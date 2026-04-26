Merings „Zweite“ trumpft im Derby auf Der MSV II überrascht mit 1:0-Sieg in Kissing +++ Der TSV Merching bleibt mit einem 3:1-Sieg in Neusäß auf Titelkurs +++ Ottmarshausen kassiert erste Niederlage in diesem Jahr +++ Welden muss weiter bangen von Bernhard Meitner · Heute, 22:51 Uhr · 0 Leser

Stolperfalle SV Mering II: Das Schlusslicht fügte Kissing eine überraschende Niederlage zu. Der KSC muss den Aufstieg wohl abhaken. – Foto: Christian Kolbert

Elf Punkte Vorsprung weist der TSV Merching an der Spitze der Kreisliga Augsburg auf. Das müsste fünf Runden vor dem Finale reichen für den Titelgewinn. Der 3:1-Sieg in Neusäß stellt einen wichtigen Schritt auf diesem Weg dar. Auch Tur Abdin Augsburg punktete wieder dreifach; er schlug Ottmarshausen mit 2:0. Der Kissinger SC dürfte aus dem Rennen sein, er verlor zu Hause gegen das Schlusslicht aus Mering überraschend mit 0:1. Während der TSV Diedorf nach dem 3:0-Erfolg beim ASV Hiltenfingen endgültig aus dem Schneider ist, muss der TSV Welden nach der 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Göggingen weiter bangen.

Nach dieser Heimniederlage im Derby meinte Franko Berglmeir, der Spielertrainer des KSC, sichtlich enttäuscht: „Ich bin eigentlich sprachlos. Es ist unerklärlich, wie man gegen so eine Mannschaft verlieren kann.“ Er beklagte gleich in den ersten Minuten das Verpassen von zwei Torgelegenheiten. Der Rahmen mit 180 Besuchern sei absolut passend gewesen, nicht aber das Ergebnis. Berglmeir: „War eine verdiente Niederlage gegen das Schlusslicht.“ Johannes Pfeiffer, der Spielertrainer bei den Gästen, konnte dagegen vollauf zufrieden Bilanz ziehen: „Wir haben es geschafft, als Mannschaft kompakt zu verteidigen. Wir haben wenig zugelassen. Jeder hat sich in die Bälle geworfen, es war ein verdienter Sieg. In der zweiten Halbzeit kamen wir zu einigen Chancen.“ So entstand eine Vorstellung, wie sie die Meringer „Zweite“ nur selten zu bieten vermag – mit dem Tor des kurz zuvor eingewechselten Tizian Janke als Pointe (79.). (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Florian Ambrosch (Augsburg) - Zuschauer: 180

Tor: 0:1 Tizian Janke (79.)

Die Gäste gingen früh in Führung: Dominik Hartner verwandelte einen Elfmeter in der 20. Minute, nachdem er von Manuel Andre perfekt in Szene gesetzt wurde. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Jannik Pritzkau auf 0:2, assistiert von Tonio Ungor. In der 63. Minute gelang Berkay Akgün der Anschlusstreffer für Türkgücü, doch der Ausgleich blieb aus. DJK Lechhausen sicherte sich mit einer soliden Leistung den 2:1-Sieg.

Schiedsrichter: Oliver Waizmann (Wulfertshausen) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Dominik Hartner (20. Foulelfmeter), 0:2 Jannik Pritzkau (44.), 1:2 Berkay Akgün (63.)

Erstmals musste der SVO nach Ende der Winterpause ein Spiel verloren geben. Die Hausherren versuchten von Anfang an durch druckvolles Spiel sich in der Hälfte des SVO festzusetzten. Dieser hielt allerdings konzentriert und aggressiv dagegen, so dass es zumeist bei langen Bällen in die Spitze durch den FC verblieb, um zu Torchancen zu kommen. Nach Wiederanpfiff war der SVO engagiert. Ab da schien es, als ob der SVO alles im Griff hatte. Doch in der 70. Spielminute zeigte der FC seine ganze Effektivität, indem Emre Kurt per Kopf eine Freistoßflanke zum 1:0 verwandelte. Damit nicht genug. Seod Hikmet Hassan konnte kurz darauf ins lange Eck des SVO flach einschießen (72.). (uma) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Konstantin Riegel (Langweid) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Emre Kurt (70.), 2:0 Seod Hikmet Hassan (72.)

In einem packenden Duell trennten sich der SV Hammerschmiede und der SV Schwabegg mit 0:0. Trotz intensiver Bemühungen beider Teams blieb das Spiel torlos. In der 71. Minute erhielt Sebastian Kraus von Schwabegg eine Zeitstrafe von 10 Minuten, gefolgt von Max Goldenberg von Hammerschmiede in der 81. Minute. 50 Zuschauer sahen ein spannendes, aber chancenarmes Spiel.

Schiedsrichter: Kris Streiber (Schretzheim) - Zuschauer: 50

Es dauerte bis zur 53. Minute, ehe der TSV den Abwehrriegel des Tabellennachzüglers geknackt hatte und Tobias Schneider den Führungstreffer erzielte. Innerhalb von drei Minuten erhöhten der Sekunden zuvor eingewechselte Patrick Nitzsche (76.) und Jonathan Streit (78.) dann zum 0:3-Endstand. (AZ) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Stefan Asam (Herbertshofen) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Tobias Schneider (53.), 0:2 Patrick Nitzsche (76.), 0:3 Jonathan Streit (78.)

Mit 1:3 mussten sich Toni Peric und der TSV Neusäß dem Spitzenreiter TSV Merching geschlagen geben. – Foto: Andreas Lode

Die Neusässer schienen an die Erfolgsgeschichte aus dem Nachholspiel anzuknüpfen. Schon nach elf Minuten gelang Mustafa Mujezinovic der 1:0-Führungstreffer. Doch Moritz Willis glich postwendend per Kopfball aus (13.). Als Mujezinovic eine Zehn-Minuten-Strafe absitzen musste, unterlief Haris Keranovic ein Eigentor zum 1:2 für die Gäste. Saffet Yildirim sorgte in der 78. Minute für die endgültige Entscheidung. (AZ) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Mustafa Mujezinovic (11.), 1:1 Moritz Willis (13.), 1:2 Haris Keranovic (38. Eigentor), 1:3 Saffet Yildirim (78.)

In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie musste sich Welden am Ende unglücklich mit 0:1 geschlagen geben – ein Ergebnis, das dem Spielverlauf kaum gerecht wird, denn eine Punkteteilung wäre durchaus verdient gewesen. Die größte Chance für Welden bot sich in der 61. Minute: Noah Liepert stand nach einem gelungenen Angriff plötzlich frei vor dem Tor, konnte den Ball jedoch nicht im Netz unterbringen. Diese verpasste Gelegenheit sollte sich wenig später rächen. In der 68. Minute ging Göggingen durch Maximilian Pfeiffer in Führung. Nach einem Freistoß fand der Ball seinen Weg ins Tor und stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Trotz weiterer Bemühungen gelang es Welden nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen, sodass am Ende eine bittere 0:1-Niederlage zu Buche stand. (cav) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Balduin Fischer-Stabauer (Neuburg) - Zuschauer: 152

Tor: 0:1 Maximilian Pfeifer (68.)