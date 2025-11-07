Meppens junge Mannschaft fordert Jesteburg heraus

– Foto: Cedric Siefker

Nach dem Auftritt beim Spitzenreiter SG TiMoNo wartet auf den SV Meppen II das nächste Topteam der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Am Sonntag empfangen die Emsländerinnen den FC Jesteburg-Bendestorf – und wollen sich trotz klarer Rollenverteilung nicht kampflos geschlagen geben.

So., 09.11.2025, 13:00 Uhr SV Meppen SV Meppen II FC Jesteburg-Bendestorf FC JesBe 13:00 PUSH

„Nach dem Gastspiel beim Tabellenführer steht nun der Tabellenzweite auf dem Programm – kein leichtes Unterfangen für unser junges Team“, sagt SV-Trainer Ralf Spanier. Sein Team zeigte zuletzt beim Spitzenreiter eine ansprechende Leistung, blieb am Ende jedoch erneut ohne Punkte. „Auch wenn uns alle für ein gutes Spiel loben, haben wir dadurch am Ende nichts gewonnen“, so Spanier. „Fußball ist ein Ergebnissport, und dann ist es egal, ob man gut oder weniger gut spielt – die Punkte zählen.“ Mit Jesteburg kommt nun ein Gegner nach Meppen, der Erfahrung, Qualität und Physis vereint. „Eine erfahrene Mannschaft, regionalligaerfahren und mit vielen individuell starken Spielerinnen, gepaart mit einer sehr robusten Spielweise“, beschreibt Spanier den kommenden Kontrahenten. Dennoch blickt er dem Duell optimistisch entgegen: „Wir haben uns in der kompletten Trainingswoche auf diesen Gegner eingestellt, und es gilt nun, das Ganze mutig und mit der vorhandenen Raffinesse umzusetzen.“ Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Sieg für Jesteburg, was die Meppenerinnen zusätzlich motiviert, diesmal im eigenen Stadion für eine Überraschung zu sorgen.