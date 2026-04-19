Merching vergibt den nächsten Elfmeter Der Tabellenführer muss sich zu Hause mit einem 1:1 gegen Hiltenfingen begnügen +++ Kissing zieht in Ottmarshausen mit 0:4 den Kürzeren +++ Mering II bezieht eine bittere 0:4-Pleite gegen Türkgücü Königsbrunn von Bernhard Meitner · Gestern, 22:41 Uhr · 0 Leser

Tabellenführer TSV Merching (rechts Andreas Lachner) kam gegen den ASV Hiltenfingen nicht über ein 1:1 hinaus. – Foto: Rudi Fischer

In der Spitzengruppe der Kreisliga Augsburg gab der FC Tur Abdin Augsburg am Sonntag mit einem 0:0 in Schwabegg Punkte ab. Doch von diesem Ausrutscher konnten weder Spitzenreiter TSV Merching, der zu Hause gegen Hiltenfingen ebenfalls über ein Remis nicht hinauskam, noch der Kissinger SC profitieren, der in Ottmarshausen gleich mit 0:4 den Kürzeren zog. Mit dem gleichen Resultat unterlag auch die „Zweite“ des SV Mering zu Hause gegen Türkgücü Königsbrunn.

Günter Bayer, Merchings Trainer, hatte diesmal einiges auszusetzen, nicht zuletzt die Tatsache, dass seine Mannschaft am Schluss einen Elfmeter nicht zum Siegtreffer nutzen konnte: „Das ist bereits der dritte in der Rückrunde, das tut natürlich weh.“ Was ihn ebenfalls störte, das war das Auftreten im ersten Abschnitt: „Die erste Halbzeit haben wir hergeschenkt.“ Offensichtlich aber fand er in der Pause die richtigen Worte für seine Männer, denn danach zeigten sie ein ganz anderes Gesicht. Bayer: „Die Reaktion war sehr gut.“ Und vor allem beklagte der Coach erneut das Vergeben von guten Möglichkeiten, nur eine von ihnen verwertete Mike Fleps nach der Pause mit einem direkt verwandelten Freistoß zum Ausgleich. David Schmid hatte die Gäste, die nach wie vor um den Erhalt der Klasse bangen müssen, mit seinem bereits 17. Saisontreffer in Führung gebracht. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Eugen Jaskolka (Igenhausen) - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 David Schmid (39.), 1:1 Mike Fleps (50.)

Besondere Vorkommnisse: Saffet Yildirim (TSV Merching) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Elias Süßmeir (80.).

Im spannenden Duell zwischen dem SV Schwabegg und dem FC Tur Abdin Augsburg endete das Spiel torlos 0:0. Die Begegnung war geprägt von intensiven Zweikämpfen und mehreren Platzverweisen. Matthias Seitz erhielt in der 47. Minute eine Zeitstrafe, gefolgt von der Gelb-Roten Karte für Sebastian Geiger in der 65. Minute, die schnell in eine Rote Karte mündete. Auch Seod Hikmet Hassan musste in der 71. Minute für zehn Minuten vom Platz. In der Nachspielzeit sah Lukas Ellenrieder die Rote Karte, was die hitzige Atmosphäre unterstrich. Trotz der vielen Wechsel blieb das Spiel torlos.

Schiedsrichter: Alexander Reiter (Dasing) - Zuschauer: 200

Gelb-Rot: Sebastian Geiger (65./SV Schwabegg)

Rot: Sebastian Geiger (66./SV Schwabegg)

Rot: Lukas Ellenrieder (92./SV Schwabegg)

Im spannenden Duell zwischen dem TSV Diedorf und dem SV Hammerschmiede fiel das einzige Tor der Partie in der 86. Minute. David Schwarz netzte nach einer präzisen Vorlage von Moritz Striegl zum 0:1 ein. In der Schlussphase sah Michael Mayr von Hammerschmiede noch die Gelb-Rote Karte (89.). Das Spiel endete somit mit einem knappen Sieg für die Gäste.

Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg) - Zuschauer: 50

Tor: 0:1 David Schwarz (86.)

Gelb-Rot: Michael Mayr (89./SV Hammerschmiede)

„Heute haben wir richtig auf die Fresse bekommen.“ Mit diesen harschen Worten kommentierte KSC-Spielertrainer Franko Berglmeir die 0:4-Packung in Ottmarshausen. Die ersten 30 Minuten waren seiner Ansicht nach in Ordnung, von den restlichen 60 konnte er das keineswegs sagen: „Wir hatten heute kein Tor verdient. Drei Tore haben wir ihnen auf dem Silbertablett serviert.“ Was nicht allein dem Kissinger Coach missfiel: Der Unparteiische verweigerte einem Treffer des KSC, den er als korrekt ansah, die Anerkennung. Darauf kamen die Gäste zu einem Elfmeter, den sie aber nicht verwerteten. Marco Spengler traf dreimal für den SV, Marius Hackl stellte den Endstand her. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Manfred Stix (Donaumünster) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Marco Spengler (28. Foulelfmeter), 2:0 Marco Spengler (55.), 3:0 Marco Spengler (64.), 4:0 Marius Hackl (90.)

Liam Lorenzen (am Ball) und der SV Mering II konnten gegen den SV Türkgücü Königsbrunn nur selten glänzen. Am Ende setzte es eine 0:4-Niederlage für den MSV. – Foto: Rudi Fischer

Für die zweite Mannschaft des SV Mering war das der nächste große Schritt in Richtung Kreisklasse. Dabei sah es zu Beginn keineswegs nach einem 0:4 aus. „Bis zum 0:1 waren wir gut im Spiel“, berichtete Spielertrainer Johannes Pfeiffer. Bei den Treffern hätte es sich um Slapstick-Tore gehandelt, um krumme Dinger, wie er sagte. „Wir haben uns selbst um die Punkte gebracht, wir haben es nicht geschafft, Tempo ins Spiel zu bringen.“ Ousman Jaiteh erzielte in der ersten Viertelstunde seine Saisontore elf und zwölf, für Abdi Abdi Karin Mohamed, der am Ende zweimal traf, war es die Premiere. Was die Meringer besonders schmerzte: Diese klare Heimniederlage erlitten sie nicht etwa gegen ein Team mit Aufstiegsambitionen, sondern gegen eine Mannschaft, die noch nicht frei von Sorgen ist. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Stefan Ebenbeck (Hollenbach) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Ousman Jaiteh (9.), 0:2 Ousman Jaiteh (15.), 0:3 Abdi Abdi Karin Mohamed (89.), 0:4 Abdi Abdi Karin Mohamed (90.)

Der TSV Pfersee setzte sich mit 3:2 gegen die DJK Lechhausen durch. Pfersees Adrian Leißner eröffnete in der 36. Minute das Score, gefolgt von Jordan Flythe, der kurz vor der Halbzeit auf 2:0 erhöhte. Michael Hirmer machte es in der 47. Minute sogar 3:0. Lechhausen kämpfte sich zurück: Tonio Ungor traf in der 60. Minute, und Dominik Hartner verwandelte einen Elfmeter in der 63. Minute zum 2:3. In der Schlussphase hatten beide Teams große Chancen, doch es blieb beim knappen Sieg für Pfersee.

Schiedsrichter: Bastian Eitelhuber - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Adrian Leißner (36.), 0:2 Jordan Flythe (45.+4), 0:3 Michael Hirmer (47.), 1:3 Tonio Ungor (60.), 2:3 Dominik Hartner (63. Foulelfmeter)

Im Siegmund-Sportpark kam es zu einem spannenden Duell zwischen dem TSV Bobingen und dem TSV Welden. In der 34. Minute erzielte Andreas Nerdinger das entscheidende Tor für die Gäste, nachdem Noah Liepert ihn mustergültig bedient hatte. Trotz weiterer Bemühungen der Bobinger blieb das Ergebnis bis zum Schlusspfiff unverändert.

Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 80

Tor: 0:1 Andreas Nerdinger (34.)