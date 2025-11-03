Meppener U23 bleibt im vierten Spiel in Folge ungeschlagen

Der SV Meppen II hat sich im Freitagabendspiel des 13. Oberliga-Spieltags beim TuS Bersenbrück ein respektables 1:1-Unentschieden erarbeitet. In einer intensiven Partie unter Flutlicht belohnte sich die U23 für einen engagierten Auftritt mit einem verdienten Punkt und bleibt damit auch im vierten Spiel in Serie ungeschlagen.

In der 24. Minute brachte Innenverteidiger Joe Klöpper die Gäste per Foulelfmeter in Führung. Vorausgegangen war eine starke Einzelaktion von Amin Muja, der im Strafraum nur noch regelwidrig gestoppt werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt war die Führung nicht zwingend, gab dem Spiel der Meppener aber Sicherheit. Der TuS antwortete mit wachsendem Druck und kam in der 41. Minute durch Maik Emmrich zum Ausgleich: Ein gut ausgespielter Angriff über die linke Seite reichte, um die Meppener Defensive auszuhebeln.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Meppen suchte weiter mutig den Weg nach vorne, agierte mit viel Laufbereitschaft und präsentierte sich auch im Spiel gegen den Ball diszipliniert. Die Defensive stand stabil, die Offensive setzte immer wieder Nadelstiche – einzig die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte, um den Auswärtsdreier perfekt zu machen. Auch Bersenbrück hatte Gelegenheiten, verpasste aber ebenso den entscheidenden Treffer.

Mit nun 19 Punkten aus zwölf Spielen steht der SV Meppen II auf Rang sieben der Tabelle. Das junge Team von Trainer Carsten Stammermann hat sich nach durchwachsenem Saisonstart stabilisiert, tritt strukturiert auf und zeigt in den vergangenen Wochen konstant gute Leistungen – auch gegen ambitionierte Gegner wie Bersenbrück. Besonders positiv: Die defensive Kompaktheit, gepaart mit gezielten Offensivaktionen, ist inzwischen fester Bestandteil des Meppener Spiels.

Am kommenden Spieltag trifft der SV Meppen II auf den FC Verden 04 – ein Gegner, der mit fünf Siegen bei sieben Niederlagen ebenfalls für Überraschungen gut ist. Mit einem Heimsieg könnte Meppen den Abstand nach oben verkürzen und sich weiter im oberen Mittelfeld der Oberliga Niedersachsen festsetzen.

TuS Bersenbrück – SV Meppen II 1:1

TuS Bersenbrück: Max-Niklas Milde, Fiete Sall, Nicolas Eiter, Patrick Greten, Patrick Siemer (46. Connor Rohra), Fyn Luca Ebeling (89. Philipp Schmidt), Moritz Waldow, Mathis Wellmann, Markus Lührmann, Marcos Alvarez (76. Nick Claushallmann), Maik Emmrich (69. Simon James) - Trainer: Andy Steinmann

SV Meppen II: Shirin Namoyan, Jan Wulkotte, Joe Klöpper, Hennes Hermes (76. Colin Decker), Luca Köster, Paul Kassens (46. Ryan Kirkil) (81. Redir Mohamad), Michael Klaß, Mika Herrmann, Amin Muja, Lasse Zumdieck, Janis Hagemann (89. Titus Jakob) - Trainer: Carsten Stammermann

Schiedsrichter: Bastian Winkler - Zuschauer: 533

Tore: 0:1 Joe Klöpper (24. Foulelfmeter), 1:1 Maik Emmrich (41.)