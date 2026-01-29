Merih Yilmaz übernimmt Türkspor – fünf Neue im Kader

Merih Yilmaz vorne – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

News vom Heckerdamm: Der Fünfte der Berlin-Liga Berlin Türkspor verkündet eine Interimslösung in der Vereinsführung. Und fünf Neuzugänge.

Der amtierende Vorsitzende Iker Güler lässt seine Vereinsaktivitäten vorerst ruhen. Als Gründe nennt er geschäftliche und private. Die Übergangslösung bestätigt Merih Yilmaz gegenüber FuPa Berlin.

Bei Berlin Türkspor kommt es zu einem Wechsel in der Vereinsführung. Merih Yilmaz übernimmt den Klub bis zum Saisonende interimsweise. Unterstützt wird er vom bisherigen Co-Trainer Sercan Demirci.

Parallel dazu kündigt Yilmaz mehrere personelle Veränderungen im Kader an. Neu zu Berlin Türkspor stoßen Enes Uzun (vom 1. FC Schöneberg), James Weiss (vom SSC Südwest), Umran Saied (vom Berliner SC), Ramir El-Badawi (vom SC Staaken U19) sowie Amir Abduev (von Brandenburg 03). Ziel der Transfers ist es, sportlich wie organisatorisch Stabilität zu schaffen und die Saison erfolgreich zu Ende zu führen.

Punkteabzug droht in der Berlin-Liga

Unterdessen muss Berlin Türkspor um seine Tabellenposition bangen. Der aktuelle Tabellenfünfte steht im Mittelpunkt mehrerer Einspruchsverfahren. Im Raum steht ein möglicher Abzug von bis zu sechs Punkten.

Auslöser ist der Einsatz von Sefa Kahraman, der in den Partien gegen SV Empor Berlin, Blau-Weiß 90 Berlin und TSV Rudow aufläuft. Nach Angaben der Einspruchsführer ist der Spieler zu diesem Zeitpunkt jedoch gesperrt und somit nicht spielberechtigt.

Mehrere Vereine legen Einspruch ein (Hier der akutelle FuPa Bericht zum Regelchaos), die Verfahren befinden sich derzeit in Prüfung. Eine Entscheidung steht noch aus. Sollte sich der Vorwurf bestätigen, droht Berlin Türkspor ein empfindlicher Punkteabzug mit unmittelbaren Auswirkungen auf den weiteren Saisonverlauf. Die Charlottenburger hätten wieder Nähe zu den Abstiegsrängen

