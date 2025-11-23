Merchings Jona Köhler zeigt mit seinem Kopfball die Richtung an. Beim TSV Bobingen II feierte der souveräne Tabellenführer einen 2:1-Auswärtssieg. – Foto: Rudi Fischer

Merching feiert goldenes Jubiläum Der TSV geht mit 50 Punkten ungeschlagen in die Winterpause +++ Der Kissinger SC setzt sich gegen das Schlusslicht aus Hiltenfingen mit 3:0 durch +++ Ottmarshausen sammelt wichtige Punkte +++ Fünf Spielausfälle

Der TSV Merching hat Grund zum Feiern. Seine Fußballer verbesserten sich mit einem 2:1-Sieg beim Team zwei des TSV Bobingen auf 50 Punkte. Nach diesem goldenen Jubiläum geht der Kreisliga-Spitzenreiter mit einem klaren Vorsprung ins neue Fußballjahr. Dahinter darf sich der Kissinger SC nach seinem 3:0 gegen Hiltenfingen Chancen auf den zweiten Rang in der Endtabelle ausrechnen, der zur Aufstiegsrelegation berechtigen würde. Drei wichtige Punkte zum Klassenerhalt sammelte dabei der SV Ottmarshausen mit einem 2:0-Heimsieg gegen den SV Hammerschmiede.

Die Erfolge der Merchinger fallen in der letzten Zeit bisweilen knapp aus, so wie beim 2:1-Sieg in Bobingen, wo der Spitzenreiter zum ersten Mal in dieser Runde überhaupt in einen Rückstand geriet. Michael Kohler erzielte in der 51. Minute das 1:0. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Moritz Willis verwertete eine Vorarbeit von Gökay Güngör und der Siegtreffer durch Johannes Röhrer war ebenfalls nur eine Frage der Zeit. Der Platz in Bobingen war hervorragend zu bespielen, laut Gästetrainer Günter Bayer kam die U23 der Hauherren zu keiner echten Ausgleichschance mehr: „Das ist eine Mannschaft mit sehr guten jungen Fußballern, die uns alles abverlangt hat.“ Vor dem Marsch in die Winterpause zog er sichtlich zufrieden Bilanz: „18 Spiele, 50 Punkte, keine Niederlage. Da muss man schon weit gehen, um so was wieder zu finden.“ (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Balduin Fischer-Stabauer (Neuburg) - Zuschauer: 47

Tore: 1:0 Michael Kohler (51.), 1:1 Moritz Willis (58.), 1:2 Johannes Röhrer (61.)

Das Wetter sorgte am Wochenende für reichlich Gesprächsstoff, nicht so in Kissing. Dort konnte man das Heimspiel gegen Hiltenfingen austragen – dem Kunstrasenplatz sei Dank. Mit einem 3:0 beendete der KSC das Fußballjahr auf dem zweiten Platz, wobei die Treffer in einer knappen Spanne von acht Minuten zustande kamen. Zweimal war Jascha Goelitzer erfolgreich und dazwischen Julian Zeiske einmal, der mit seiner Einwechslung für frischen Wind sorgte. Die Gäste überwintern als Schlusslicht. Der Sieger kann davon träumen, sich im Frühjahr für die Aufstiegsrelegation zu qualifizieren. Franko Berglmeir, der KSC-Spielertrainer, kommentierte das Jahresfinale so: „Über 90 Minuten hatten wir das Spiel relativ gut im Griff. Ich bin stolz, dass wir zu Null gewonnen haben. Auch wenn die anderen Mannschaften zum Teil ein Spiel weniger haben, macht der Blick auf die Tabelle Spaß.“ Der Kunstrasen sei zum Teil gefroren gewesen, sodass einige Akteure wegrutschten. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Christian Steiger - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Jascha Goelitzer (58.), 2:0 Julian Zeiske (62.), 3:0 Jascha Goelitzer (66.)

Ottmarshausens Torhüter Tobias Kastenhuber hielt beim 2:0-Sieg gegen den SV Hammerschmiede seinen Kasten sauber. – Foto: Andreas Lode