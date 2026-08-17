Mering siegt im Spektakel – Legau in Torlaune Torfeste +++ Comebacks +++ Spannung in der Bezirksliga +++ von Raphael Ehrwen · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Yenal Strauß trifft zum 2:1 – Foto: Siegfried Rebhan

Der 5. Spieltag in der Bezirksliga Schwaben Süd hatte jede Menge Tore und einige dramatische Geschichten zu bieten. Während Legau und Egg an der Günz deutliche Siege feierten, musste Germaringen einen 0:2-Rückstand drehen, um noch drei Punkte einzufahren. Mering setzte sich in einer turbulenten Sieben-Tore-Partie durch, während Thalhofen dank eines Viererpacks von Kevin Volland jubelte. Auch Oberstdorf, Kammlach und Wiggensbach konnten ihre Begegnungen für sich entscheiden und rundeten einen abwechslungsreichen Spieltag ab.

Der FC Oberstdorf hat sich in einem umkämpften Bezirksliga-Duell mit 2:1 gegen den TSV Haunstetten durchgesetzt. Im Oybele Stadion mussten die Gastgeber zunächst einen frühen Rückstand hinnehmen, ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. Nach dem Ausgleich noch vor der Pause drehte Oberstdorf die Begegnung im zweiten Durchgang endgültig und sicherte sich die drei Punkte. Dabei begann die Partie denkbar ungünstig für die Hausherren. Bereits in der sechsten Minute landete der Ball durch ein unglückliches Eigentor von Marcel Adelhard im Oberstdorfer Netz. Haunstetten profitierte von der Situation und durfte sich früh über die 1:0-Führung freuen.

Oberstdorf zeigte sich vom frühen Rückschlag jedoch wenig beeindruckt und arbeitete sich zunehmend besser in die Begegnung. Die Gastgeber suchten konsequent den Weg nach vorne und wurden nach einer halben Stunde für ihre Bemühungen belohnt. Markus Sichler brachte eine präzise Flanke in den Strafraum, wo Simon Böck zur Stelle war und den Ball per Kopf zum 1:1-Ausgleich im Tor unterbrachte. Mit dem Unentschieden ging es schließlich in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen und umkämpft. Beide Mannschaften versuchten, den entscheidenden Treffer zu erzielen, ohne dabei ihre defensive Ordnung vollständig aufzugeben. Lange deutete vieles auf eine Punkteteilung hin.

In der 76. Minute gelang Oberstdorf dann die entscheidende Aktion. Anton Ogger setzte Benedikt Eder mit einem gelungenen Zuspiel in Szene. Eder nutzte die Gelegenheit und vollendete zum 2:1. Damit hatten die Hausherren die Begegnung nach dem frühen Rückstand vollständig gedreht. Haunstetten versuchte in der verbleibenden Spielzeit noch einmal zurückzukommen, doch Oberstdorf verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Damit sicherte sich der FC Oberstdorf nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung einen 2:1-Heimerfolg und drei wichtige Punkte. Torschützen: 0:1 Adelhard (6./Eigentor)

1:1 Böck (30.)

2:1 Eder (76.) Aufstellung des FC Oberstdorf: Siebken, Böck, Übelhör, Sichler, Adelhard, Bonauer, Eder, Stölzle (94. T. Schulla), F. Schulla (89. Buchmann), Ogger (85. Schefter), Wegele (78. Rohner) Aufstellung des TSV 1892 Haunstetten: Seewald, Obermeier (67. Huber), Kohlbach, Krieger, Maliachovas, Cakin (86. Rost), Avan (75. Mengel), Loßner, Özkan, Sic, Heße (78. Gal) Gelbe Karten: Adelhard (68.)

Sic (93.) Schiedsrichter: Jakob Hanser Zuschauer: 150

Der SV Mering hat sich in einem spektakulären Bezirksliga-Duell mit 4:3 gegen den TV Erkheim durchgesetzt. Vor 260 Zuschauern legten die Gäste früh den Grundstein für ihren Erfolg und führten zwischenzeitlich sogar mit drei Toren. In einer turbulenten Schlussphase kämpfte sich Erkheim noch einmal heran, während gleich drei Gelb-Rote Karten für zusätzliche Hektik sorgten. Mering erwischte einen Start nach Maß. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Anthony Paulic die Gäste früh mit 1:0 in Führung brachte. Der SV Mering blieb auch anschließend gefährlich und ließ Erkheim zunächst kaum zur Entfaltung kommen. In der 27. Minute war erneut Paulic zur Stelle und schnürte mit dem Treffer zum 2:0 seinen Doppelpack. Der TV Erkheim versuchte anschließend, eine Antwort auf den frühen Rückstand zu finden. Die Gastgeber fanden jedoch zunächst keinen Weg, um die Meringer Defensive entscheidend unter Druck zu setzen. So nahm der SV Mering seinen Zwei-Tore-Vorsprung mit in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel bemühte sich Erkheim um den Anschlusstreffer, doch zunächst schlugen erneut die Gäste zu. Maximilian Kless erhöhte in der 73. Minute auf 3:0 und brachte Mering damit vermeintlich endgültig auf die Siegerstraße. Die Partie war allerdings noch lange nicht entschieden. Nur vier Minuten später meldete sich Erkheim zurück. Simon Steidele verkürzte in der 77. Minute auf 1:3 und gab den Hausherren damit neue Hoffnung. In der Schlussphase wurde die Begegnung zunehmend hitziger. Luca Witt sah in der 90. Minute Gelb-Rot, wenig später musste auch Raphael Honold nach seiner zweiten Verwarnung vorzeitig vom Platz. Auf Meringer Seite erwischte es Julius Müller ebenfalls mit Gelb-Rot. Trotz der Platzverweise gab sich Erkheim nicht geschlagen. Manuel Merk sorgte in der Nachspielzeit mit dem 2:3 noch einmal für Hochspannung. Doch genau in dieser Phase setzte Mering den entscheidenden Konter: Der eingewechselte Tim Krämer traf in der 90.+4 Minute zum 4:2 und verschaffte den Gästen wieder etwas Luft. Selbst danach war die Partie noch nicht beendet. Merk schlug in der 90.+6 Minute erneut zu und brachte Erkheim mit seinem zweiten Treffer auf 3:4 heran. Für den Ausgleich reichte die verbleibende Zeit jedoch nicht mehr. Damit brachte der SV Mering einen turbulenten 4:3-Auswärtserfolg über die Zeit und sicherte sich nach einer dramatischen Schlussphase die drei Punkte. Torschützen: 0:1 Paulic (2.)

0:2 Paulic (27.)

0:3 Kless (73.)

1:3 Steidele (77.)

2:3 Merk (Nachspielzeit)

2:4 Krämer (90.+4)

3:4 Merk (90.+6) Aufstellung des TV Erkheim: Schoeffel, R. Honold, Wiest, Amman (62. Merk), Holzapfel (85. Wörz), Oswald, M. Honold (46. Witt), Urbin (72. Scheel), Wohnlich, Kächele, Steidele Aufstellung des SV Mering: Wolf, Sandru, Gottwald (56. Weißenböck), Paulic (64. Fuchs), Wairsch, Meier (79. Asta), Kless (86. Krämer), Müller, Ebeling, Weigand, Möders Gelbe Karten: Steidele (32.)

Kächele (57.)

Weigand (66.)

Witt (73.)

Kless (78.)

Oswald (78.)

R. Honold (87.)

Müller (89.) Gelb-Rote Karten: Witt (90./TV Erkheim)

R. Honold (92./TV Erkheim)

Müller (93./SV Mering) Schiedsrichter: Linus Benesch Zuschauer: 260

Der FC Thalhofen hat sich in einem abwechslungsreichen Bezirksliga-Duell mit 4:2 gegen den VfL Kaufering durchgesetzt. Im Stadion am Mühlsteig gingen die Gäste zweimal in Führung, doch Thalhofen fand jeweils die passende Antwort. Zum entscheidenden Mann avancierte Kevin Volland, der alle vier Treffer der Gastgeber erzielte und dabei gleich drei Elfmeter verwandelte. Den besseren Start erwischte zunächst der VfL Kaufering. In der 17. Minute brachte Yannik Dillinger die Gäste mit einem präzisen Abschluss mit 1:0 in Führung. Lange konnte sich Kaufering über den Vorsprung allerdings nicht freuen. Nur drei Minuten später fasste sich Kevin Volland ein Herz und traf mit einem sehenswerten Distanzschuss zum schnellen 1:1-Ausgleich. In der Folge entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der sich beide Mannschaften wenig schenkten. Weitere Treffer fielen im ersten Durchgang jedoch nicht mehr, sodass es mit dem 1:1 in die Halbzeitpause ging. Direkt nach Wiederbeginn erwischte Kaufering erneut den besseren Start. Bastian Dillinger schlug bereits in der 46. Minute zu und brachte den VfL zum zweiten Mal an diesem Abend in Führung. Doch erneut gelang es den Gästen nicht, ihren Vorsprung lange zu verteidigen. Wenige Minuten später rückte Kevin Volland wieder in den Mittelpunkt. In der 54. Minute bekam Thalhofen einen Strafstoß zugesprochen, den Volland sicher zum 2:2 verwandelte. Nur fünf Minuten später bot sich dem Angreifer erneut vom Elfmeterpunkt die Gelegenheit. Auch diesmal behielt er die Nerven und stellte mit seinem dritten Treffer des Abends auf 3:2. Für Kaufering wurde die Aufgabe zusätzlich erschwert, als Manuel Wolf nach seiner zweiten Verwarnung mit Gelb-Rot vom Platz musste. In Unterzahl versuchten die Gäste noch einmal alles, um zumindest einen Punkt aus Thalhofen mitzunehmen. Die Hausherren verteidigten ihren knappen Vorsprung jedoch und ließen sich die Begegnung nicht mehr aus der Hand nehmen. In der Nachspielzeit fiel schließlich die endgültige Entscheidung – und erneut zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Zum dritten Mal trat Kevin Volland zum Strafstoß an und verwandelte auch diesen. Mit seinem vierten Treffer des Abends stellte er den 4:2-Endstand her und krönte damit eine außergewöhnliche persönliche Leistung. So feierte der FC Thalhofen nach zweimaligem Rückstand noch einen 4:2-Heimerfolg. Kaufering hielt lange dagegen und ging zweimal in Führung, musste sich am Ende aber einem treffsicheren Kevin Volland geschlagen geben. Torschützen: 0:1 Y. Dillinger (17.)

1:1 K. Volland (20.)

1:2 B. Dillinger (46.)

2:2 K. Volland (54./Elfmeter)

3:2 K. Volland (59./Elfmeter)

4:2 K. Volland (94./Elfmeter) Aufstellung des FC Thalhofen: Reichhart, Steger, Sandner, Welte, M. Wahler, Velagic (77. Drimml), R. Volland (88. Büttner), Zeiler, C. Wahler (64. Brugger), Suske (46. Dittrich), K. Volland Aufstellung des VfL Kaufering: Wölfl, Rimmer (74. Vihl), Ansorge (82. Wörz), Bucher, Schwabbauer, B. Dillinger (77. Mailänder), Neuhaus, Y. Dillinger (59. Grüner), Wolf, Detmar, Danowski (64. Belakhal) Gelbe Karten: Sandner (29.)

Wahler (31.)

Bucher (38.)

Wolf (50.)

Wölfl (54.)

K. Volland (74.) Gelb-Rote Karten: Wolf (VfL Kaufering) Schiedsrichter: Antonio Vasiu Zuschauer: 300

Der FC Wiggensbach hat sein Heimspiel gegen den FC Bad Wörishofen knapp mit 1:0 für sich entschieden. Im Max-Swoboda-Stadion entwickelte sich ein enges Bezirksliga-Duell, in dem sich beide Mannschaften über weite Strecken auf Augenhöhe begegneten. Am Ende machte ein einziger Treffer den Unterschied und bescherte den Gastgebern die drei Punkte. Von Beginn an war zu erkennen, dass sich beide Teams wenig schenken würden. Wiggensbach versuchte vor heimischer Kulisse, die Kontrolle über die Begegnung zu übernehmen, während Bad Wörishofen kompakt dagegenhielt. Beide Defensivreihen standen sicher und verhinderten, dass sich der Gegner regelmäßig gefährlich vor dem Tor festsetzen konnte. Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte blieb die Begegnung ausgeglichen. Beide Mannschaften suchten zwar den Weg nach vorne, doch im entscheidenden Moment fehlte die nötige Durchschlagskraft. So ging es nach einer umkämpften ersten Hälfte ohne Treffer in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel gelang es Wiggensbach schließlich, die Partie auf seine Seite zu ziehen. In der 57. Minute war Paul Fleschutz zur Stelle und erzielte das wichtige 1:0 für die Hausherren. Damit belohnte sich der FCW für seine Bemühungen und zwang Bad Wörishofen dazu, offensiv mehr zu investieren. Die Gäste versuchten in der verbleibenden Spielzeit noch einmal alles, um zumindest den Ausgleich zu erzielen. Wiggensbach verteidigte den knappen Vorsprung jedoch konzentriert und ließ sich auch in der Schlussphase nicht mehr aus der Ruhe bringen. Mehrere Wechsel auf beiden Seiten sollten noch einmal neue Impulse setzen, am Spielstand änderte sich allerdings nichts mehr. Nach dem Schlusspfiff durfte der FC Wiggensbach damit einen knappen 1:0-Heimerfolg feiern. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Begegnung erwies sich der Treffer von Paul Fleschutz als entscheidende Szene des Tages. Bad Wörishofen hielt lange dagegen, blieb offensiv letztlich aber ohne Torerfolg. Torschützen: 1:0 Fleschutz (57.) Aufstellung des FC Wiggensbach: Echter, Klare, Krieger (60. Schiek), Pascuda, Peter, Heinle (85. Zimmermann), Fleschutz, Scheidele, Brutscher (68. Perrey), Ewald (81. Berger) Aufstellung des FC Bad Wörishofen: Hollenzer, Seemüller, Trommer, Krammer, Bartsch, Lange, Hajra (91. Ohmann), Waltenberger, Weidener (77. Schüll), Wörz, Bucek Gelbe Karten: Heinle (32.)

Lange (43.)

Schiek (63.)

Waltenberger (66.)

Seemüller (89.) Schiedsrichter: Patrick Meixner Zuschauer: 130

Der TSV Legau hat im Heimspiel gegen den FC Königsbrunn einen deutlichen 5:1-Erfolg gefeiert. Die Gastgeber erwischten einen starken Start und stellten bereits früh die Weichen auf Sieg. Zwar konnte Königsbrunn zwischenzeitlich verkürzen, nach dem Seitenwechsel ließ Legau jedoch nichts mehr anbrennen und schraubte das Ergebnis deutlich in die Höhe. Die Hausherren waren von Beginn an hellwach und benötigten lediglich neun Minuten für den ersten Treffer. Simon Sonntag brachte den TSV Legau früh mit 1:0 in Führung. Auch danach blieb die Heimelf am Drücker und legte nur sieben Minuten später nach. Diesmal bereitete Sonntag vor und Jonas Prestele vollendete in der 16. Minute zum 2:0. Königsbrunn ließ sich vom frühen Zwei-Tore-Rückstand allerdings zunächst nicht abschütteln. In der 22. Minute gelang Yenal Strauß der Anschlusstreffer zum 2:1 und brachte die Gäste damit wieder zurück in die Begegnung. Legau blieb dennoch konzentriert und nahm die knappe Führung mit in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel übernahm der TSV schnell wieder das Kommando. In der 51. Minute stellte Prestele mit seinem zweiten Treffer des Tages den alten Abstand wieder her. Alexander Schwarz lieferte die Vorarbeit zum 3:1 und sorgte damit dafür, dass die Gastgeber wieder komfortabler in Führung lagen. Legau setzte anschließend weiter nach. In der 65. Minute wechselte Schwarz von der Rolle des Vorbereiters in die des Torschützen. Nach Zuspiel von Markus Mendler traf er zum 4:1 und sorgte damit bereits für eine Vorentscheidung. Königsbrunn fand darauf keine passende Antwort mehr. Auch in der Schlussphase blieb die Heimelf gefährlich. Eine Minute vor dem Ende setzte Markus Mendler den Schlusspunkt unter die überzeugende Vorstellung. Er verwertete eine weitere Vorlage von Simon Sonntag zum 5:1-Endstand. Sonntag hatte damit neben seinem eigenen Treffer auch zwei Tore seiner Mannschaft vorbereitet. Am Ende stand ein auch in der Höhe überzeugender Heimerfolg für den TSV Legau. Besonders offensiv präsentierten sich die Gastgeber äußerst effektiv und hatten mit Prestele, Sonntag, Schwarz und Mendler gleich mehrere entscheidende Akteure. Königsbrunn konnte nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer nicht mehr entscheidend zurückschlagen und musste sich deutlich geschlagen geben. Torschützen: 1:0 S. Sonntag (9.)

2:0 Prestele (16.)

2:1 Strauß (22.)

3:1 Prestele (51.)

4:1 Schwarz (65.)

5:1 Mendler (89.) Aufstellung des TSV Legau: Haug, Veit, Steinle (84. N. Sonntag), Riedmiller, S. Sonntag, Heberle (73. Wagner), Prestele (88. Julian Fink), Graf, Sessay (88. Jonas Fink), Schwarz (78. Görlich), Mendler Aufstellung des FC Königsbrunn: Baur, S. Blasi, Schmalz, Berchtenberger, Jaiteh, Hamm, Djondo-Pacham, Gröb (73. Turgunbajew), Sommer, Hampel, Strauß (64. Pirog) Gelbe Karten: Heberle (38.)

S. Sonntag (41.)

Pirog (71.) Schiedsrichterin: Jennifer Stützel Zuschauer: 270

Der TSV Kammlach hat sein Heimspiel gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell souverän mit 3:0 für sich entschieden. Die Gastgeber präsentierten sich vor allem vor dem Tor konsequent und ließen defensiv nur wenig anbrennen. Mit einem Treffer vor und zwei Toren nach der Pause machte Kammlach den verdienten Heimerfolg perfekt. Die Begegnung begann zunächst ausgeglichen, beide Mannschaften versuchten, Sicherheit in ihr Spiel zu bekommen. Kammlach fand mit zunehmender Spielzeit jedoch besser in die Partie und setzte die Gäste immer häufiger unter Druck. Bereits nach 18 Minuten musste die Heimelf erstmals wechseln: Für J. Funk kam Florian Heinzelmann in die Begegnung. In der 22. Minute belohnte sich Kammlach schließlich für seinen Aufwand. Manuel Funk bereitete den Angriff vor und setzte Manuel Schmid entscheidend in Szene. Schmid nutzte die Gelegenheit und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Niedersonthofen/Martinszell versuchte anschließend zu reagieren, konnte die Kammlacher Defensive bis zur Pause aber nicht überwinden. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeber einen Start nach Maß. Gerade einmal drei Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, als Manuel Funk nach seiner Vorlage zum ersten Treffer nun selbst erfolgreich war. Per Kopf erzielte er in der 48. Minute das 2:0 und verschaffte seiner Mannschaft damit früh in der zweiten Hälfte ein komfortables Polster. Die Gäste reagierten mit mehreren personellen Veränderungen und versuchten, noch einmal neuen Schwung in ihre Offensive zu bringen. Kammlach behielt jedoch die Kontrolle und ließ sich vom Gegner nicht entscheidend unter Druck setzen. Stattdessen sorgten die Hausherren in der 68. Minute selbst für die Vorentscheidung. Peter Müller war zur Stelle und erhöhte auf 3:0. Damit waren die Weichen endgültig auf Heimsieg gestellt. In der verbleibenden Spielzeit verwaltete Kammlach den deutlichen Vorsprung konzentriert und verhinderte einen möglichen Anschlusstreffer der Gäste. So durfte der TSV Kammlach nach dem Schlusspfiff einen überzeugenden 3:0-Erfolg feiern. Die Gastgeber zeigten sich in den entscheidenden Situationen effektiv und blieben gleichzeitig ohne Gegentor. Für die SG Niedersonthofen/Martinszell gab es dagegen trotz mehrerer Wechsel nach der Pause keinen Weg mehr zurück in die Partie. Torschützen: 1:0 Schmid (22.)

2:0 M. Funk (48.)

3:0 Müller (68.) Aufstellung des TSV Kammlach: Mayr, Schmid, Diepolder, Müller (90. Ried), M. Funk, Theis, P. Funk, Reth (85. Mustafai), J. Funk (18. F. Heinzelmann), T. Heinzelmann (85. Leinsle), Krauß (85. Pauli) Aufstellung des SSV Niedersonthofen: Maier, Albrecht (64. Welte), Picknik, Gebhart, Abend (83. Bauer), Durach, Mayer (70. Mayr), Herzog (46. Lechner), Bayrhof, Greiter (46. Lask), Graßl Gelbe Karten: Greiter (38.)

Mayer (57.)

Albrecht (63.) Schiedsrichter: Jan Niklas Eichholz Zuschauer: 120

Der SVO Germaringen hat im Heimspiel gegen den TSV Merching eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt und sich nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 durchgesetzt. Im Sportpark Germaringen sah zunächst alles nach einem Auswärtserfolg der Merchinger aus. Doch nach dem Seitenwechsel kippte die Begegnung komplett zugunsten der Gastgeber. Merching präsentierte sich in der ersten Hälfte äußerst effizient. In der 16. Minute brachte Moritz Willis die Gäste mit 1:0 in Führung. Germaringen suchte zwar nach einer Antwort, fand zunächst aber nicht die nötigen Mittel, um die Merchinger Defensive entscheidend zu überwinden. Kurz vor dem Pausenpfiff folgte der nächste Rückschlag für den SVO. Merching bekam einen Strafstoß zugesprochen und erneut übernahm Willis die Verantwortung. Der Angreifer ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und verwandelte sicher zum 2:0. Mit seinem Doppelpack hatte er die Gäste zur Pause auf einen vermeintlich komfortablen Weg gebracht. Doch Germaringen kam mit einem völlig anderen Gesicht aus der Kabine. Die Hausherren erhöhten den Druck und investierten nun deutlich mehr in ihre Offensivaktionen. In der 63. Minute zahlte sich das aus: Patrick Wörz erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2 und brachte damit neue Spannung in die Partie. Der Treffer setzte bei den Gastgebern weitere Kräfte frei. Germaringen drängte auf den Ausgleich und bekam in der 78. Minute ebenfalls einen Elfmeter zugesprochen. Wörz trat an und behielt die Nerven. Mit seinem zweiten Treffer stellte er auf 2:2 und ließ den Sportpark endgültig auf einen Heimsieg hoffen. In der Schlussphase war die Begegnung nun völlig offen. Während Merching versuchte, sich nach dem verspielten Zwei-Tore-Vorsprung wieder zu stabilisieren, wollte Germaringen mehr als nur den einen Punkt. Schließlich gelang den Gastgebern tatsächlich noch die komplette Wende: Julian Renz traf zum 3:2 und machte die Aufholjagd perfekt. Damit verwandelte der SVO Germaringen einen 0:2-Pausenrückstand noch in einen 3:2-Heimerfolg. Merching hatte die Partie nach dem Doppelpack von Willis zunächst fest im Griff, konnte den Vorsprung im zweiten Durchgang jedoch nicht verteidigen. Germaringen zeigte dagegen Moral, kämpfte sich zurück und belohnte sich mit drei Punkten. Torschützen: 0:1 Willis (16.)

0:2 Willis (Elfmeter)

1:2 P. Wörz (63.)

2:2 P. Wörz (78./Elfmeter)

3:2 Renz Aufstellung des SVO Germaringen: Hatzenbühler, Müller (54. T. Wörz), Sonntag, Süß (54. Storch), P. Wörz, Osowski (67. Reuter), Hagg, Knoll (92. Schantin), Heumann, Renz, Mayr Aufstellung des TSV Merching: Schneider, Ayverdi, Engelstätter, Willis, Fleps (48. Gritzner), Schröder, Müller, Lachner (44. Demir), Huckenbeck (81. Janjetovic), Röhrer (91. Alhomsi), Yildrim (74. Salgado) Gelbe Karten: P. Wörz (44.)

Yildrim (57.)

Schröder (62.)

T. Wörz (66.)

Huckenbeck (77.)

Salgado (80.)

Knoll (84.)

Ayverdi (86.) Schiedsrichter: Jakob Zinßer Zuschauer: 155