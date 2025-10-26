Merchings Johannes Röhrer (unten) entschied das Derby gegen Kissing mit einem Doppelpack (oben Gökay Güngör). – Foto: Rudi Fischer

Merching zieht einsam seine Kreise Der Kreisligist gewinnt das Derby gegen den Kissinger SC mit 2:0 +++ Mering II verliert das Reserven-Duell in Bobingen +++ Hammerschmiedes neuer Coach Armin Bosch feiert gegen Welden einen gelungenen Einstand

Der TSV Merching hat im 14. Spiel den 13. Sieg eingefahren. Gegen den Kissinger SC hieß es am Ende 2:0. Matchwinner beim Tabellenführer war Johannes Röhrer, der doppelt traf. Der TSV Mering II unterlag beim TSV Bobingen II derweil 0:2.

Die Gastgeber starteten mit den Fans und dem Wind im Rücken gut in die Partie. Bereits nach zehn Minuten gingen die Merchinger nach einem Eckball durch Röhrer in Führung. In der 20. Minute das gleiche Spiel: Erneut traf der Verteidiger nach einem Eckball und erhöhte auf 2:0. „Die Standardstärke der Merchinger war uns bewusst, jedoch hatten wir Abstimmungsprobleme. Sie haben eine brutale individuelle Qualität“, erklärte Kissings Spielertrainer Franko Berglmeir. Abgesehen von den beiden Treffern blieb die erste Hälfte chancenarm. Nach dem Seitenwechsel hatten die Kissinger den Wind im Rücken, die Gäste hatten nun mehr Spielanteile. Das Problem: Zu großen Torchancen kamen die Gäste kaum. Gleichzeitig riskierten sie mit zunehmender Spieldauer mehr, wodurch die Gastgeber oft gefährliche Konterchancen fahren konnten. In der Schlussphase hatten die Merchinger große Torchancen durch Gökay Güngor oder Julian Schmid, der einen Haken zu viel probierte und dadurch nicht zum Abschluss kam (85.). Auch der KSC hatte eine gute Möglichkeit, nochmal heranzukommen, konnte diese allerdings nicht nutzen. „Merching hat insgesamt verdient gewonnen. Wir konnten nicht alles auf den Platz bringen, wozu wir eigentlich fähig sind. Es hätte noch spannender werden können“, resümierte Berglmeir. Für Trainer Günter Bayer ist es bislang eine sensationelle Hinrunde: „Das war so nicht zu erwarten. Die Mannschaft ist voller Selbstvertrauen und hat eine Eigendynamik entwickelt, wo man als Trainer nicht mehr viel machen muss und vieles von selbst läuft.“ (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Udo Hammerer (Untermaxfeld) - Zuschauer: 201

Tore: 1:0 Johannes Röhrer (10.), 2:0 Johannes Röhrer (20.)

Im Duell zwischen DJK Lechhausen und FC Tur Abdin Augsburg fiel das einzige Tor der Partie in der 70. Minute. Seod Hikmet Hassan netzte nach einer präzisen Vorlage von Kenan Sarüce ein und sicherte den Gästen den 1:0-Sieg. Zuvor hatte Teeo Pejazic eine große Torchance für Tur Abdin, die jedoch ungenutzt blieb. In der Schlussphase wurde Mecnur Aysel von DJK Lechhausen mit einer roten Karte des Feldes verwiesen, während Nuhair Khaleel von Tur Abdin in der Nachspielzeit die gelb-rote Karte sah. 220 Zuschauer erlebten ein spannendes Spiel.

Schiedsrichter: Dennis Steinke (Augsburg) - Zuschauer: 220

Tor: 0:1 Seod Hikmet Hassan (70.)

Rot: Mecnur Aysel (88./DJK Lechhausen)

Gelb-Rot: Nuhair Khaleel (92./FC Tur Abdin Augsburg)

In einem packenden Duell trennten sich der ASV Hiltenfingen und der TSV Neusäß mit 2:2. David Schmid brachte die Gastgeber per Elfmeter in der 43. Minute in Führung, nachdem Haci Ay gefoult wurde. Kurz nach der Pause glich Aladin Halilovic für Neusäß aus, bevor Mustafa Mujezinovic in der 59. Minute erneut per Elfmeter die Gäste in Führung brachte. Schmid verwandelte in der 63. Minute den zweiten Elfmeter für Hiltenfingen und stellte auf 2:2. In der Schlussphase erhielt Robin Kugelmann eine Zeitstrafe.

Schiedsrichter: Krzysztof Biront (Augsburg) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 David Schmid (43. Foulelfmeter), 1:1 Aladin Halilovic (48.), 1:2 Mustafa Mujezinovic (59. Foulelfmeter), 2:2 David Schmid (63. Handelfmeter)

In einem spannenden Kreisliga-Duell setzte sich der SV Hammerschmiede mit 4:1 gegen den TSV Welden durch. Die Gäste gingen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch einen Kopfball von Stefan Maier in Führung. Doch Hammerschmiede zeigte Charakter: Joschua Kiderle glich in der 58. Minute aus, gefolgt von Toren von Ali Engin Kanbur und Michael Mayr innerhalb von zwei Minuten. David Schwarz sorgte in der 82. Minute für den Endstand.

Schiedsrichter: Konstantin Riegel (Langweid) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Stefan Maier (45.+1), 1:1 Joschua Kiderle (58.), 2:1 Ali Engin Kanbur (66.), 3:1 Michael Mayr (68.), 4:1 David Schwarz (82.)

Schwabeggs Benedikt Rehm eröffnete in der 21. Minute den Torreigen mit einem präzisen Schuss nach Vorlage von Leon Liebherr. Nur elf Minuten später erhöhte Rehm erneut auf 2:0, dieses Mal nach einem Pass von Sebastian Geiger. Jakob Ressel machte in der 60. Minute das 3:0, vorbereitet von Sebastian Kraus. Eren Sölen verkürzte per Elfmeter auf 3:1 (66.), doch Schwabegg ließ sich nicht beirren. Malte Delfs stellte in der 85. Minute den alten Abstand wieder her, nachdem Lukas Ellenrieder ihm eine perfekte Vorlage gab. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten endete die Partie mit einem deutlichen Heimsieg für Schwabegg.

Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Benedikt Rehm (21.), 2:0 Benedikt Rehm (32.), 3:0 Jakob Ressel (60.), 3:1 Eren Sölen (66. Foulelfmeter), 4:1 Malte Delfs (85.)

Besondere Vorkommnisse: Eren Sölen (TSV Pfersee) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lorenz Thoma (75.).

Im Duell zwischen TSV Diedorf und SV Türkgücü Königsbrunn dominierte die Heimmannschaft klar und siegte mit 5:0. Tobias Schneider eröffnete in der 1. Minute den Torreigen, gefolgt von Jonathan Streit in der 14. Minute und Florian Thalmeir, der in der 29. Minute auf 3:0 erhöhte. Lucas Viere erzielte das vierte Tor in der 69. Minute, bevor Thalmeir in der 81. Minute erneut traf. Kurz darauf sah Berat Ayverdi die Gelb-Rote Karte.

Schiedsrichter: Andreas Naumann (Langweid) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Tobias Schneider (1.), 2:0 Jonathan Streit (14.), 3:0 Florian Thalmeir (29.), 4:0 Lucas Viere (69.), 5:0 Florian Thalmeir (81.)

Gelb-Rot: Berat Ayverdi (81./SV Türkgücü Königsbrunn)