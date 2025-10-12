TSV Merching (in der Mitte Andreas Lachner) gewann in Unterzahl gegen den TSV Pfersee. – Foto: Rudi Fischer

Merching macht das Dutzend voll Der TSV gibt sich auch in Unterzahl keine Blöße und marschiert weiter +++ Mering II kassiert eine deutliche Heimniederlage +++ Kissing holt in Bobingen einen Punkt +++ Diedorf bringt Welden zu Fall

Im Stil eines echten Spitzenteams behauptete sich der TSV Merching in der Kreisliga Augsburg. Im Heimspiel gegen den TSV Pfersee setzte sich der Spitzenreiter mit 3:0 durch, er hat damit die ersten zwölf Spiele ungeschlagen gemeistert. Die zweite Garnitur des SV Mering unterlag zuhause dem FC Tur Abdin Augsburg mit 0:4, während der Kissinger SC aus Bobingen (1:1) einen Punkt mitbrachte. Weiterhin ungeschlagen ist der TSV Neusäß. Diedorf gewinnt das Landkreisduell gegen Welden. Ottmarshausen kommt in Lechhausen unter die Räder.

Johannes Röhrer brachte Merching früh in Führung, dann dauerte es bis in die Schlussphase hinein, ehe Jona Köhler und Marcel Salgado (Foulelfmeter) mit weiteren Toren für ein klares Resultat sorgten. Kurz vor der Pause musste sich auf Seiten der Hausherren Moritz Willis wegen Reklamierens vorzeitig mit Gelb-Rot verabschieden. „Wenn man mit einem Mann weniger gewinnt, dann macht man einen Haken drunter und ist zufrieden“, so Trainer Günter Bayer, der seinen Leuten in Unterzahl eine andere Taktik verordnet hatte. „Dann wurden wir für unser gutes Spiel belohnt.“ Nach dem 1:0 hatten die Merchinger alles im Griff, konnten aber von Glück reden, dass sie nicht kurz vor der Halbzeit den Ausgleich hinnehmen mussten. Bayer urteilte über den Gegner: „Pfersee war kämpferisch und läuferisch stark.“ (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Johannes Röhrer (12.), 2:0 Jona Köhler (79.), 3:0 Marcel Salgado (Stanikowski) (86. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Moritz Willis (39./TSV Merching)

Eine richtige Klatsche kassierte der SVO beim Aufsteiger aus Lechhausen. Nach 16 Minuten läutet Manuel Andre den Torreigen ein. Bis zur 23. Minute erhöhten Mihai Christian Oroian und Raphael Schwerthöffer auf 3:0. Beinahe hätte im Anschluss Marius Hackl das 3:1 erzielt, doch Lechhausens Keeper Breitinger verhinderte den Treffer. Mit dem 4:0 vor der Pause durch Jannik Pritzkau war dann die Partie entschieden. Zwar gelang Hackl per Foulelfmeter in der 53. Minute das 4:1, doch Andre stellte in der 78. Minute auf 5:1. Den Schlusspunkt setzte Mecnur Aysel weniger später. (AZ) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Johannes Ruh (Kissing) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Manuel Andre (16.), 2:0 Mihai Christian Oroian (20.), 3:0 Raphael Schwerthöffer (23.), 4:0 Jannik Pritzkau (43.), 4:1 Marius Hackl (53. Foulelfmeter), 5:1 Manuel Andre (78.), 6:1 Mecnur Aysel (82.)

Die Lage für die zweite Mannschaft des SV Mering hat sich weiter verschlechtert. Nach der 0:4-Heimniederlage gegen den FC Tur Abdin Augsburg hat man bereits 34 Gegentore auf dem Konto, kein anderes Team in dieser Liga hat so viele Treffer zugelassen. Emre Kurt, Seod Hikmet Hassan, Marcel Akgül und Kirill Savkin waren für den Aufsteiger erfolgreich. Johannes Pfeiffer, der MSV-Spielertrainer, sah das Geschehen so: „Auf der ersten Halbzeit können wir aufbauen, zweite Halbzeit war ein Rückfall in alte Zeiten. Nach der Halbzeit fallen wir wieder zusammen wie ein Kartenhaus.“ Seine Truppe war zunächst gut im Spiel, aber dann war sie bei einer FC-Ecke nicht aufmerksam und die Augsburger bekamen Oberwasser. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Balduin Fischer-Stabauer (Neuburg) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Emre Kurt (39.), 0:2 Seod Hikmet Hassan (64.), 0:3 Marcel Akgül (74.), 0:4 Kirill Savkin (80.)

In einem spannenden Duell setzte sich der ASV Hiltenfingen mit 4:1 gegen den SV Hammerschmiede durch. Robin Kugelmann eröffnete früh das Spiel mit einem Treffer in der 2. Minute, vorbereitet von Haci Ay. Ali Engin Kanbur glich in der 22. Minute aus, doch Valentin Schmid brachte Hiltenfingen kurz vor der Pause wieder in Führung. Nach dem 3:1 durch Kugelmann in der 49. Minute, erhielt David Schmid eine Zeitstrafe. In der Nachspielzeit erzielte Schmid das 4:1, assistiert von Bujar Bytyqi.

Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Robin Kugelmann (2.), 1:1 Ali Engin Kanbur (22.), 1:2 Valentin Schmid (41.), 1:3 Robin Kugelmann (49.), 1:4 David Schmid (90.+4)

Der TSV Neusäß bleibt weiterhin ungeschlagen und dank des Erfolges in Schwabegg auch dem Spitzenreiter aus Merching auf den Fersen. Dabei tat sich der Favorit lange Zeit schwer. Im ersten Durchgang gab es gleich drei Verwarnungen für die Gäste, Tore fielen nicht. Nach etwas mehr als einer Stunde brachte dann Aladin Halilovic Neusäß in Führung. Elvis Haidarevic erhöhte nach 72 Minuten auf 0:2. Danach ließ die zweitbeste Defensive der Liga nichts mehr anbrennen und der neunte Saisonsieg stand fest. (AZ) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Mahdi Hammouda (Aichach) - Zuschauer: 115

Tore: 0:1 Aladin Halilovic (65.), 0:2 Elvis Hajdarevic (72.)

Christoph Demharter (links) und Nikolas Brummer (rechts) verloren mit dem TSV Welden das Landkreisduell bei Tom Grimbacher und dem TSV Diedorf. – Foto: Marcus Merk

Torjäger Benedikt Steinbacher war einmal mehr der Mann des Tages auf Seiten der Diedorfer. Der 19-Jährige erzielte beim Erfolg im Landkreisduell beide Treffer. Sein zehntes Saisontor gelang dem Jugendspieler nach rund einer halben Stunde. Mit seinem elften Treffer setzte er den Schlusspunkt in der 90. Minute und machte so den Deckel drauf. (AZ) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Benedikt Steinbacher (25.), 2:0 Benedikt Steinbacher (90.)

In einem dominanten Auftritt besiegte der TSV Göggingen den SV Türkgücü Königsbrunn mit 4:0. Philipp Huckenbeck eröffnete das Torfestival in der 39. Minute nach einer präzisen Vorlage von John Aßbeck. Felix Herzog erhöhte in der 52. Minute auf 2:0, unterstützt von Tom Jamitzky. Tom Jamitzky selbst traf in der 74. Minute zum 3:0, vorbereitet von Phillip Schmid. Ömer Sancak erhielt in der 76. Minute eine Zeitstrafe. Den Schlusspunkt setzte Diego Roza de Pinho in der 87. Minute, erneut assistiert von Schmid. 70 Zuschauer sahen ein überzeugendes Spiel.

Schiedsrichter: Stefan Heggenstaller (Zell-Bruck) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Philipp Huckenbeck (39.), 2:0 Felix Herzog (52.), 3:0 Tom Jamitzky (74.), 4:0 Diego Roza de Pinho (87.)