Meppen zieht die Notbremse: LSK holt nur einen Punkt im Emsland

Die Lüneburger fanden gut in die Partie und gingen zunächst auch in Führung: Nach einem Foulspiel an Tjark Dörr markierte Malte Meyer vom Punkt sein zehntes Saisontor (21.). In der Schlussphase schlug Meppen II dann aber doch noch zurück und glich durch einen Kopfball von Janis Hagemann aus (78.). In der Folge gelang es den Gästen auch nach einer Notbremse von Shirin Namoyan gegen Jona Prigge nicht mehr (87.), in Überzahl noch auf die Siegerstraße zurückzukehren.

Cheftrainer Tarek Gibbah auf den Vereinskanälen: "Wir sind gut ins Spiel gekommen, waren dominant und hätten das 2:0 machen müssen. Das zieht sich wie ein roter Faden bei uns durch. Sie haben viele lange Bälle auf ihren 2-Meter-Mann Meyering gespielt. Beim 1:1 waren wir leider am zweiten Pfosten nicht gut besetzt. Wir hatten danach gute Konterchancen. Als Jona kurz vor Schluss vom Torwart gefoult wurde, hätte ich mir statt Rot lieber das Tor gewünscht."