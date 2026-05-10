Merching macht sein Meisterstück Ein 1:1 in Pfersee reicht dem TSV zum erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga +++ SV Mering II steht trotz des 0:0 bei Tur Abdin Augsburg als Absteiger fest +++ Neusäß erlebt eine unangenehme Überraschung +++ Welden lässt sich von Blitztor nicht schocken von Bernhard Meitner · Heute, 22:38 Uhr · 0 Leser

Pyrofeier in Merching: Erstmals steigt der TSV in die Bezirksliga auf samt Meistertrainer Günter Bayer, der an Bord bleibt. – Foto: Michael Hochgemuth

Geschafft! Die Fußballer des TSV Merching stehen als Meister in der Kreisliga Augsburg fest, sie dürfen zum ersten Mal in die Bezirksliga aufsteigen. Am Sonntag kamen sie zwar über ein 1:1 in Pfersee nicht hinaus, aber weil die „Zweite“ des SV Mering zuvor beim FC Tur Abdin Augsburg mit einem torlosen Remis aufhorchen hatte lassen, kann der Zweite allenfalls noch nach Punkten aufschließen zu Merching. In diesem Fall würde der direkte Vergleich zugunsten des TSV entscheiden, der vier Zähler gegen den Rangzweiten errungen hat. Nikolas Brummer dreht die Partie für den TSV Welden gegen Diedorf mit einem sehenswerten Doppelpack. Die Heimelf macht im Abstiegskampf einen wichtigen Schritt.

In seiner langen Karriere konnte Günter Bayer so manchen Erfolg verbuchen, kurz vor dem 73. Geburtstag hat er noch mal zugeschlagen und als Trainer dem TSV Merching zur Bezirksliga verholfen. Timo Lutz hatte Pfersee mit einem direkten Freistoß in Führung gebracht, in der 83. Minute glich Moritz Willis per Foulelfmeter aus, es war sein 16. Saisontor. Vor dem Anpfiff war den Gästen klar: In vier Spielen würde bereits ein Zähler reichen. „Trotzdem waren wir nervös“, so Bayer: „Pfersee war körperlich sehr stark.“ In der Halbzeit nahm er einige Veränderungen vor, die sich positiv bemerkbar machten: „Zweite Halbzeit haben wir so gespielt, wie ich mir das vorstelle.“ Nach der Punkteteilung stieg die Meisterfeier im Merchinger Sportheim. Geklärt ist eine wichtige Personalie. „Ich habe mich überreden lassen“, so Günter Bayer auf die Frage, ob er auch in der neuen Saison im Amt bleibt: „Ich mache das Abenteuer mit.“ Pfersees Coach Björn Wohlrab lobte sein Team nach dem Spiel: „Kompliment an die Mannschaft, sie hat so gut wie gar nichts aus dem Spiel heraus zugelassen. Wir hatten den Meister am Rande einer Niederlage und mussten durch einen zweifelhaften Elfmeter den Ausgleich schlucken. Glückwunsch an Merching zur Meisterschaft. " (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Erwin Sauer (Aindling) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Timo Lutz (16.), 1:1 Moritz Willis (83. Foulelfmeter)

Einen späten Punktgewinn feiert der SV Ottmarshausen im Heimspiel gegen Lechhausen. Die Gäste gingen kurz vor Schluss in der 82. Spielminute durch Kevin Kossek in Führung, doch Ottmarshausen glich noch aus. Nach 90 Minuten sorgte Marco Spengler mit seinem 16. Saisontor für den 1:1-Endstand. (pibo) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Mario Romano (Leipheim) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Kevin Kossek (82.), 1:1 Marco Spengler (90.)

Das war noch mal ein markantes Ausrufezeichen, das die zweite Mannschaft des SV Mering beim Tabellenzweiten setzte. Dass man bei diesem Spitzenteam ein torloses Unentschieden holen könnte, das hatte wohl keiner erwartet. Die Gelb-Rote Karte in der Nachspielzeit für Seod Hikmet Hassan (FC) fiel dabei nicht mehr ins Gewicht. Wenige Stunden später stand fest: Die zweite Mannschaft des SV Mering muss sich auf direktem Weg aus der Kreisliga verabschieden. Was seit Monaten zu befürchten war, etwa nach lediglich neun Zählern aus 15 Partien in der Vorrunde, ist nun amtlich. „Wir haben keine Konstanz reingebracht“, stellte Johannes Pfeiffer, der Spielertrainer, fest. Zum Spiel sagte er: „Wir haben gut verteidigt. Wir hatten heute auch das Glück des Tüchtigen.“ Etwa bei einem Elfmeter, den die Augsburger nicht verwerteten. Am Ende hätte Mering beinahe den Siegtreffer erzielt. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Balduin Fischer-Stabauer (Neuburg) - Zuschauer: 99

Gelb-Rot: Seod Hikmet Hassan (92./FC Tur Abdin Augsburg)

Hiltenfingen legte los wie die Feuerwehr und kam vor 60 Zuschauern durch Valentin Schmid in der sechsten Minute zum Führungstreffer. David Schwarz war zur Stelle und markierte das 1:1 für die Gäste (14.). Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Simon Schurr brachte die Hammerschmiede nach 48 Minuten mit 2:1 in Führung. Robin Kugelmann war es, der in der 59. Minute den 2:2-Ausgleich erzielte. Max Goldenberg machte mit seinem Treffer zum 3:2 den Auswärtssieg der Hammerschmiede perfekt.

Schiedsrichter: Linus Benesch (Adelsried) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Valentin Schmid (6.), 1:1 David Schwarz (14.), 1:2 Simon Schurr (48.), 2:2 Robin Kugelmann (59.), 2:3 Max Goldenberg (71.)

Eine unangenehme Überraschung erlebte der TSV Neusäß im Lohwaldstadion. Die Neusässer, die die gesamte Saison über eine gute Rolle spielten und teils mit souveränen Siegen begeisterten, verloren gegen Abstiegskandidat Schwabegg mit 0:2. Die Gäste, die wahrscheinlich in die Relegation gehen werden, erzielten in beiden Spielhälften späte Tore. Samuel Dischler traf fünf Minuten vor der Pause zum 1:0 und Benedikt Rehm machte in der 89. den Deckel drauf. (pibo) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Sebastian Deak (Rain/Lech) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Samuel Dischler (40.), 0:2 Benedikt Rehm (89.)

Der TSV Welden (links Philip Schuster) setzte sich mit 2:1 gegen den TSV Diedorf (rechts Theo von Bieberstein) durch. – Foto: Marcus Merk

Noch nicht einmal eine halbe Minute war gespielt, da bedankte sich Florian Thalmeir für ein Geschenk der Weldener Hintermannschaft und sorgte für die Gästeführung. Die Hausherren konnte das Geschehen allerdings schnell wieder beruhigen und gestalteten das Spiel jetzt ausgeglichen. Die erste Möglichkeit gab es für Welden dann nach 26 Minuten, doch Andreas Nerdinger verzog knapp. In der 31. Minute hätte dann Maximilian Miller alleine vor dem Tor schon für eine Vorentscheidung zugunsten der Gäste sorgen können, doch sein Versuch verfehlten den Weldener Kasten klar. Welden war nach der Pause das bessere Team und kam immer wieder in den Diedorfer Strafraum, lichterloh brannte es aber nicht wirklich. In der 78. Minute war es dann Nikolas Brummer, der mit einem satten Flachschuss aus 20 Metern für den verdienten Ausgleich sorgte. Diedorf wirkte jetzt ideenlos und der TSV Welden drückte auf den Führungstreffer. In der 82. Minute versenkte Nikolas Brummer einen direkten Freistoß im Diedorfer Gehäuse und konnte damit die Partie drehen. (Bernd Reiser) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Jakub Lyczkowski (Augsburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Florian Thalmeir (1.), 1:1 Nikolas Brummer (78.), 2:1 Nikolas Brummer (82.)

Egor Keller brachte die Hausherren in der 27. Minute in Führung. Die Fans der Königsbrunner unter den 60 Zuschauern durften sich über den Treffer von Ousman Jaiteh aus der 32. Minute freuen, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ. Ohne weitere Tore ging es in die Pause. Letztendlich hatte Königsbrunn Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Schiedsrichter: Stefan Ebenbeck (Hollenbach) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Egor Keller (27.), 2:0 Ousman Jaiteh (32.)

Gelb-Rot: Arian Zabeli (91./SV Türkgücü Königsbrunn)