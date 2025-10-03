Meppens U20 will Aufwärtstrend gegen Bunnen bestätigen

Am kommenden Sonntag empfängt die U20 des SV Meppen in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West die DJK-SV Bunnen. Meppen will den jüngsten Aufwärtstrend endlich in Punkte ummünzen, während Bunnen nach zwei Siegen in Serie und dem Weiterkommen im Niedersachsenpokal mit Rückenwind anreist.

Trainer Ralf Spanier macht die Zielsetzung für sein Team deutlich: „Am Sonntagmittag muss sich die U20 in der Oberliga-Meisterschaft erneut beweisen. In Teglingen geht es gegen die DJK-SV Bunnen, die derzeit im Mittelfeld der Tabelle rangiert. Während die Gäste von Trainer Sascha Anneken bislang solide punkten, will das Meppener Nachwuchsteam die jüngsten Leistungssteigerungen nun endlich auch in Zählbares umwandeln und mit einer maximalen Punktausbeute die eigenen Ambitionen unterstreichen.“

Für Bunnen steht ebenfalls viel auf dem Spiel. Trainer Sascha Anneken blickt zuversichtlich auf die Begegnung: „Nach der recht erfolgreichen Woche mit dem Sieg gegen Büppel und dem Weiterkommen am Donnerstag im Niedersachsenpokal wollen wir den Schwung mit ins Spiel gegen Meppen nehmen und versuchen, die englische Woche nochmal mit Punkten zu vergolden. Uns ist aber auch bewusst, dass wir gegen eine junge und spielstarke Mannschaft aus Meppen wieder alles und mehr in die Waagschale schmeißen müssen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Wir kennen also die Stärken des Gegners, werden uns drauf einstellen und dann am Sonntagabend schauen, wie gut unser Plan war.“