Meppener Last-Minute-Sieg und ein Hattrick in Jeddeloh

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Die Regionalliga Nord bot in der heutigen Fortsetzung des 26. Spieltags Fußball mit hoher Intensität. Während der Tabellenführer seine Spitzenposition verteidigte, setzten andere Teams im Aufstiegsrennen und im Tabellenkeller deutliche Zeichen. Es war ein Nachmittag der späten Entscheidungen und individuellen Glanzleistungen auf den norddeutschen Plätzen, der die Tabellensituation weiter zuspitzte.

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Vor 3486 Zuschauern kam der VfB Oldenburg gegen den TuS Blau-Weiß Lohne nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Hausherren gingen folgerichtig in Führung: Mats Facklam erzielte in der 36. Minute das 1:0. In der zweiten Halbzeit verpasste Oldenburg die Entscheidung, was die Gäste aus Lohne zurück ins Spiel brachte. Felix Schmiederer gelang in der 68. Minute der Ausgleich zum 1:1. Trotz Bemühungen in der Schlussphase blieb es beim Remis. ---

Der VfB Lübeck musste im Heimspiel gegen den Hamburger SV II eine bittere Niederlage hinnehmen. Die Hamburger zeigten sich von Beginn an hellwach und nutzten eine Gelegenheit, als Louis Lemke in der 16. Minute zum 0:1 traf. Lübeck bemühte sich um Struktur im Offensivspiel, wurde jedoch unmittelbar nach dem Wiederanpfiff erneut kalt erwischt. Kelvin Ojo erhöhte in der 48. Minute auf 0:2. Die Hamburger Defensive brachte den Vorsprung über die Zeit.

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7291 Zuschauer sahen eine Begegnung, die an Spannung kaum zu übertreffen war. Der SV Meppen tat sich gegen den SV Werder Bremen II lange schwer und geriet kurz vor dem Ende in Rückstand, als Safa Yildirim in der 87. Minute das 0:1 für die Gäste erzielte. In einer turbulenten Nachspielzeit schlug der Tabellenführer jedoch zurück: Zunächst traf Luis Sprekelmeyer in der 90.+3 Minute zum Ausgleich, bevor Daniel Haritonov in der 90.+6 Minute mit dem Tor zum 2:1 den Sieg der Hausherren sicherte. ---

Vor 730 Zuschauern festigte der SV Drochtersen/Assel seinen zweiten Tabellenplatz gegen den SC Weiche Flensburg 08. Die Führung für die Gastgeber erzielte Haris Hyseni in der 16. Minute per Foulelfmeter. Nachdem Uchechi Duru auf Flensburger Seite in der 28. Minute die Rote Karte gesehen hatte, glichen die Gäste in Unterzahl durch Marcel Cornils in der 52. Minute aus. Drochtersen antwortete jedoch prompt: Jorik Wulff erzielte in der 61. Minute das 2:1, und Dennis Rosin besorgte in der 63. Minute den 3:1-Endstand. ---

Im Kampf um den Klassenerhalt feierte der Aufsteiger Altona 93 vor 1133 Zuschauern einen wichtigen Heimsieg gegen den HSC Hannover. Die Weichen wurden bereits im ersten Durchgang gestellt, als Moritz Göttel in der 31. Minute zum 1:0 traf. Nur acht Minuten später erhöhte Gianluca Przondziono in der 39. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. In der Schlussphase machte erneut Gianluca Przondziono mit seinem Treffer in der 80. Minute zum 3:0-Endstand den deutlichen Erfolg perfekt. ---

In einer ereignisreichen Partie setzte sich der BSV Kickers Emden gegen den FC Eintracht Norderstedt durch. Die Gäste führten zur Pause durch ein Tor von Melvin Zimmer in der 43. Minute mit 0:1. In der zweiten Hälfte drehte David Schiller mit zwei Treffern in der 67. und 83. Minute die Begegnung. Nachdem Leo Bera in der 78. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde, erhöhte Tido Steffens in der 89. Minute per Foulelfmeter auf 3:1. In der Nachspielzeit traf erneut Melvin Zimmer in der 90.+1 Minute zum 3:2, bevor Tobias Steffen in der 90.+3 Minute den 4:2-Endstand herstellte. ---

Der SSV Jeddeloh erlebte einen gebrauchten Tag gegen Hannover 96 II. Herausragender Akteur war Tom Hobrecht, dem bereits in der ersten halben Stunde ein Hattrick mit Toren in der 5., 12. und 31. Minute gelang. Die Gastgeber mussten zudem ab der 41. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Kasra Ghawilu die Rote Karte gesehen hatte. Den Schlusspunkt zum 0:4-Auswärtssieg setzte Mark Gevorgyan in der 65. Minute. ---



Zwei Teams, die im Mittelfeld stehen – und doch völlig unterschiedliche Wochen hatten. Bremer SV ist Sechster mit 33 Punkten (32:29 Tore) und spielte zuletzt 3:3 gegen Schöningen. 1. FC Phönix Lübeck ist Fünfter mit 36 Punkten (33:23 Tore) und verlor zuletzt 0:2 gegen Drochtersen. Das Hinspiel gewann Phönix knapp 1:0 – Michel Dammeier traf (78.), Schiedsrichter Leon Röpke, 407 Zuschauer. Bremer SV will den nächsten Schritt in Richtung obere Hälfte machen, Phönix will beweisen, dass die 0:2-Niederlage nicht den Kurs kippt. Zwei Teams, die im Mittelfeld stehen – und doch völlig unterschiedliche Wochen hatten. Bremer SV ist Sechster mit 33 Punkten (32:29 Tore) und spielte zuletzt 3:3 gegen Schöningen. 1. FC Phönix Lübeck ist Fünfter mit 36 Punkten (33:23 Tore) und verlor zuletzt 0:2 gegen Drochtersen. Das Hinspiel gewann Phönix knapp 1:0 – Michel Dammeier traf (78.), Schiedsrichter Leon Röpke, 407 Zuschauer. Bremer SV will den nächsten Schritt in Richtung obere Hälfte machen, Phönix will beweisen, dass die 0:2-Niederlage nicht den Kurs kippt. ---



Ein Duell im unteren Tabellenbereich, in dem Punkte wie Rettungsringe sind. FC St. Pauli II ist 17. mit 15 Punkten (27:49 Tore) und verlor zuletzt 2:3 in Norderstedt. FSV Schöningen (Aufsteiger) steht bei 22 Punkten (32:50 Tore) auf Rang 14 und holte zuletzt ein spektakuläres 3:3 beim Bremer SV. Das Hinspiel gewann Schöningen 3:1 gegen St. Pauli II: Luca Biagio Marino (19.), Christian Beck (59.), St. Pauli verkürzte durch Selcuk Rinal (64.), Philipp Harant traf zum Endstand (79.), vor 725 Zuschauern, Schiedsrichter Alexander Rosenhagen (Gleichen). St. Pauli II braucht eine Antwort, Schöningen will die Hinspiel-Sicherheit wiederfinden.