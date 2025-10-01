Merger-Quote in Zugspitz-KK wahnsinnig – drei Scorer pro Spiel

Marcel Merger steht nach dem September ganz oben in der Torschützenliste. Mit seinen 13 Toren ist er das Maß aller Dinge, wenn es um das Toreschießen in den Kreisklassen der Zugspitz-Region geht. Mit seinen Erfahrungen auf Landesliga-Niveau in Dachau und Oberweikertshofen ist mit Merger immer zu rechnen. Trotzdem ist die Ausbeute in der bisherigen Spielzeit unfassbar. Merger ist nämlich nicht nur ein klassischer Torjäger. Mit seinen bisherigen elf Vorlagen setzt der 29-Jährige seine Mitspieler immer wieder in Szene. Nach acht Spielen liest sich seine Quote wie ein Albtraum für jede Defensive: 13 Tore und elf Assists – insgesamt 24 Scorerpunkte. Damit ist Merger pro Spiel im Schnitt an drei Toren beteiligt.

Aber auch die Ausbeute von Nico Schönfelder kann sich sehen lassen. Der Spieler des SV Hohenfurch steht nach neun Spielen bei elf Toren. Kurios: Schönfelder erzielte fast die Hälfte seiner Tore in einem Spiel. Beim 12:0-Spektakel über den SV Unterdiessen traf er fünfmal – eine beachtliche Ausbeute. Aber auch in den anderen Partien zeigt sich der 22-Jährige immer wieder brandgefährlich.