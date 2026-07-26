Mercedesstraße statt Benzachstadion: VfB-Spielort wird geändert

Die zurückliegende längere Hitzeperiode in der Region Stuttgart hat auch auf dem Rasen im Stadion Benzach in Weinstadt ihre Spuren hinterlassen. Die Folge: Das für Samstag, 1. August 2026, geplante Testspiel des VfB gegen Paris FC wird stattdessen beim VfB am Trainingsplatz „M1“ an der Mercedesstraße stattfinden. Anpfiff ist um 15 Uhr. Zur Buchung ist die Anmeldung im Ticketshop erforderlich. Jetzt Tickets sichern!

Das Testspiel war zugleich als Benefizspiel zugunsten der Bürgerstiftung Weinstadt geplant – und soll auch als solches nachgeholt werden. Der VfB tritt zu einem späteren Zeitpunkt gegen einen anderen Gegner zum Benefizspiel in Weinstadt an, angedacht ist die kommende Länderspielpause Ende September/Anfang Oktober 2026.