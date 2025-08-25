Merkendorf in Raitersaich mit längerem Atem

Bereits in der 9. Minuten das 1:0 durch Fiedler. Dieser erkämpfte sich im Mittelfeld den Ball, lässt zwei Gegner stehen und schließt aus knapp 22m per Marke Traumtor ab.

Am heutigen zweiten Spieltag haben der SVR II die zweite Mannschaft aus Merkendorf/Altenmuhr zu Gast.

In der 17. Minute ein nennenswerter saftiger Distanzschuss von Osysek, der Gästetorwart klärt zur Ecke.

Doch drei Zeigenumdrehungen später zum 1:1(12.) Nach einer Ecke bekommt Fiedler den Ball an die Hand, Baumgärtner schießt den Elfmeter links unten, Vogl ahnt die Ecke kommt aber nicht ran.

Dann flachte das Spiel ab. Erst in der 40. Minute ein Distanzschuss von Osysek, knapp vorbei.

Zur Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel.

Kurz nach der Pause, das 2:1(50.) Ngoc per Distanzschuss aus 19m. Eine Minute später, Osysek aus 30m an die Latte.

Dann mal die Gäste. 52. Min, Merkendorfs Flanke von der rechten Seiten, Spieler am zweiten Pfosten scheitert am Aluminium.

Dann leider in der 60. Min, muss der Merkendorfer Torwart verletzt runter, ein Feldspieler stellt sich rein

Dann war es soweit, das 2:2 in der 66. Minute. Ein abgefälschter Distanzschuss von Baumgärtner zappelt im linken Eck.

Dann merkte man die fehlende Fitness der Heimelf. Die Gäste waren am Drücker. Merkendorf aus 7m an die Latte.(70.)

Dann drehn die Gäste endgültig das Spiel. 2:3(76.) Merkendorf erobert auf der rechten Seiten den Ball, schickt seinen Spieler tief, der legt vor dem Towart rüber, Blümlein schiebt ein.

Entlasstung in der 81. Minute. Ngoc's Schuss aufs kurze Eck, aber der Torwart pariert stark zur Ecke.

In der 83. Minute macht der Spielführer Baumgärtner den Deckel drauf. Er wird in der Mitte komplett frei gespielt und umläuft Vogl im 1vs1.(2:4)