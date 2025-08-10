Der SV Mering (rote Trikots) musste beim VfL Kaufering die erste Niederlage der Saison einstecken. – Foto: Christian Rudnik

Mering hat das Nachsehen In Kaufering muss sich der so stark gestartete MSV erstmals in dieser Saison geschlagen geben +++ Steffen Grafs Doppelpack reicht Babenhausen nicht zum Remis +++ Langerringen verliert deutlich gegen Egg +++ Königsbrunn gibt die rote Laterne ab +++ Lagerlechfeld muss weiter warten Verlinkte Inhalte BZL Schwaben Süd Kaufering TV Erkheim Babenhausen TSV Bobingen + 12 weitere

Mit einem hart umkämpften 2:1 stürzte die Mannschaft von Kauferings Trainer Franco Simon Tabellenführer SV Mering und brachte dem Team von Spielertrainer Timo Wilke die erste Saisonniederlage bei. Aufatmen hieß es für den FC Königsbrunn, der auswärts die ersten drei Punkte der Saison holte und damit die rote Laterne abgab. Auch der TSV Bobingen bejubelte einen Sieg. Dagegen wartet die SpVgg Lagerlechfeld weiter auf den ersten Dreier, kommt aber nach einem erneuten Rückstand zurück. Die SpVgg Langerringen muss gegen Egg an der Günz Lehrgeld bezahlen.

Die Kauferinger lagen nach einem Blitz-Treffer von Michael Fuchs schon nach zwei Minuten 0:1 hinten. Nach einem katastrophalen Fehler von SV-Keeper Adrian Wolf glich Niki Neuhaus aber schon zwei Minuten später aus. Es folgten viel Hektik, viel Geschrei auf dem Platz, viele Bälle ins Nichts und kaum Torchancen. Bitter für die Hausherren, dass gleich zwei Kauferinger noch vor der Pause angeschlagen vom Platz mussten: Manuel Wolf zog sich eine Schulterverletzung zu (36.) und für Philipp Graf, der für ihn kam, war die Partie mit einer Knöchelverletzung schon fünf Minuten später wieder zu Ende. „Wir haben ohnehin so viele Ausfälle“, ärgerte sich Simon. „Uns fehlen jetzt schon fünf wichtige Spieler“ – darunter Merings ehemaliger Kapitän Dominik Danowski (Urlaub), der sich bei seinem Ex-Verein mit dem Trainer überworfen und den der VfL gerade verpflichtet hatte. VfL-Neuzugang Basti Dillinger hatte in der 70. Minute das 2:1 auf dem Fuß, doch er scheiterte allein vorm Tor an Keeper Adrian Wolf. Felix Mailänder machte es in der 76. Minute besser: Elfmeter nach Foul an ihm. „Maile“ schnappt sich selbst den Ball, verlädt Wolf und verwandelt sicher zum 2:1-Endstand. (Ernstberger) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Marvin Bihler (Neuburg a.d. Donau) - Zuschauer: 220

Tore: 0:1 Michael Fuchs (2.), 1:1 Niklas Neuhaus (4.), 2:1 Felix Mailänder (75. Foulelfmeter)

Bereits in der ersten Hälfte hatte der Gastgeber wesentlich mehr vom Spiel, konnte aber aus seiner Feldüberlegenheit noch kein Kapital schlagen. Bis zur 44. Spielminute: Mit seinem ersten Bezirksligatreffer brachte Georg Zimmermann den Gastgeber in Führung. In der zweiten Hälfte spielte dann eigentlich nur noch der TSV. Die Gäste aus dem Allgäu waren aus dem Spiel heraus nahezu komplett abgemeldet. Die einzigen Aktionen der Gäste, die halbwegs gefährlich waren, kamen durch Standards zustande. In der 62. Minute zahlte sich die Bobinger Überlegenheit aus. Nach Vorarbeit von Mattis Junker auf der linken Außenbahn konnte in der Mitte Paul Simler zum 2:0-Endstand vollenden. Anschließend brachte der TSV Bobingen die Führung routiniert über die Zeit. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Georg Zimmermann (44.), 2:0 Paul Simler (62.)

Torhüter Daniel Braun und die SpVgg Langerringen fingen sich gegen den SV Egg vier Gegentore ein und verloren mit 1:4. – Foto: Elmar Knöchel

Bereits in der sechsten Spielminute erzielten die Gäste durch Tim Bergmiller den Führungstreffer. Und auch danach blieben die Allgäuer überlegen. Glück für Langerringen, dass die Gäste in der ersten Halbzeit absoluten Chancenwucher betrieben und weder gute noch beste Torchancen nutzten. Zur Halbzeit hätten sich die Gastgeber über einen Drei-Tore-Rückstand sicher nicht beschweren dürfen. Zum Ende der ersten Halbzeit schaltete Egg dann etwas zurück und so kam auch Langerringen etwas besser ins Spiel. Zu mehr als zwei Halbchancen durch Bastian Renner und Thomas Daniel, die wieder einmal Alleinunterhalter im Sturm waren, reichte es aber nicht. In der zweiten Halbzeit zunächst ein ähnliches Bild. Gleich zu Beginn fing sich die Elf von Trainer Sebastian Korner den zweiten Gegentreffer durch Leon Schwenk ein (49.) Danach ließen es die Gäste wieder etwas ruhiger angehen. Das nutzte Langerringen, das jetzt etwas stärker wurde und auch Ömer Öztürk und Lukas Müller mehr in den Angriff schickte. Thomas Daniel erzielte den Anschlusstreffer (54.). Jetzt hatte Langerringen Lunte gerochen und wollte auf den Ausgleich drängen. Doch Egg zog eiskalt die Zügel an und spielte seine überlegene Raumaufteilung und Spielgeschwindigkeit aus. Nach mustergültigen Kontern fielen so das 1:3 in der 56. Minute durch Manuel Schropp und das 1:4 in der 69., wieder durch Bergmiller. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Tim Bergmiller (6.), 0:2 Leon Schwenk (49.), 1:2 Thomas Daniel (54.), 1:3 Manuel Schropp (56.), 1:4 Tim Bergmiller (69.)

Die 200 Zuschauer sahen von Beginn an ein überlegenes Gastspiel der Thalhofer. Nico Beutel eröffnete in der 34. Minute den Torreigen, als er nach einer präzisen Flanke von Nicolas Steger einnetzte. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Marvin Wahler auf 0:2, nachdem er von Julien Drimml mustergültig bedient wurde. In der zweiten Halbzeit war es Janik Suske, der in der 66. Minute das 0:3 erzielte, wieder nach Vorarbeit von Beutel. Der FC Wiggensbach konnte in der 81. Minute durch ein Kopfballtor von Lukas Ried, vorbereitet von Patrick Laßmann, immerhin noch auf 1:3 verkürzen.

Schiedsrichter: Tobias Beyrle (Friedberg) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Nico Beutel (34.), 0:2 Marvin Wahler (43.), 0:3 Janik Suske (66.), 1:3 Lukas Ried (81.)

Wieder ein Punktgewinn für die Lechfeld-Kicker. Und wieder musste das Team von Daniel Raffler einem Rückstand hinterherlaufen. In der 32. Minute erzielten die Gäste aus dem Allgäu den Führungstreffer durch German Stoehr. Doch Lagerlechfeld ließ sich dadurch nicht beeindrucken und spielte in der Folge mutig nach vorne. Das wurde in der 42. Minute belohnt, als Christoph Bitter das 1:1 erzielte. Das war auch gleichzeitig der Endstand. Trotz Lechfelder Überzahl ab der 63. Minute, Weitnaus Manfred Grams hatte wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen, konnte Lagerlechfeld keinen Treffer mehr erzielen. So wartet die SpVgg Lagerlechfeld auch nach dem vierten Saisonspiel noch auf den ersten Sieg. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 German Stöhr (32.), 1:1 Christoph Bitter (42.)

Rot: Manfred Grams (63./TV Weitnau)

Der TSV Babenhausen hat nach einer rasanten Schlussphase mit 2:3 beim noch ungeschlagenen SVO Germaringen verloren. Ohne Torjäger Fatih Ademi und Mittelfeldstratege Sebastian Schwegle lagen die Fuggermärktler bei hochsommerlichen Temperaturen zur Halbzeit bereits mit 0:3 zurück. Timo Wörz (18./43.) und Luca Katzer per Elfmeter (27.) sorgten für die komfortable Pausenführung der Gastgeber. Durch einen Doppelpack von Steffen Graf in der zweiten Spielhälfte (66./72.) schnupperten die Babenhauser plötzlich wieder an den Punkten. In der packenden Schlussphase boten sich genügend Chancen zum Ausgleich: ein Lattentreffer, ein verschossener Elfmeter und ein Schuss aus kurzer Distanz über das Tor fanden jedoch allesamt nicht den Weg ins gegnerische Gehäuse. (pmi) Lokalsport NU

Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Timo Wörz (18.), 2:0 Luca Katzer (27. Foulelfmeter), 3:0 Timo Wörz (43.), 3:1 Steffen Graf (66.), 3:2 Steffen Graf (72.)

Besondere Vorkommnisse: Patrick Stahl (TSV Babenhausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (88.).

Es ging richtig gut los für Bad Wörishofen: Schon in der ersten Spielminute nutzte Bad Wörishofens Marcel Ohmann einen Abwehrfehler der Gastgeber eiskalt aus und schoss seine Elf in Führung. Nur wenig später verpassten die Gäste nach einer Ecke knapp das 0:2. Der TSV Legau brauchte einige Zeit, um ins Spiel zu finden, und kam in der 20. Minute durch einen Fernschuss von Alexander Schwarz zur ersten guten Möglichkeit, die der Gäste-Keeper Bernhard Fenster stark parierte. Kurz vor der Pause sorgte eine weitere Unsicherheit in der Legauer Defensive für Gefahr, doch TSV-Torwart Denny Haug rettete glänzend. Nach dem Seitenwechsel übernahm die Heimelf die Spielkontrolle, und Jonas Prestele gelang in der 65. Minute nach einem schönen Angriff der verdiente Ausgleich für den TSV Legau. Und es hätte noch bitterer enden können für den FCW: Denn in der Schlussphase rettete ein Wörishofer Verteidiger nach einer Ecke gerade so auf der Linie. Am Ende stand ein leistungsgerechtes Remis. (mz) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Marcel Ohmann (1.), 1:1 Jonas Prestele (65.)