bekannten Fußball-Turnier, durchlaufen.

Nach Rummenigge hießen die Schirmherren Manni Schwabl, Dr. Edmund Stoiber, Stefan Reuter und Philipp Lahm. Seit 2017 steht Manni Schwabl ein zweites Mal dem Merkur CUP als Schirmherr vor und setzt Zeichen. So finden die Finals der Jungen und der Mädchen am selben Tag im Stadion in Unterhaching statt. Auch im kommenden Jahr, am 18. Juli 2026, im dann bereits 32. Merkur CUP. Die Anmeldephase ist vorüber, und die Teilnehmer stehen fest. 340 Mannschaften gehen dann im kommenden Jahr ab März/April auf die Road to Haching. 17 Vereine weniger als für das Turnier 2025. Ein Indiz dafür, wie sehr die Vereine um Nachwuchs in ihren Reihen kämpfen. So sind unter den 340 Vereinen auch 27 Spielgemeinschaften, die sich aus insgesamt 64 Vereinen bilden.