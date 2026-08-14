Meppen will gegen Lüneburg die ersten Punkte holen

– Foto: Manni Hermes

Lüneburg geht nach dem 2:3 bei Eintracht Braunschweig II als Tabellenelfter in die Partie. Meppen steht nach dem 0:2 gegen SV Wilhelmshaven auf Rang 13. Beide Teams sind noch ohne Punkt.

Meppen verlor zum Auftakt vor 200 Zuschauern mit 0:2 gegen den SV Wilhelmshaven. Gottschling erzielte in der 51. Minute die Führung, Cao erhöhte in der Nachspielzeit. Damit steht die Mannschaft von Trainer George-Cemil Yumusak nach dem ersten Spieltag mit 0 Punkten und 0:2 Toren auf dem 13. Tabellenplatz.

Der SV Meppen II tritt am zweiten Spieltag beim Lüneburger SK an. Beide Mannschaften warten nach dem ersten Spiel noch auf den ersten Punktgewinn der Saison.

Meppen auswärts gefordert

Lüneburg liegt auf Rang elf. Die Mannschaft unterlag am vergangenen Sonntag bei Eintracht Braunschweig II mit 2:3. Damit hat der Lüneburger SK ebenfalls noch keinen Punkt, weist aber die bessere Tordifferenz gegenüber Meppen auf.

Für den SV Meppen II ist es die erste Auswärtspartie der Saison. Nach der Auftaktniederlage geht es für die Mannschaft darum, in Lüneburg erstmals zu punkten. Der Lüneburger SK hat ebenfalls Heimvorteil und will nach der Niederlage in Braunschweig den ersten Punktgewinn der Saison erreichen.