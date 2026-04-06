Mering II unterliegt in Unterzahl Die Bezirksliga-Reserve kassiert gegen Welden bittere 0:2-Heimniederlage +++ Tabellenführer Merching fährt gegen den SV Schwabegg einen Arbeitssieg ein +++ Der Kissinger SC gewinnt ohne zu glänzen von Bernhard Meitner · Heute, 21:42 Uhr · 0 Leser

Der SV Mering II (rechts Stanley Sunday) spielte gegen den TSV Welden lange in Unterzahl. – Foto: Christian Kolbert

Nichts Neues an der Spitze der Kreisliga Augsburg: Die drei Topteams holten am Ostermontag jeweils drei Punkte, damit ergaben sich ganz oben keinerlei Veränderungen. Der TSV Merching setzte sich als Tabellenführer zuhause gegen den SV Schwabegg mit 1:0 durch, der Kissinger SC behielt gegen den SV Türkgücü Königsbrunn mit 2:0 die Oberhand. In Richtung Kreisklasse muss sich dagegen das zweite Team des SV Mering nach seiner 0:2-Heimniederlage gegen den TSV Welden orientieren.

Es war ein schwarzer Montag für die zweite Mannschaft des SV Mering. Nach der 0:2-Heimniederlage gegen den TSV Welden bildet die Reserve das Schlusslicht in der Tabelle. Dazu kam die Rote Karte gegen Konrad Miserre bereits in der 14. Minute, sodass die Hausherren die meiste Zeit in Unterzahl agierten. „Da kann man auch zehn Minuten geben“, meinte Spielertrainer Johannes Pfeiffer. Nach dem Ende der regulären Spielzeit erwischte es auch noch Lukas Meitermeier mit der Gelb-Roten Karte wegen Meckerns. Nun hatten die Weldener in den letzten Sekunden gleich zwei Kicker mehr zur Verfügung und das nutzten sie zum 0:2 durch Noah Liepert. Kurz zuvor war der TSV durch Oliver Pelikan in Führung gegangen. Nach 19 Minuten erhielt Benjamin Haase (Welden) eine Zeitstrafe. Pfeiffer tadelte sein Team: „Es fehlt an der Einstellung, da ist Urlaub wichtiger als Training.“ (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Stefan Baur (Tapfheim) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Oliver Pelikan (81.), 0:2 Noah Liepert (90.+3)

Rot: Konrad Miserre (14./SV Mering II)

Gelb-Rot: Lukas Leitermeier (91./SV Mering II)

Im spannenden Duell zwischen TSV Diedorf und FC Tur Abdin Augsburg fiel das einzige Tor der Partie in der 61. Minute durch ein unglückliches Eigentor von Theo von Bieberstein, das den Gästen die Führung brachte. In der Folge geriet FC Tur Abdin in Schwierigkeiten: Saher Hassan erhielt zunächst eine Zeitstrafe von 10 Minuten, gefolgt von einer roten Karte. Auch Turgay Karvar musste in der 81. Minute nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz. In der Schlussphase wurde Florian Sandner vom TSV Diedorf ebenfalls für 10 Minuten bestraft. Trotz eines engagierten Auftritts gelang es Diedorf nicht, den Rückstand auszugleichen.

Schiedsrichter: Erich Wieland (Zusamaltheim) - Zuschauer: 150

Tor: 0:1 Theo von Bieberstein (61. Eigentor)

Rot: Saher Hassan (67./FC Tur Abdin Augsburg)

Gelb-Rot: Turgay Karvar (81./FC Tur Abdin Augsburg)

Vor 100 Zuschauern brachte Haci Ay die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem präzisen Schuss nach Vorarbeit von Lukas Kirchenbaur in Führung (0:1). Nach der Pause glich Jakob Ruß für Bobingen aus und sorgte für neuen Schwung (1:1). Doch Hiltenfingen antwortete prompt: David Schmid verwandelte einen Elfmeter in der 68. Minute, nachdem Lukas Kirchenbaur erneut entscheidend beteiligt war (1:2). Trotz aller Bemühungen blieb es beim knappen Sieg für die Gäste.

Schiedsrichter: Florian Ambrosch (Augsburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Haci Ay (45.+4), 1:1 Jakob Ruß (59.), 1:2 David Schmid (68. Foulelfmeter)

In einem einseitigen Duell setzte sich der SV Hammerschmiede klar mit 3:0 gegen den TSV Göggingen durch. David Schwarz eröffnete bereits in der 4. Minute den Torreigen nach einer präzisen Vorlage von Christoph Baur. Moritz Striegl erhöhte in der 53. Minute mit einem schönen Freistoß, den er direkt im Netz versenkte. Den Schlusspunkt setzte Marco Pietryga in der 77. Minute per Kopfball, vorbereitet von Ali Engin Kanbur. Trotz einiger Bemühungen der Gastgeber blieben klare Chancen aus.

Schiedsrichter: Simon Winter (Gebenhofen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 David Schwarz (4.), 0:2 Moritz Striegl (53.), 0:3 Marco Pietryga (77.)

Nach der ersten Saisonniederlage acht Tage zuvor fiel es dem TSV Merching diesmal nicht gerade leicht, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. „War harte Arbeit“, kommentierte Trainer Günter Bayer das 1:0 gegen Schwabegg, eine „sehr kampf- und laufstarke Mannschaft“, wie er urteilte. Das Tor des Tages ging auf das Konto von Moritz Willis, der nach einem Eckball kurz vor der Pause höher stieg als alle Kontrahenten und seine Qualitäten unterstrich. „In der Situation zählt nichts Anderes mehr“, meinte Bayer und spielte damit auf die angespannte personelle Lage beim Spitzenreiter an: „Wir haben unsere Probleme, damit müssen wir klarkommen.“ Hat er nun Angst, dass seiner Truppe im Endspurt andere Teams die Meisterschaft noch streitig machen? „Wenn ich die kämpferische Leistung sehe, dann bin ich optimistisch.“ Am Ende verloren die Gäste Peter Ziegler mit Gelb-Rot, der im ersten Abschnitt bereits durch sein hartes Einsteigen am Rande eines Platzverweises gestanden hatte. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Lukas Lindemeir (Affing) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Moritz Willis (39.)

Gelb-Rot: Peter Ziegler (94./SV Schwabegg)

Roman Große, der zweifache Torschütze, bewies diesmal, dass sich auch sein linker Fuß dazu eignet, die Kugel in die Maschen zu lenken. In der 54. Minute und in der Nachspielzeit kamen die Hausherren zu ihren Erfolgen. „Die Vorzeichen waren heute kompliziert“, erklärte Spielertrainer Franko Berglmeir. Weil man Probleme auf der Position des Torhüters hatte, musste mit Daniel Sedlmeir ein 35-Jähriger einspringen, der seine Sache aber gut machte. Der Coach sprach im ersten Abschnitt von einer unterirdischen Leistung, da sei das torlose Remis das Beste gewesen: „Wir haben uns brutal schwergetan, Chancen herauszuspielen. Zweite Halbzeit haben wir mehr Körner gehabt.“ (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Helmut Bößhenz (Neuburg) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Roman Große (54.), 2:0 Roman Große (90.+2)

Im spannenden Duell zwischen dem SV Ottmarshausen und dem TSV Pfersee endete das Spiel mit einem 2:2-Unentschieden. Timo Lutz brachte die Gäste früh in der 2. Minute in Führung. Marco Spengler glich für Ottmarshausen in der 34. Minute aus, doch Lutz netzte erneut zum 1:2 ein. Kurz vor der Pause erzielte Youssef Ala den Ausgleich. Beide Teams hatten weitere Chancen, während Eren Sölen in der Nachspielzeit eine Zeitstrafe erhielt. „Wir nehmen den Punkt gerne mit gegen eine gute Truppe. Haben aus den letzten vier Spielen 8 Punkte geholt und wollen jetzt zuhause nachlegen", zieht Pfersees Coach Björn Wohlrab ein positives Fazit.

Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Timo Lutz (2.), 1:1 Marco Spengler (34.), 1:2 Timo Lutz (36.), 2:2 Youssef Ala (43.)