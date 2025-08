Merching behält die Nerven

Drunter und drüber ging es im Derby zwischen dem TSV Merching (oben Abdulcebbar Demir) und dem SV Mering II (unten Lukas Leitermeier) meistens in Mittelfeldzweikämpfen. Offensive Höhepunkte waren rar gesät. – Foto: Rudi Fischer

Trotz einer gewissen Nervosität entschied der TSV Merching das Nachbarschafts-Derby gegen den SV Mering II mit 2:0 für sich. Der von den Sportfreunden Friedberg zum Kissinger SC zurückgekehrt Julian Zeiske bescherte dem KSC per Doppelpack beim SV Schwabegg den ersten Sieg. In einem spannenden Auftaktspiel setzte sich der TSV Göggingen mit 3:1 gegen DJK Lechhausen durch. Der TSV Welden blieb auch mit dem neuen Spielertrainer Dominik Bröll im Sturmzentrum torlos und trennte sich vom Aufsteiger TSV Neusäß nach einer mäßigen Partie mit einer Nullnummer, mit der am Ende alle Beteiligten zufrieden sein konnten. Der ASV Hiltenfingen legte in seinem Heimspiel gegen den TSV Pfersee mit 2:6 einen glatten Fehlstart in die neue Saison hin. Das Spiel des SV Hammerschmiede gegen SV Türkgücü Königsbrunn musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgebrochen werden.

Merchings Trainer Günter Bayer machte vor Beginn der Partie „eine gewisse Nervosität“ aus. Ligaauftakt, Nachbarschaftsduell, große Kulisse: „Das hat man der Mannschaft schon angemerkt“, fand der Übungsleiter. Einer aber behielt die Nerven: Julian Schmid. Merching presste, erzwang eine Meringer Unkonzentriertheit, eroberte den Ball und brachte den Goalgetter in Position: Der vollendete trocken per Flachschuss (3.). So wirklich beruhigte das die Gastgeber vor den 250 Menschen, die sich das erste Saisonspiel der Kreisliga Augsburg trotz Schmuddelwetter ansahen, allerdings nicht. „Kaum spielerische Höhepunkte“, sahen die Zuschauer und der Trainer unterm Schirm. Was Letzterer auch daran festmachte, „dass Mering taktisch hervorragend auf uns eingestellt war“. Aber auch Merching war defensiv so undurchlässig wie eine hochwertige Regenjacke. So plätscherte das Spiel dahin, hie und da unterbrochen von einem donnernden Zweikampf. Und dann war es eben Merching, das abermals „im richtigen Moment ein Tor machte“, wie Bayer analysierte. Schmid fand mit einem herrlichen Pass Neuzugang Moritz Willis. Schmids neuer Sturmpartner tauchte allein vor MSV-Schlussmann Tobias Leitermeier auf und blieb nass-, pardon, eiskalt (71). Merchings Coach befand nach dem Spiel „dass wir auf allen Positionen Luft nach oben haben“. (dali) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Erhan Özcan (Augsburg) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Julian Schmid (3.), 2:0 Moritz Willis (78.)

Im Duell der beiden Aufsteiger erkämpfte sich die Bobinger U23 einen Punkt beim spielerisch starken FC Tur Abdin. In beiden Halbzeiten gab es zeitgleich Zeitstrafen auf beiden Seiten nach Foulspiel und anschließender Rudelbildung. Auf Bobinger Seite traf es Julian Kohler und Denis Klinger. Als es richtig rund ging, verhinderte Bobingens Torwart Roman Förg einen Rückstand durch zwei glänzende Paraden in der 58. und 93. Minute. Trainer Roberto Di Santo sagte zum ersten Punktgewinn in der Kreisliga: „Tur Abdin war zwar spielerisch etwas besser, aber wir haben aufopferungsvoll gekämpft und mit defensiv guter Arbeit ein gerechtes Unentschieden erreicht“. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Bernd Ziegler (Stotzard) - Zuschauer: 220

Die Partie begann furios. In der vierten und siebten Minute schlug der Pferseer Torjäger Jonathan Bommas zweimal zu und schon stand es 0:2. Die Hiltenfinger erholten sich aber schnell von diesem Schock und ihr Antreiber David Schmid glich durch zwei Treffer (9. und 11.) zum 2:2 aus. Nach einer Serie von drei eigenen Eckbällen lief der ASV aber in einen Konter und wieder war Jonathan Bommas zur Stelle – 2:3 (21.). Als die Platzherren nahe am erneuten Ausgleich waren, unterlief einem Abwehrspieler ein Handspiel. Den fälligen Elfmeter verwandelte Eren Sölen zum 2:4. Damit war das Hiltenfinger Unglück aber immer noch nicht ausgeschöpft, denn fünf Minuten vor der Pause traf Bommas mit seinem dritten Treffer zum 2:5-Pausenstand. Auch eine kurz danach verhängte Zeitstrafe gegen Volkan Avan konnte der ASV nicht zur Ergebnisverbesserung nutzen. In der zweiten Halbzeit machte das Team des Spielertrainers Bujar Bytyqi ordentlich Druck, um noch einmal heranzukommen. Als bei den Hiltenfingern nach vorne nichts mehr ging, kamen die Gäste noch zu einer Großchance durch Dominik Wojtyna, der jedoch an Torwart Elias Süßmeir scheiterte. In der 88. Minute legte Sebastian Teya den Ball aber am ASV-Keeper vorbei und so stand es am Ende 2:6. Spielertrainer Bujar Bytyqi war trotz der deutlichen Niederlage gefasst: „Wir müssen Geduld haben und erst zu einer Mannschaft zusammenwachsen“. Auf der anderen Seite fasste Pfersees Coach Paolo Maiolo zusammen: „Ein gelungener Saisonauftakt für uns – wir haben in Hiltenfingen einen nie gefährdeten Sieg eingefahren. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung unserer neuformierten Truppe, gegen einen kämpferisch starken, aber spielerisch unterlegenen Gegner. Überragend heute: Jonathan Bommas mit vier Treffern.“ (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Vladyslav Klymov (Augsburg) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Jonathan Bommas (4.), 0:2 Jonathan Bommas (7.), 1:2 David Schmid (9.), 2:2 David Schmid (11.), 2:3 Jonathan Bommas (21.), 2:4 Eren Sölen (32. Handelfmeter), 2:5 Jonathan Bommas (40.), 2:6 Sebastian Teya (88.)

In der Nachspielzeit hatten Jonas Meitinger und Markus Deutschenbauer (lila Trikots) noch eine Chance zum Ausgleich für Schwabegg. – Foto: Hieronymus Schneider

Die Moves, also Bewegungen, über die Gegen- wie Mitspieler gleichermaßen staunten, vollführte Julian Zeiske vor seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0. Erster Haken, zweiter Haken, Abschluss, drin (53.). Ein wichtiger Treffer, denn: „Ich habe meinen Jungs zur Halbzeit gesagt: Ein Tor wird hier nicht reichen“, gibt Berglmeir Einblick. Dieses eine Tor hatte – klar – Zeiske erzielt. Die Schwabegger griffen den 25-Jährigen bei seinem Lauf durchs Mittelfeld partout nicht an, also jagte der Rechtsfuß den Ball mit seinem linken flach ins linke Toreck (11.). Kurz zuvor und kurz danach boten sich Alexander Ostenrieder zwei fast identische Möglichkeiten. Er lief frei auf SVS-Torhüter David McFaul zu. Versuch eins setzte er neben das Tor, den besseren zweiten parierte der irische Schlussmann stark. In der Schlussphase musste Kissing um den Sieg bangen. Samuel Dischler köpfte bei einer Standardsituation ein (90.). Doch der KSC überstand die wilde Nachspielzeit. (dali) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Julian Zeiske (11.), 0:2 Julian Zeiske (53.), 1:2 Samuel Dischler (90.)

Benedikt Steinbacher (rechts) war mit seinen vier Treffern der Matchwinner für seinen TSV Diedorf. – Foto: Andreas Lode

Den besseren Start erwischten die Diedorfer, die mit vier Spielern unter 20 Jahren in die Partie gingen. Nach gerade einmal drei Minuten brachte Benedikt Steinbacher die Hausherren in Front, das Schiedsrichtergespann wertete den Treffer jedoch als Eigentor von Gabriel Salgado. Relativ überraschend kam in der 19. Minute der Ausgleich von Marius Hackl, der bei einer Flanke von Youssef Ala am schnellsten schaltete. Die Heimmannschaft ließ sich jedoch nicht beirren und antwortete prompt. Zuerst stellte Alexander Galis nach einer Eckenvariante mit einer Direktabnahme die Führung wieder her (22.). Nur drei Minuten später setzte sich Steinbacher nach einem langen Ball durch, zog von der rechten Außenbahn in die Mitte und traf ins kurze Eck zum 3:1. Im Anschluss übernahmen die Gäste wieder die Spielkontrolle und verkürzten in der 42. Minute durch Marco Spengler zum 3:2-Halbzeitstand. Zu Beginn der zweiten Hälfte drohte die Partie zu kippen. Die Gäste kamen aggressiver aus der Pause und konnten immer wieder Ballverluste provozieren. In der 48. Minute bereitete Marius Hackl nach einem solchen mit einem perfekt platzierten Steckpass den Ausgleich durch Lukas Hackl vor. Dann übernahm der erst 19-jährige Steinbacher die Partie. Mit seinem Doppelschlag in der 54. und 55. Minute drehte er den Spielverlauf auf den Kopf. Die direkte Antwort der Ottmarshausener kam nicht zustande, da in der 57. Minute der Elfmeterpfiff nach einem Foul ausblieb. Im Anschluss blieben die Diedorfer defensiv stabil und setzten immer wieder Nadelstiche mit langen Bällen. Bei einem davon wurde Steinbacher von Youssef Ala im Strafraum getroffen. Für das Foulspiel sah Ala Gelb, wegen Meckern gab es im Anschluss sogar die Ampelkarte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Galis in der 76. Minute. Mit seinem dritten Treffer des Tages setzte Galis in der 90. Minute auch den Schlusspunkt der Partie. Diedorfs Spielertrainer Florian Sandner zeigte sich nach der Partie zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir kommen gut ins Spiel, machen dann aber zu viele Fehler. Es ist wichtig, dass wir auch nach dem Ausgleich nicht den Kopf verloren haben und dann auch unsere Tore machen. Da sind wir weiter als in den letzten Jahren.“ (Strehle) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Andreas Naumann (Langweid) - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Gabriel Salgado (3. Eigentor), 1:1 Marius Hackl (19.), 2:1 Alexander Galis (22.), 3:1 Benedikt Steinbacher (25.), 3:2 Marco Spengler (41.), 3:3 Lucas Hackl (48.), 4:3 Benedikt Steinbacher (54.), 5:3 Benedikt Steinbacher (55.), 6:3 Alexander Galis (76. Foulelfmeter), 7:3 Alexander Galis (90.)

Gelb-Rot: Youssef Ala (76./SV Ottmarshausen)

Philipp Huckenbeck eröffnete in der 66. Minute nach einer präzisen Vorlage von Dorian Blumreiter das Torfestival. Nur neun Minuten später erhöhte er auf 2:0, diesmal bedient von Stefan Wiedemann. Simon Reithmaier brachte Lechhausen in der 78. Minute zurück ins Spiel, doch Diego Roza de Pinho stellte in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder her und sorgte für den 3:1-Endstand.

Schiedsrichter: Antonio Vasiu (Stadtbergen) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Philipp Huckenbeck (66.), 2:0 Philipp Huckenbeck (75.), 2:1 Simon Reithmaier (78.), 3:1 Diego Roza de Pinho (90.)

Die größte Chance des Spiels des TSV Welden gegen den TSV Neusäß vergab Lukas Stegmiller. Während es sein Spielertrainer Dominik Bröll nicht fassen kann, freut sich Neusäß Kapitän Elvis Hajdarevic. – Foto: Oliver Reiser