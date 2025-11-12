Merkur CUP 2026: 340 Teams kämpfen um das Finale in Unterhaching

Um diesen Pokal geht es beim Merkur CUP, dem weltweit größten Fußballturnier für E-Junioren. – Foto: Michalek

Sechs Vereine aus dem Würmtal nehmen 2026 am Merkur CUP teil, während die Gesamtzahl der teilnehmenden Mannschaften leicht sinkt.

Karl-Heinz Rummenigge war der erste Schirmherr des Merkur CUP und Stargast des ersten großen Finales 1995 in Unterpfaffenhofen. Es war das Finale eines Pilotprojekts mit 383 gestarteten Mannschaften aus dem Merkurland. Daraus wurde eine Erfolgsgeschichte, die kommendes Jahr in ihre 32. Auflage geht. Die Anmeldephase für den Merkur CUP 2026 ist vorüber, die Teilnehmer stehen fest: 340 Mannschaften gehen ab März beim größten U11-Fußballturnier der Welt auf die Reise Richtung großes Finale in Unterhaching. Im Spielkreis 15, München Süd-West, sind 27 Teams für 2026 gemeldet, darunter der TSV Gräfelfing, der TSV Neuried und der SV Planegg-Krailling. 2025 waren es noch 32 gewesen. Das Kreisfinale ist für Sonntag, 14. Juni, angesetzt. Im Spielkreis 7, Starnberg, wollen 17 Mannschaften das Ticket nach Unterhaching lösen und damit eine mehr als bei der vergangenen Auflage. Dazu zählen der Gautinger SC, der TSV Pentenried und der TV Stockdorf. Das Kreisfinale soll am Samstag, 9. Mai, stattfinden. Mädchen-Teams aus dem Würmtal sind diesmal keine mit dabei. Die Vorrundenturniere stehen in aller Regel ab März/April an.

Annähernd 180 000 Kinder haben seit Gründung am Merkur CUP teilgenommen, einem weit über die Grenzen des Freistaats hinaus bekannten Turnier, das der Münchner Merkur und seine Heimatzeitungen gemeinsam mit dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) veranstalten. Nach Rummenigge hießen die Schirmherren Manni Schwabl, Edmund Stoiber, Stefan Reuter und Philipp Lahm. Seit 2017 fungiert wieder Schwabl als Schirmherr und setzt Zeichen. So finden etwa die Finals der Buben und Mädchen am selben Tag im Stadion der SpVgg Unterhaching statt; auch im kommenden Jahr, am Samstag, 18. Juli 2026. 17 Vereine weniger als heuer sind auf dem Weg dorthin dabei. Ein Indiz dafür, dass die Klubs um Nachwuchs in ihren Reihen kämpfen. Unter den 340 Teilnehmern finden sich auch 27 Spielgemeinschaften, die sich aus insgesamt 64 Vereinen bilden. 2007 nahmen solche erstmals am Turnier teil.