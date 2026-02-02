Mërgim Berisha verstärkt den FCK

– Foto: 1. FC Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern hat am letzten Tag der Wintertransferphase eine weitere Verpflichtung getätigt: Mërgim Berisha wechselt von Bundesligist TSG Hoffenheim in die Pfalz.

Mërgim Berisha wurde in Berchtesgaden geboren, absolvierte den Großteil seiner fußballerischen Ausbildung aber in Österreich. Bereits im Alter von zehn Jahren wechselte er in die Nachwuchsakademie von RB Salzburg, wo er alle Jugendmannschaften durchlief und mit der U19 die UEFA Youth League gewinnen konnte. In Salzburg unterzeichnete der gelernte Stürmer auch seinen ersten Profivertrag und feierte unter anderem viermal den Gewinn der österreichischen Meisterschaft. Von Österreich führte ihn sein Weg zunächst in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul, ehe er sich mit seinem Wechsel zum FC Augsburg in der Bundesliga etablierte. Zuletzt stand der 27-Jährige in den Diensten der TSG Hoffenheim. Der wohl bisher größte Erfolg seiner Karriere war 2021 der Gewinn der U21-Europameisterschaft mit der deutschen Auswahl.

FCK-Sportdirektor Marcel Klos ist froh darüber, dass sich die Roten Teufel noch kurzfristig verstärken konnten: „Auch unabhängig von der Verletzung von Ivan Prtajin, die natürlich sehr bitter ist, haben wir uns schon seit Längerem mit Mërgim beschäftigt. Er ist ein Stürmer, der in seiner bisherigen Laufbahn seine Qualitäten und seine Torgefahr unter Beweis gestellt hat. Zudem verfügt er über eine gute körperliche Präsenz sowie Flexibilität in seinem Positionsspiel und ist nicht nur ein gefährlicher Torjäger, sondern auch in der Lage, seine Mitspieler in der Offensive besser zu machen. Wir wollen ihm die Möglichkeit bieten, bei uns wieder zu seiner alten Stärke zurückzufinden und glauben fest daran, dass er eine Verstärkung für uns sein kann.“

„Ich bin dem 1. FC Kaiserslautern sehr dankbar, dass sie mir die Chance geben, mich bei einem ambitionierten Verein in einem sehr attraktiven Umfeld zu beweisen. Als Fußballer weiß man um die Atmosphäre des Betzenbergs und welche Wucht das Stadion entwickeln kann, darauf freue ich mich sehr. Ich möchte gemeinsam mit der Mannschaft die Rückrunde erfolgreich gestalten und möchte vor allem auch das Vertrauen, dass die Verantwortlichen in mich haben, mit Leistung auf dem Platz zurückzahlen“, so Mërgim Berisha zu seinem Wechsel.



Die Teufel müssen derweil mehrere Monate auf Torjäger Ivan Prtajin verzichten. Der Kroate erlitt im Heimspiel gegen die SV Elversberg am Samstag, 31. Januar 2026, eine Ruptur der Achillessehne, die bereits operativ behandelt wurde.