Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Merih Yilmaz tippt den 21. Spieltag der Berlin-Liga
Präsident von Berlin-Türkspor gibt eine Prognose ab
FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Merih Yilmaz, Präsident von Berlin Türkspor, tippt den 21. Spieltag
SSC Südwest 1947 - 1. FC Wilmersdorf Wilmersdorf sehr gut drauf aktuell ⚽ mein Tipp: 0:2
Berlin Türkspor - TSV Rudow Berlin Reaktion zeigen! ⚽ mein Tipp: 3:1
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Füchse Berlin Augenhöhe ⚽ mein Tipp: 2:2
VSG Altglienicke II - SFC Stern 1900 Stern schwächelt. Zu viele Abgänge ⚽ mein Tipp: 3:1