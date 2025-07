Merck-Pokal: Positives Fazit von RW Darmstadt

Darmstadt. Das ließ sich doch gut an. Zumindest fiel das Fazit bei RW Darmstadt deutlich besser aus als zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Damals hatte der Verbandsligist Probleme in der Vorbereitung, die sich auch in der Runde auswirkten, in der die Rot-Weißen lange hinterherliefen. „Jetzt fühlt es sich besser an. Die ersten Wochen verlaufen sehr positiv“, sagte Dominik Lohrer nach dem Abschluss des eigenen Merck-Pokals, in dem die Gastgeber das Finale mit 2:3 gegen Hessenligist SV Hummetroth verloren hatten. Unglücklich, wie der RW-Trainer weiter sagte.