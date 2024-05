Merci Fern!

Den Trainer vun eiser éischter Equipe, de Fernand Alff, huet dem Comité e Sonnden matgedeelt, dass hien d'nächst Saison net méi Trainer vum FC Brouch wäert sinn. Domat verléiert de Veräin säin Trainer dee säit der Saison 2016 / 2017 d'Geschécker vun der éischter Equipe geleet huet. De Comité vum FC Brouch, sou wéi och jiddereen am Veräin, seet dem Fern e grousse Merci fir déi ganz Aarbëscht déi hien an deenen 8 Joer geleescht huet a wënscht him alles Guddes fir d'Zukunft.