Merching trotz Wackler vor der Krönung Nach dem 1:1 gegen Welden kann der TSV am kommenden Spieltag den Titel klarmachen +++ Der Kissinger SC gewinnt hoch +++ Der SV Mering II geht gegen Ottmarshausen mit 3:6 unter +++ Pfersee spielt in Göggingen groß auf von Bernhard Meitner · Heute, 22:19 Uhr · 0 Leser

Wer Meister werden will, muss leidensfähig sein: Merching (weiß) kam gegen Welden um Torhüter Marco Fischer nicht über ein 1:1 hinaus. – Foto: Rudi Fischer

Der nächste Spieltag könnte zu einem richtigen Festtag für Merching werden. Wenn die Fußballer des TSV dann in Pfersee gewinnen, ist ihnen die Meisterschaft in der Kreisliga Augsburg nicht mehr zu nehmen. Der FC Tur Abdin Augsburg könnte in diesem Fall allenfalls noch Zweiter werden, weil Merching, dass sich mit dem fünften Unentschieden in dieser Saison (1:1 gegen Welden) begnügen musste, dann auf Grund des besseren direkten Vergleichs die Nase vorne haben würde. Mit einem 6:3-Sieg beim SV Mering II ließ der SV Ottmarshausen aufhorchen. Der TSV Diedorf zerstörte mit einem 3:1-Sieg die letzten Aufstiegshoffnungen des TSV Neusäß.

Auf der Zielgeraden geraten die Merchinger ein wenig ins Straucheln. Im Heimspiel gegen Welden kamen sie über ein 1:1 nicht hinaus. Günter Bayer, der Trainer des Spitzenreiters, sprach von einer verdienten Punkteteilung und argumentierte so: „Wenn du das zweite Tor nicht machst trotz vieler und guter Chancen, dann kommt es zu diesem Ergebnis.“ Darüber durften die Gastgeber sogar noch froh sein, denn am Schluss musste Torhüter Stanislaw Laukart sein ganzes Können aufbieten, als Welden drauf und dran war, mit einem Fernschuss den Siegtreffer zu erzielen. Bayer monierte: „Wenn man vier, fünf hochkarätige Möglichkeiten hat, muss man eine reinbekommen. Da hapert es bei uns derzeit gewaltig.“ Jona Köhler hatte Merching früh in Führung gebracht, für den Ausgleich sorgte Andreas Nerdinger. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Vladyslav Klymov (Augsburg)

Tore: 1:0 Jona Köhler (10.), 1:1 Andreas Nerdinger (77.)

Schiedsrichter: Leonhard Frieling (Bad Wörishofen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Lukas Simon (21.), 0:2 Turgay Karvar (36. Foulelfmeter), 0:3 Noah Yalu (51.), 1:3 (68.), 1:4 Noah Yalu (79.)

Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 David Schmid (9.), 1:1 Matthias Seitz (31.), 1:2 Stefan Wiedemann (69.), 2:2 Haci Ay (72.), 2:3 Markus Jauernik (83.), 2:4 Markus Jauernik (87.)

Gelb-Rot: Robin Kugelmann (63./ASV Hiltenfingen)

Rot: David Schmid (90./ASV Hiltenfingen)

„In der ersten halben Stunde waren wir gut im Spiel“, berichtete Johannes Pfeiffer, der Meringer Spielertrainer. Am Ende aber musste er gegen Ottmarshausen dennoch eine 3:6-Schlappe hinnehmen. „Wir haben uns selbst reingerissen.“ Mit diesen Worten beklagte er die Fehler in seinem Team, die zu dem halben Dutzend an Gegentoren führten. Noah Mölders, Stanley Sunday und Tizian Janke trafen für Mering, auf der anderen Seite waren Danijel Milicevic, Sebastian Kölbl, Marco Spengler (beide zweimal) und Marius Hackl erfolgreich. Die Meringer Chancen auf den Klassenerhalt haben sich dem Nullpunkt genähert. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Luca Riedl (Grasheim) - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Danijel Milicevic (38.), 0:2 Sebastian Kölbl (45.), 1:2 Noah Mölders (49.), 1:3 Marco Spengler (52.), 1:4 Sebastian Kölbl (57.), 2:4 Stanley Sunday (62.), 2:5 Marius Hackl (68.), 3:5 Tizian Janke (71.), 3:6 Marco Spengler (85.)

Da kommt Freude auf. Nicht nur das Ergebnis (4:0) nach dem Auftritt in Lechhausen gefiel Franko Berglmeir, dem Spielertrainer des Kissinger SC: „Heute habe ich meine Mannschaft wieder erkannt. Ich bin stolz auf die Jungs. Heute haben wir mal wieder unsere PS auf den Platz gebracht.“ Zur Pause führten die Gäste bereits mit 3:0, dieses Resultat weckte Erinnerungen an die Vorrunde, als Lechhausen zu dem Zeitpunkt so klar in Front lag, ehe Kissing noch 4:3 gewann. Der KSC, für den Marius Horak, Roman Große (zweimal) und Luca Ruscelli trafen, ließ sich nicht mehr beirren. Im Tor hatte Nico Beil, die eigentliche Nummer drei, nicht viel zu tun. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Lucas Böhm (Neusäß) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Marius Horak (8.), 0:2 Roman Große (16.), 0:3 Luca Ruscelli (39.), 0:4 Roman Große (47.)

Schiedsrichter: Tim Wiltschke - Zuschauer: 150

Tor: 0:1 Egor Keller (45.+2)

Pfersee kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Mit einem schnellen Doppelpack (15./17.) zum 2:0 schockte Michael Hirmer den TSV Göggingen. Mit dem 3:0 von Dennis Bogdan war das Spiel eigentlich schon entschieden (20.). Den Vorsprung ließ Jonathan Bommas in der 26. Minute anwachsen. In der 57. Minute legte Bommas das 5:0 zugunsten der Gäste nach. Timo Lutz sorgte in der Schlussphase schließlich für den sechsten Treffer (74.). Schlussendlich setzte sich Pfersee mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde. Nach der Partie sprach Pfersees Coach Björn Wohlrab von einem hochverdienten Sieg. „Die Jungs wussten von Sekunde eins um die Bedeutung dieses Spiels und haben über 90 Minuten eine konzentrierte Leistung gezeigt. Gerade offensiv heute sehr zielstrebig performt und tolle Tore erzielt.“

Schiedsrichter: Oliver Schuhmacher (Steppach) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Michael Hirmer (15.), 0:2 Michael Hirmer (17.), 0:3 Dennis Bogdan (20.), 0:4 Jonathan Bommas (26.), 0:5 Jonathan Bommas (57.), 0:6 Timo Lutz (74.)

Unter Dauerbelagerung stand Mahir Halilovic, der Torhüter der TSV Neusäß, bei der 1:3-Niederlage in Diedorf. Hier wehrt er vor Patrick Nitzsche ab. – Foto: Andreas Lode