Mercedesstraße statt Benzachstadion: VfB-Spielort wird geändert

Das Testspiel am 1. August 2026 findet auf dem VfB-Trainingsplatz „M1“ statt. Der Rasen am ursprünglich geplanten Spielort in Weinstadt ist derzeit nicht bespielbar.
Die zurückliegende längere Hitzeperiode in der Region Stuttgart hat auch auf dem Rasen im Stadion Benzach in Weinstadt ihre Spuren hinterlassen. Die Folge: Das für Samstag, 1. August 2026, geplante Testspiel des VfB gegen Paris FC wird stattdessen beim VfB am Trainingsplatz „M1“ an der Mercedesstraße stattfinden. Anpfiff ist um 15 Uhr. Zur Buchung ist die Anmeldung im Ticketshop erforderlich. Jetzt Tickets sichern!
Das Testspiel war zugleich als Benefizspiel zugunsten der Bürgerstiftung Weinstadt geplant – und soll auch als solches nachgeholt werden. Der VfB tritt zu einem späteren Zeitpunkt gegen einen anderen Gegner zum Benefizspiel in Weinstadt an, angedacht ist die kommende Länderspielpause Ende September/Anfang Oktober 2026.
Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit für den neuen Spieltermin in Weinstadt, die Tickets gelten jedoch NICHT für das Spiel gegen Paris FC am 1. August. Weitere Informationen zum Nachholtermin und zu organisatorischen Fragen gibt es auf der Website der SG Weinstadt.
Die Saisoneröffnung des VfB
Am Samstag, 8. August 2026, um 17 Uhr, begrüßt der VfB den englischen Premier-League-Club Everton FC in der MHP Arena. Die Partie ist ein Highlight im Rahmen der weiß-roten Saisoneröffnung.
Tickets sind ab sofort im freien Verkauf verfügbar
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