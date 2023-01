Merken verlängert bei SG Laufenselden „Projekt noch nicht abgeschlossen“, sagt der 34-jährige Spielertrainer des Kreisoberligisten

Mit 31-köpfigem Tross habe man zuletzt den Erfolg des Drittligisten SV Wehen Wiesbaden über Elversberg in der Brita-Arena verfolgt, anschließend den Abend in Wiesbaden gemeinsam verbracht. Und das in einem Verein „ganz ohne finanzielle Mittel“, hebt der Coach hervor und freut sich, dass Defensivtalent Justin Dick aus der Verbandsliga A-Jugend der SG Orlen zur SGL zurückgekehrt ist, um dort nach Verletzung den Neustart anzugehen.

Rickermann wieder öfter zur Verfügung

Weiterhin hoffnungsvoll: Nach mehrjähriger, auch beruflich bedingter Auszeit, will Torjäger Nico Litzius offenbar wieder die Schuhe schnüren. Zumindest sporadisch, wie Merken einschränkt, der seinerseits weiter in der Offensive mitmischen wird. Auch Leon Rickermann, der im Rahmen seines Studiums ein Praktikum beim SV Wehen Wiesbaden absolviert hat und als Werkstudent beim SVWW bleiben soll, dürfte in Laufenselden wieder öfter zur Verfügung stehen. „Für unsere erste Mannschaft gilt es, in den restlichen Spielen so schnell wie möglich die neun Punkte zu holen, die man noch zum Klassenerhalt braucht. Parallel ist Relegationsplatz zwei mit unserer zweiten Mannschaft in der C-Liga das große Ziel. Kreisoberliga und B-Liga, das wäre für die nächste Runde unsere Wunschkonstellation“, sagt Merken.