Ligabericht
Merkenbach macht ohne die Popalzais weiter
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Fußball-A-Ligist FC Merkenbach hat sich überraschend von zwei seiner stärksten Torschützen und Vorlagengeber getrennt +++
Herborn. Überraschung in der Fußball-A-Liga Dillenburg: Der Tabellensiebte FC Merkenbach hat sich von den Brüdern Munir und Samir Popalzai getrennt. Beide zählten während der Hinrunde mit jeweils 15 Einsätzen zur Stammbesetzung.