Meppens U20 vor heikler Pflichtaufgabe in Lutten

Nach dem deutlichen Heimerfolg gegen Delmenhorst will der SV Meppen II am Sonntag auch auswärts punkten. Trainer Ralf Spanier mahnt jedoch zur Konzentration, denn die Auswärtsreise zum TuS Lutten sei trotz gleicher Punktzahl alles andere als ein Selbstläufer.

Für die U20 des SV Meppen steht an diesem Sonntag eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe an. Die Mannschaft von Trainer Ralf Spanier reist in der Frauen-OL Niedersachsen West zum punktgleichen TuS Lutten, der wie Meppen bislang sieben Zähler gesammelt hat. Beide Teams stehen in der Tabelle eng beieinander, was der Begegnung zusätzliche Brisanz verleiht.

Meppen reist mit Rückenwind an: Der klare 7:3-Erfolg gegen den TV Jahn Delmenhorst am vergangenen Wochenende hat das Selbstvertrauen gestärkt. Doch Spanier warnt ausdrücklich davor, den jüngsten Sieg als Maßstab für das kommende Spiel zu nehmen.

„Wir müssen realisieren, dass wir nicht immer so einen Lauf haben wie zuletzt gegen Delmenhorst“, sagt der Trainer. „Deshalb brauchen wir eine konzentrierte Einstellung und müssen auf dem Platz die Leistung abrufen, zu der wir fähig sind – jedes Spiel beginnt schließlich bei 0:0.“

Die Vorbereitung verlief für den SV Meppen II positiv: Personell kann Spanier erneut aus dem Vollen schöpfen. Das junge Team soll an die starken Offensivmomente der Vorwoche anknüpfen, zugleich aber die Fehler aus der bisherigen Saison minimieren. In zwölf Partien kassierte Meppen bereits 31 Gegentore – nur der Tabellenletzte aus Scharmbeckstotel weist eine schlechtere Bilanz auf.