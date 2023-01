– Foto: Jens Lommel

Mercedes-Benz JuniorCup: Ausverkaufter Glaspalast am Samstag Tore satt am ersten Tag es Turniers in Sindelfingen.

Ausverkauft. Schon am ersten Spieltag des 31. Mercedes-Benz JuniorCup waren alle Plätze des Sindelfinger Glaspalastes im Laufe des Nachmittags belegt und es stand kein Ticket mehr zur Verfügung. Mehr als 4.000 Zuschauer sorgten für eine tolle Stimmung.