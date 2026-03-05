 2026-03-05T07:49:35.839Z

Expertentipp

Merih Yilmaz tippt den 21. Spieltag der Berlin-Liga

Präsident von Berlin-Türkspor gibt eine Prognose ab

von far · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Merih YilmaZ
Merih YilmaZ – Foto: Verein

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Merih Yilmaz, Präsident von Berlin Türkspor, tippt den 21. Spieltag

SSC Südwest 1947 - 1. FC Wilmersdorf
Wilmersdorf sehr gut drauf aktuell
⚽ mein Tipp: 0:2

Berlin Türkspor - TSV Rudow Berlin
Reaktion zeigen!
⚽ mein Tipp: 3:1

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Füchse Berlin
Augenhöhe
⚽ mein Tipp: 2:2

VSG Altglienicke II - SFC Stern 1900
Stern schwächelt. Zu viele Abgänge
⚽ mein Tipp: 3:1

VfB Fortuna Biesdorf - SC Charlottenburg
VFB heimstark!
⚽ mein Tipp: 1:1

Frohnauer SC 1946 - TSV Mariendorf 1897
FSC auch heimstark
⚽ mein Tipp: 2:1

SV BW Hohen Neuendorf - Polar Pinguin Berlin
BWH hat sich gut verstärkt
⚽ mein Tipp: 3:0

Berliner SC - SV Empor Berlin
Empor hat Probleme mit Rasen, sollte BSC drauf spielen
⚽ mein Tipp: 1:0

SC Staaken - FSV Spandauer Kickers
Bauchgefühl
⚽ mein Tipp: 2:1

