Mergent Sulmataj ist Kosovas neuester „Fang“ Nach kurzer Zeit kehrt der Mittelfeld-Techniker von der SpVgg Hainsacker zum Bezirksliga-Ersten zurück – Widrigkeiten in der anstehenden Vorbereitung

Hauptsächlich wegen des überraschenden Aus von Armando Zani als Hainsacker-Trainer entschloss sich Mergent Sulmataj dazu, die SpVgg nach acht Ligaspielen und zwei Toren schon wieder zu verlassen. Und zwar dorthin, wo er bereits in der Vergangenheit für gut zwei Jahre aktiv war. 21 Treffer und gleich viele Torvorlagen in jenem Zeitraum zeugen von der Torgefährlichkeit des 26-jährigen Mittelfeldmanns. Nicht zuletzt deshalb musste Kosovas weiterhin stark angeschlagene Trainer Enkel Alikaj keine Sekunde überlegen, als Sulmataj mit dem Wunsch nach einem Rückwechsel auf ihn zukam.



Auf weitere Kaderänderungen ist der FC Kosova diesen Winter grundsätzlich nicht eingestellt. Außer natürlich, es tut sich unverhofft etwas auf. „Im Großen und Ganzen bleibt der Kader so“, lautet die Info der sportlichen Leiterin Nicole Seidl. Einen doch schmerzhaften Abgang gibt es jedoch: Besjan Gashi hängt mit gerade einmal 22 Jahren seine Fußballschuhe an den Nagel. Er wolle seine Prioritäten anderweitig setzen, so Seidl, die dem Abgang Gashis nachtrauert, aber jenen verstehen kann. Der junge Offensivspieler hatte es diese und letzte Saison zusammengenommen auf 33 Bezirksliga-Einsätze gebracht und dabei vier Tore erzielt. Der bereits vor längerem getätigte Wechsel von Erion Zeneli, der bei Kosovas erster Mannschaft nicht über die Rolle des „Trainingsgastes“ hinauskam, zum A-Klassisten FC Rosenhof-Wolfskofen ist hingegen verschmerzbar.



Unterdessen hat der FC Kosova Regensburg in seiner Wintervorbereitung mit den üblichen Strapazen zu kämpfen. Wann die Stadt Regensburg die Trainingsplätze am Weinweg freigibt, hierzu bekam man noch keine Rückmeldung. „Wir müssen damit rechnen, erst Anfang März auf den Platz zurückzukehren“, geht Seidl vom „worst case“ aus. Solch ein später Auftakt fürs Mannschaftstraining ist als Bezirksliga-Topteam ohne Frage ungünstig. Seidl geht sogar so weit zu sagen: „So schlimm wie dieses Jahr ist es noch nicht gewesen.“ Denn auch der Kunstrasenplatz wird erneuert und wenn er wieder bespielbar ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Trotz der Widrigkeiten werden Lavdrim Zeciri, Saimir Celhaka nichts unversucht lassen, um die Tabellenführung in der Bezirksliga Süd in den ausstehenden elf Spielen nicht mehr aus der Hand zu geben.