Meppens junge Mannschaft fordert Jesteburg heraus

Nach dem Auftritt beim Spitzenreiter SG TiMoNo wartet auf den SV Meppen II das nächste Topteam der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Am Sonntag empfangen die Emsländerinnen den FC Jesteburg-Bendestorf – und wollen sich trotz klarer Rollenverteilung nicht kampflos geschlagen geben.
Zwei Wochen nach dem schweren Auswärtsspiel beim Tabellenführer SG TiMoNo wartet auf die zweite Mannschaft des SV Meppen der nächste große Prüfstein. Am Sonntag empfängt das junge Team aus dem Emsland den Tabellenzweiten FC Jesteburg-Bendestorf, der bislang eine starke Saison spielt.
„Nach dem Gastspiel beim Tabellenführer steht nun der Tabellenzweite auf dem Programm – kein leichtes Unterfangen für unser junges Team“, sagt SV-Trainer Ralf Spanier. Sein Team zeigte zuletzt beim Spitzenreiter eine ansprechende Leistung, blieb am Ende jedoch erneut ohne Punkte. „Auch wenn uns alle für ein gutes Spiel loben, haben wir dadurch am Ende nichts gewonnen“, so Spanier. „Fußball ist ein Ergebnissport, und dann ist es egal, ob man gut oder weniger gut spielt – die Punkte zählen.“
Mit Jesteburg kommt nun ein Gegner nach Meppen, der Erfahrung, Qualität und Physis vereint. „Eine erfahrene Mannschaft, regionalligaerfahren und mit vielen individuell starken Spielerinnen, gepaart mit einer sehr robusten Spielweise“, beschreibt Spanier den kommenden Kontrahenten. Dennoch blickt er dem Duell optimistisch entgegen: „Wir haben uns in der kompletten Trainingswoche auf diesen Gegner eingestellt, und es gilt nun, das Ganze mutig und mit der vorhandenen Raffinesse umzusetzen.“ Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Sieg für Jesteburg, was die Meppenerinnen zusätzlich motiviert, diesmal im eigenen Stadion für eine Überraschung zu sorgen.
Auch FC-Trainer Marcel Hagemann warnt davor, das Duell auf die leichte Schulter zu nehmen. „Auch wenn es auf dem Papier einfach aussieht, ist das Spiel in Meppen alles andere als ein Selbstgänger“, sagt er. „Die letzten, allesamt knappen Ergebnisse haben gezeigt, dass die SV-Mädels keinesfalls zu unterschätzen sind.“ Er rechnet mit einem Gegner, der trotz der Tabellenlage alles geben wird: „Wir erwarten wie im Hinspiel eine hochmotivierte und junge Mannschaft, die in ihren letzten Spielen dieses Jahr noch Punkte sammeln möchte.“
Für Jesteburg geht es derweil darum, die eigene Position in der Spitzengruppe zu festigen. „Wir wollen an die kämpferisch und spielerisch solide Leistung von letzter Woche anknüpfen“, betont Hagemann. „Dafür gilt es, trotz der langen Fahrt mit frischem Kopf in das Spiel zu gehen.“ Hoffnung macht dem Trainer die mögliche Rückkehr einiger Spielerinnen: „Die Hoffnung ist, dass die ein oder andere Spielerin in den Kader zurückkommt und wir für die letzten drei Punkte in diesem Jahr noch einmal einen breiten Kader zur Verfügung haben.“
Während Jesteburg um den Anschluss an Tabellenführer TiMoNo kämpft, will der SV Meppen II endlich wieder punkten. Für die Emsländerinnen ist das Duell gegen den Favoriten eine Chance, den Aufwärtstrend fortzusetzen – und zu zeigen, dass selbst gegen die Topteams der Liga mehr drin ist als ein Achtungserfolg.