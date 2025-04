Meppens U23: Frühe Tore und stabile Defensive bringen den Erfolg

Mit einer reifen und abgeklärten Leistung hat der SV Meppen II seine aufsteigende Form in der Oberliga Niedersachsen untermauert. Beim ambitionierten BSV Schwarz-Weiß Rehden siegte die Mannschaft von Trainer Tobias Bartels verdient mit 3:0 (2:0) und kletterte damit auf Rang sechs der Tabelle. Bereits in der Anfangsphase legte der SVM II den Grundstein für den späteren Erfolg.

Von Beginn an zeigte sich Meppen II äußerst präsent und zielstrebig. Bereits in der sechsten Spielminute brachte Niclas Wessels die Gäste nach einer druckvollen Anfangsphase in Führung. Nur 18 Minuten später erhöhte Martin Raming-Freesen auf 2:0, nachdem ihn Daniel Benke stark in Szene gesetzt hatte.