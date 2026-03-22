Merching vergibt im Spitzenspiel zwei Elfmeter Der TSV holt im Top-Spiel zwar nur einen Punkt, bleibt aber souveräner Tabellenführer +++ Der Kissinger SC erobert Platz zwei +++ Die Meringer Hoffnungen schwinden nach der Pleite gegen das Schlusslicht von Bernhard Meitner · Heute, 21:39 Uhr · 0 Leser

Eng ging es im Spitzenspiel zwischen dem TSV Merching (rot) und dem FC Tur Abdin Augsburg zu. Hier versucht Johannes Röhrer (rechts), seinen Gegenspieler aufzuhalten. – Foto: Rudi Fischer

Dem TSV Merching, der nach wie vor ungeschlagen ist, dürfte der Titel in der Kreisliga Augsburg kaum mehr zu nehmen sein. Dahinter aber spielt sich ein spannendes Gerangel um Rang zwei ab, der am Ende der Saison zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt. Der Kissinger SC gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen Welden mit 1:0 und schloss damit nach Punkten zum FC Tur Abin Augsburg auf.

Tore gab‘s keine im Spitzenspiel, dafür sorgten andere Ereignisse für reichlich Gesprächsstoff unter den Besuchern. Merching war zweimal nicht in der Lage, einen Foulelfmeter zu verwerten; erst scheiterte Peter Müller und dann Max Schröder. Dazu kam die Rote Karte gegen Saffet Yildirim (TSV) in der 90. Minute, in der Nachspielzeit sah aufseiten der Gäste Berkay Kurt Gelb-Rot. „Die Rote Karte ärgert mich am meisten“, so TSV-Trainer Günter Bayer: „Das darf dem Spieler nicht passieren. Der Schiedsrichter war in Ordnung, das Spiel war wirklich schwer zu pfeifen.“ Er zeigte sich zufrieden mit dem einen Punkt: „Das war unser Ziel. Der Abstand ist geblieben, die Spiele werden weniger.“ Dem Gegner zollte Bayer Respekt: „Man merkt: Die wollen nach oben.“ (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (Mertingen) - Zuschauer: 360

Rot: Saffet Yildirim (90./TSV Merching)

Gelb-Rot: Berkay Kurt (95./FC Tur Abdin Augsburg)

Besondere Vorkommnisse: Peter Müller (TSV Merching) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (8.). Johannes Röhrer (TSV Merching) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Deniz Eryildirim (78.).

Dieses Ergebnis schmerzt die Fußballer des SV Mering aus mehreren Gründen ganz besonders. Diesmal musste die zweite Mannschaft des MSV zu Hause sogar dem Schlusslicht die Punkte überlassen. Der ASV Hiltenfingen setzte sich mit 4:2 durch, dabei hatten die Gäste ab der 70. Minute einen Mann weniger auf dem Platz, nachdem Bujar Bytyqi mit Gelb-Rot ausgeschlossen worden war. Am Ende war Sascha Mölders zweimal erfolgreich, baute seine Saisonbilanz auf ein Dutzend Treffer aus und gestaltete das Resultat ein klein wenig angenehmer. Hiltenfingen ging früh durch Robin Kugelmann in Führung, erst nach gut einer Stunde folgte das 0:2 durch David Schmid, der auch für das dritte Tor verantwortlich war. Xhenajl Gashi war ebenfalls erfolgreich. SV-Spielertrainer Johannes Pfeiffer ärgerte sich darüber, dass beim Stand von 0:1 Lukas Leitermeier einen Strafstoß nicht nutzen konnte. Beim 0:2 schüttelte er den Kopf: „Der Ball war 20 Zentimeter vor der Linie. Aber das passt zu unserer derzeitigen Situation.“ Die hat sich weiter verschlechtert, denn der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt fünf Zähler. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (Mertingen) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Robin Kugelmann (6.), 0:2 David Schmid (65.), 0:3 David Schmid (83.), 1:3 Sascha Mölders (88.), 1:4 Xhemajl Gashi (90.), 2:4 Sascha Mölders (90.+3)

Gelb-Rot: Bujar Bytyqi (70./ASV Hiltenfingen)

In einem spannenden Duell setzte sich der SV Hammerschmiede mit 2:1 gegen die DJK Lechhausen durch. Robert Orban brachte die Gäste in der 32. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Max Goldenberg in Führung. Nach einer Gelb-Roten Karte für Dominik Winkler in der 68. Minute kämpfte Lechhausen tapfer und glich durch Jannik Pritzkau in der 75. Minute aus, vorbereitet von Tonio Ungor. In der Nachspielzeit sicherte Simon Schurr mit einem Kopfballtor, vorbereitet von Moritz Striegl, den Gästen den Sieg.

Schiedsrichter: Michael Peil (Augsburg) - Zuschauer: 105

Tore: 0:1 Robert Orban (32.), 1:1 Jannik Pritzkau (75.), 1:2 Simon Schurr (90.+2)

Gelb-Rot: Dominik Winkler (68./DJK Lechhausen)

Im spannenden Duell zwischen TSV Bobingen und SV Schwabegg trennten sich die Teams mit 2:2. Samuel Dischler brachte Schwabegg früh in der 4. Minute in Führung. Nur drei Minuten später glich Michael Kohler für Bobingen aus. Sebastian Kraus stellte in der 23. Minute den alten Abstand wieder her. Christopher Detke sorgte in der 58. Minute für den Endstand.

Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Samuel Dischler (4.), 1:1 Michael Kohler (7.), 1:2 Sebastian Kraus (23.), 2:2 Christopher Detke (58.)

Vor 80 Zuschauern in der Karl-Mögele-Sportanlage begann das Spiel fulminant: Bereits in der 2. Minute erzielte John Aßbeck das 1:0 für Göggingen nach einer präzisen Vorlage von Phillip Schmid. Diedorf konnte nicht antworten und blieb offensiv harmlos. In der 74. Minute setzte Aßbeck mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt, diesmal nach einem feinen Assist von Yannik Ssykor, und sicherte dem TSV Göggingen den verdienten 2:0-Sieg.

Schiedsrichter: Erhan Özcan (Augsburg) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 John Aßbeck (2.), 2:0 John Aßbeck (74.)

Im Hans-Wenninger-Stadion trafen sich die Mannschaften von SV Türkgücü Königsbrunn und TSV Pfersee. Bereits in der 12. Minute brachte Jonathan Bommas die Gäste mit einem Kopfballtor nach einer präzisen Flanke von David Kirchmeier in Führung. Trotz einer großen Torchance für Enis Kaan Turan kurz vor der Halbzeit blieb es beim 0:1.

Schiedsrichter: Erwin Sauer (Aindling) - Zuschauer: 50

Tor: 0:1 Jonathan Bommas (12.)

Aufgrund von Verletzungen, die sie sich vor einer Woche zugezogen hatten, fehlten diesmal drei Stammkräfte bei den Hausherren, sodass Spielertrainer Franko Berglmeir auf dem Platz eingreifen musste. Der erste Abschnitt war arm an Torszenen, anders sah es nach dem Wechsel der Seiten aus. Da traf Lukas Schulz, der eine Vorarbeit von Julian Prisciano nutzte. Gleich dreimal wurden Akteure für jeweils zehn Minuten ausgeschlossen, eine solche Unterzahl hinderte den KSC aber nicht daran, das Tor des Tages zu erzielen. Ansonsten kamen die Kissinger noch zu einigen guten Gelegenheiten. Berglmeir, der bis zum Schlusspfiff bangen musste, sah einen offenen Schlagabtausch und versicherte danach: „Wir wollen oben dranbleiben.“ (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Philipp Leitenstern (Neuburg an der Donau) - Zuschauer: 120

Tor: 1:0 Lukas Schulz (57.)