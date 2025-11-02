Merkenbach erobert Dillbrecht

Dillenburg. Am 14. Spieltag der Fußball-A-Liga Dillenburg ist es passiert: Tabellenführer SG Obere Dill hat die erste Saisonniederlage kassiert und daheim in Dillbrecht 1:2 gegen den FC Merkenbach verloren. Der SV Herborn (2:1-Sieg bei Frohnhausen II) verkürzte den Rückstand auf den Primus auf zehn Punkte. Auswärtssiege feierten zudem die SG Dietzhölztal (3:0 bei Eschenburg II) und der TuS Driedorf (3:0 in Fellerdilln). Der SV Eisemroth behielt den Dreier durch ein 2:1 gegen Breitscheid daheim, und der TSV Ballersbach drehte sein Heimspiel gegen die SG Roth/Simmersbach in einen 4:2-Erfolg. Bereits am Samstag setzte sich der FC Niederroßbach zu Hause 3:2 gegen die SG Aartal durch. Kampflos sackte die SG Sinn/Hörbach drei Punkte ein, der TSV Eibach konnte daheim nicht antreten.