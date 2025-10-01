Merger-Quote in Zugspitz-KK wahnsinnig – drei Scorer pro Spiel

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Marcel Merger steht nach dem September ganz oben in der Torschützenliste. Mit seinen 13 Toren ist er das Maß aller Dinge, wenn es um das Toreschießen in den Kreisklassen der Zugspitz-Region geht. Mit seinen Erfahrungen auf Landesliga-Niveau in Dachau und Oberweikertshofen ist mit Merger immer zu rechnen. Trotzdem ist die Ausbeute in der bisherigen Spielzeit unfassbar. Merger ist nämlich nicht nur ein klassischer Torjäger. Mit seinen bisherigen elf Vorlagen setzt der 29-Jährige seine Mitspieler immer wieder in Szene. Nach acht Spielen liest sich seine Quote wie ein Albtraum für jede Defensive: 13 Tore und elf Assists – insgesamt 24 Scorerpunkte. Damit ist Merger pro Spiel im Schnitt an drei Toren beteiligt.
Aber auch die Ausbeute von Nico Schönfelder kann sich sehen lassen. Der Spieler des SV Hohenfurch steht nach neun Spielen bei elf Toren. Kurios: Schönfelder erzielte fast die Hälfte seiner Tore in einem Spiel. Beim 12:0-Spektakel über den SV Unterdiessen traf er fünfmal – eine beachtliche Ausbeute. Aber auch in den anderen Partien zeigt sich der 22-Jährige immer wieder brandgefährlich.
Auf dem dritten Platz steht Maximilian Scheidl. Der Stürmer der Spielvereinigung Wildenroth macht da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Mit 33 Toren zerschoss er die Kreisklasse 1 komplett. In dieser Saison steht er bislang bei zehn Treffern. So gelang ihm beispielsweise am vergangenen Spieltag gegen Landsberied ein Doppelpack. Auch beim furiosen 4:4 gegen Egenburg konnte der 32-Jährige einen Treffer beisteuern.
Torschützenliste:
1. Marcel Berger, SC Schöngeising, KK Zugspitze Gruppe 1: 13 Tore
2. Nico Schönfelder, SV Hohenfurch, KK Zugspitze Gruppe 4: 11 Tore
3. Maximilian Scheidl, SpVgg Wildenroth, KK Zugspitze Gruppe 1: 10 Tore
4. Andreas Eder, TSV Otterfing, KK Zugspitze Gruppe 2: 9 Tore
4. Constantin Irzinger, TSV Pentenried, KK Zugspitze Gruppe 1: 9 Tore
6. Lino Missel, SG Wielenbach/Pähl, KK Zugspitze Gruppe 3: 8 Tore
6. Johannes Erdt, FC Issing, KK Zugspitze Gruppe 4: 8 Tore
6. Benedikt Geier, FC Weil, KK Zugspitze Gruppe 4: 8 Tore
6. Dennis Greis, TSV Finning, KK Zugspitze Gruppe 4: 8 Tore
10. Maurice David, VfL Egenburg, KK Zugspitze Gruppe 1: 7 Tore – und sechs weitere Spieler mit jeweils sieben Toren
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
