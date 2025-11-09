Moritz Willis (Nummer 9, am Boden) beteiligte sich mit einem Kopfball-Doppelpack beim SV Mering II an einem verdienten 3:0-Auswärtssieg für den TSV Merching. – Foto: Rudi Fischer

Merching präsentiert sich wie ein Meister Der TSV zeigt auch in Mering eine souveräne Vorstellung +++ Der Kissinger SC kämpft sich nach Rückstand gegen Schwabegg zu einem Sieg +++ Pfersee dominiert Hiltenfingen

Ein Derby- und ein Heimsieg: Das Spitzenduo der Kreisliga Augsburg, der TSV Merching und der Kissinger SC, besteht auch die Prüfungen gegen den SV Mering II und den SV Schwabegg. Während beide Teams weiter souverän an der Tabellenspitze firmieren, wird die Luft für die Meringer Zweitvertretung immer dünner.

Den Start in die Rückrunde gestaltete der TSV Merching so, wie man es vom Tabellenführer eigentlich erwarten durfte. Er setzte sich in Mering souverän mit 3:0 Toren durch. Gökay Güngör traf in der 13. Minute zum 0:1, im zweiten Durchgang schlug Moritz Willis zweimal zu und erhöhte damit seine Bilanz in dieser Runde auf ein Dutzend Treffer. Gästetrainer Günter Bayer sah nur eine „kribbelige Situation“ in diesem Derby, als die Meringer kurz nach der Pause vor dem Ausgleich standen: „Diese Chance haben wir zum Glück vereitelt.“ Ansonsten konnte der Coach einmal mehr mit seinen Leuten rundum zufrieden sein: „Ich denke, es war auch in der Höhe verdient. Wir haben die Tore im richtigen Moment gemacht.“ Ganz anders stellt sich die Situation in Mering dar. Bei lediglich neun Zählern aus 16 Partien ist die Gefahr groß, dass die zweite Garnitur des SVM in der Saison 2026/27 wieder in der Kreisklasse ihr Glück versuchen muss. Dort war sie zuletzt 2023/24 sportlich zu Hause. Für Trainer Johannes Pfeiffer war es eine „verdiente Niederlage“: „Wir müssen unsere Punkte gegen andere Mannschaften holen.“ (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Severin Birkelbach (Neuburg) - Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Gökay Güngör (13.), 0:2 Moritz Willis (61.), 0:3 Moritz Willis (84.)

Die Gäste aus Augsburg gingen bereits in der 22. Minute durch einen Treffer von Marcel Akgül in Führung, der von Samet Kurt perfekt in Szene gesetzt wurde. Trotz einer Zeitstrafe für Berkay Kurt in der 14. Minute blieben die Gäste dominant. In der zweiten Halbzeit erhöhte Markus Gärtner mit einem sehenswerten Fernschuss auf 0:2 (54.). Eine Gelb-Rote Karte für Nuhair Khaleel (69.) brachte zusätzliche Spannung, doch Bobingen konnte nicht mehr verkürzen.

Schiedsrichter: Krzysztof Biront (Augsburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Marcel Akgül (22.), 0:2 Markus Gärtner (54.)

Gelb-Rot: Nuhair Khaleel (69./FC Tur Abdin Augsburg)

Im Duell zwischen TSV Pfersee und ASV Hiltenfingen setzte sich die Heimmannschaft mit 5:1 durch. Eren Sölen eröffnete in der 16. Minute das Scoring. Jordan Flythe erhöhte kurz darauf auf 2:0. David Schmid verwandelte einen Elfmeter zum 2:1, doch Tobias Kölblin stellte vor der Halbzeit auf 3:1. In der zweiten Hälfte traf Raphael Mader zum 4:1, bevor Sölen in der Schlussphase seinen zweiten Treffer erzielte. Trotz mehrerer Torchancen für Hiltenfingen blieb der TSV dominant. Im Anschluss lobt Pfersees Coach Paolo Maiolo: „Das war ein absolut verdienter Sieg für uns. Nach einer längeren Durststrecke war es enorm wichtig, dass wir uns endlich wieder für unseren Einsatz auf dem Platz belohnt haben und einen Heimsieg einfahren konnten. Die Mannschaft hat nicht nur spielerisch, sondern auch kämpferisch überzeugt und gezeigt, dass sie als Einheit funktioniert. Ein großes Kompliment an das gesamte Team.“

Schiedsrichter: Dennis Schwenk (Weichering) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Eren Sölen (16.), 2:0 Jordan Flythe (20.), 2:1 David Schmid (34. Foulelfmeter), 3:1 Tobias Kölblin (43.), 4:1 Raphael Mader (60.), 5:1 Eren Sölen (84.)

Der SV Türkgücü Königsbrunn feiert einen klaren 4:0-Sieg gegen die SV Hammerschmiede. Berkay Akgün eröffnete in der 10. Minute das Tor nach einer präzisen Vorlage von Enis Kaan Turan. In der 76. Minute erhöhte Ousman Jaiteh, ebenfalls nach einer Turan-Vorlage. Nur vier Minuten später traf Turan selbst, assistiert von Jaiteh. Den Schlusspunkt setzte Egor Keller in der 83. Minute, nachdem Erkan Sevinchan ihn bediente. In der Nachspielzeit sah Berat Ayverdi die Rote Karte.

Schiedsrichter: Luca Klittich (Stadtbergen) - Zuschauer: 36

Tore: 1:0 Berkay Akgün (10.), 2:0 Ousman Jaiteh (76.), 3:0 Enis Kaan Turan (80.), 4:0 Egor Keller (83.)

Rot: Berat Ayverdi (91./SV Türkgücü Königsbrunn)

In der Anfangsphase tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab – gefährliche Chancen blieben Mangelware. In der 13. Minute nutzten die Gäste eine Unachtsamkeit in der Kissinger Defensive eiskalt aus: Nach einem Pass in den Fünfmeterraum schob Sebastian Geiger zur 1:0-Führung für Schwabegg ein. Kissing hatte im weiteren Verlauf mehr Spielanteile, tat sich jedoch aufgrund von Ungenauigkeiten und falschen Entscheidungen im letzten Drittel schwer, gefährliche Torchancen zu kreieren. In der 19. Minute sorgte Jascha Goelitzer für den Ausgleich: Er nahm einen hohen Ball stark an und verwandelte sicher zum 1:1. Danach blieb die Partie ausgeglichen, klare Torchancen waren auf beiden Seiten selten. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Erst in der Schlussphase wurde es wieder spannend: In der 84. Minute musste Jakob Ressel von den Schwabeggern nach einer Zeitstrafe vom Feld. Nur drei Minuten später stand Luca Ruscelli goldrichtig und erzielte den 2:1-Siegtreffer. „Ehrlicherweise wäre ich heute auch mit einem Punkt zufrieden gewesen. Uns haben die Lösungen gefehlt und wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Wir müssen wieder mehr für unsere Siege investieren, dennoch nehmen wir die drei Punkte natürlich gerne mit“, sagte Spielertrainer Franko Berglmeir. (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Andreas Naumann (Langweid) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Sebastian Geiger (13.), 1:1 Jascha Goelitzer (19.), 2:1 Luca Ruscelli (87.)

Im spannenden Duell zwischen dem SV Ottmarshausen und dem TSV Diedorf trennten sich die Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Jonathan Streit brachte Diedorf früh in der 5. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Kurz vor der Halbzeit gelang Marco Spengler der Ausgleich für Ottmarshausen nach einem Pass von Matthias Pimpl. In der 77. Minute erzielte Alexander Galis erneut die Führung für Diedorf, doch Christian Pöllmann glich nur drei Minuten später für Ottmarshausen aus, nachdem Lucas Hackl ihm den perfekten Pass spielte.

Schiedsrichter: Hakan Erdogan (Oberwaldbach) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Jonathan Streit (5.), 1:1 Marco Spengler (45.+1), 1:2 Alexander Galis (77.), 2:2 Christian Pöllmann (80.)

Im Kreisliga-Duell zwischen DJK Lechhausen und TSV Göggingen setzten sich die Gastgeber mit 2:0 durch. Jannik Pritzkau war der Held des Spiels und erzielte beide Tore in der 63. und 68. Minute. Zunächst traf er nach einem präzisen Pass, bevor er nur fünf Minuten später per Kopf nach einer Ecke nachlegte. Dominik Winkler erhielt in der 82. Minute eine Zeitstrafe von zehn Minuten. 125 Zuschauer sahen ein spannendes Spiel auf dem Hauptplatz Senioren. Schiedsrichter Gordan Gomoll leitete die Partie souverän.

Schiedsrichter: Gordan Gomoll (Aichach) - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Jannik Pritzkau (63.), 2:0 Jannik Pritzkau (68.)