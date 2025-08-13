Merchandisingboss Pusnava über Hype beim TSV 1860: „München ist weiß-blau!“

Das Heimtrikot ausverkauft, riesige Schlangen vor den Fanshops des TSV 1860 München. Merchandising-Boss Valentin Pusnava spricht über den Löwen-Rekordsommer.

Es ist eine Zwischenbilanz, die beeindruckt: Seit rund vier Monaten ist Valentin Pusnava Chef der Merchandising GmbH des TSV 1860 München. Der 39-Jährige – zuvor unter anderem für die Weltmarken Adidas, Puma & Hollister tätig – kann schon jetzt auf einen Rekordsommer zurückblicken. Die Trikots des neuen Ausrüsters Joma, auf spanisch „Homa“ ausgesprochen, schlugen ein. Und wie.

1860 München: Heimtrikot erst Mitte November wieder verfügbar

Das Heimtrikot ist ausverkauft. „Mit einem solch großen Hype konnten wir nicht rechnen“, erklärt Pusnava im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Löwenfans, die noch kein Dress ergattern konnten, werden sich gedulden müssen, sofern sie nicht zufällig im richtigen Moment im Fanshop auftauchen: „Wir bekommen in der Zwischenzeit Rückläufe aus Spanien in allen Größen. Mitte November gibt es eine große Lieferung mit allen verfügbaren Größen.“ Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft.

Genaue Verkaufszahlen darf Pusnava nicht verraten, betont aber: „Es war ein absoluter Rekord in der Geschichte von 1860. Der bisherige war aus der Saison 1999/2000, als 1860 Vierter wurde und die Champions League erreichte. Damals wurden 11 000 Trikots verkauft. Jetzt haben wir eine ganz andere Dimension erreicht. Ein großartiger Meilenstein in der Vereinsgeschichte.“ Logisch, dass auch die prominenten Sommer-Transfers dabei eine gewichtige Rolle spielen. Kein Flock ging so häufig über die Ladentheke wie der von Kevin Volland. Auf den Plätzen zwei und fünf liegen in dieser Statistik Florian Niederlechner und Keeper Thomas Dähne. Dazwischen taucht ein Innenverteidiger-Duo auf. Bronze geht an Jesper Verlaat, Rang vier geht an Eigengewächs Sean Dulic.

Ein absoluter Rekord in der Geschichte von 1860.

Valentin Pusnava

Riesige Schlangen vor den Fanshops, teilweise Überlastungen auf der Homepage – der Hype um 1860 nahm in den letzten Wochen ungeahnte Ausmaße an. „Die Schlange beim Galeria Kaufhof war unglaublich. Das hat mir wieder gezeigt: München ist weiß-blau. Die wahren Münchner sind Löwenfans – und eben nicht vom FC Bayern“, erklärt Pusnava, der offenbar weiß, wie man sich bei den Sechzig-Anhängern beliebt macht.