Meppen will die Tür zur 3. Liga aufmachen, Abstiegskracher in Altona

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Vor dem 30. Spieltag der Regionalliga Nord zieht sich die Spannung durch die gesamte Tabelle. SV Meppen marschiert an der Spitze, dahinter kämpfen SV Drochtersen/Assel, VfB Oldenburg und SSV Jeddeloh um den Anschluss. Im Tabellenkeller wächst für FC St. Pauli II, TuS Blau-Weiß Lohne und Altona 93 der Druck von Woche zu Woche. Nach dem jüngsten Spieltag und den Nachholspielen unter der Woche ist die Lage in vielen Duellen jetzt noch schärfer geworden.

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Hannover 96 II geht als Tabellenfünfter mit 44 Punkten in dieses Heimspiel und feierte zuletzt mit dem 2:0 beim 1. FC Phönix Lübeck einen wichtigen Erfolg. SV Drochtersen/Assel steht mit 61 Punkten auf Rang zwei, musste am vergangenen Spieltag beim 1:3 gegen VfB Oldenburg aber einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen. Damit prallen hier zwei Mannschaften aufeinander, die mit sehr unterschiedlichem Druck, aber mit klaren Ambitionen antreten.

Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Drochtersen/Assel, das 4:0 gewann. Für Hannover 96 II ist diese Partie deshalb auch eine Frage der Reife und der Antwort. Die Gastgeber können sich mit einem Sieg noch fester im oberen Feld verankern, während Drochtersen im Aufstiegsrennen kaum noch Stolperer verträgt. Diese Konstellation verleiht dem Spiel eine besondere Schärfe. Es ist ein Duell zwischen Wiedergutmachung und Verpflichtung. ---

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr SV Meppen SV Meppen SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 14:00 live PUSH



SV Meppen führt die Liga mit 71 Punkten eindrucksvoll an und unterstrich seine Dominanz zuletzt mit dem klaren 5:0 beim HSC Hannover. SC Weiche Flensburg 08 holte beim 0:0 gegen den Bremer SV immerhin einen Punkt und rangiert mit 36 Zählern auf Platz zehn. Die Ausgangslage ist eindeutig, doch gerade diese Spiele sind für Spitzenmannschaften oft besonders heikel, weil alles auf einen Pflichtsieg hinausläuft. SV Meppen führt die Liga mit 71 Punkten eindrucksvoll an und unterstrich seine Dominanz zuletzt mit dem klaren 5:0 beim HSC Hannover. SC Weiche Flensburg 08 holte beim 0:0 gegen den Bremer SV immerhin einen Punkt und rangiert mit 36 Zählern auf Platz zehn. Die Ausgangslage ist eindeutig, doch gerade diese Spiele sind für Spitzenmannschaften oft besonders heikel, weil alles auf einen Pflichtsieg hinausläuft. Das Hinspiel gewann Weiche Flensburg 08 spektakulär mit 5:3. Allein dieses Ergebnis macht deutlich, dass Meppen gewarnt sein muss. Dennoch sind die Gastgeber aufgrund ihrer Tabellenlage und ihres jüngsten Auftritts klar favorisiert. Meppen kann den nächsten Schritt Richtung Spitze gehen, Weiche dagegen ohne großen äußeren Druck für Unruhe sorgen. Genau daraus entsteht jene Mischung, die ein Spiel trotz klarer Rollenverteilung aufladen kann. ---



Für Altona 93 ist dieses Heimspiel von enormer Bedeutung. Der Aufsteiger ist mit 19 Punkten Letzter und kassierte zuletzt erst ein 2:3 in Schöningen, dann unter der Woche ein deutliches 0:4 gegen VfB Oldenburg. TuS Blau-Weiß Lohne steht mit 22 Punkten auf Rang 17, verlor am Wochenende 0:2 gegen SSV Jeddeloh und kam im Nachholspiel bei Schöningen zu einem 1:1. Mehr Abstiegskampf geht kaum. Für Altona 93 ist dieses Heimspiel von enormer Bedeutung. Der Aufsteiger ist mit 19 Punkten Letzter und kassierte zuletzt erst ein 2:3 in Schöningen, dann unter der Woche ein deutliches 0:4 gegen VfB Oldenburg. TuS Blau-Weiß Lohne steht mit 22 Punkten auf Rang 17, verlor am Wochenende 0:2 gegen SSV Jeddeloh und kam im Nachholspiel bei Schöningen zu einem 1:1. Mehr Abstiegskampf geht kaum. Das Hinspiel endete 1:1. Für beide Mannschaften ist dieses Duell deshalb weit mehr als nur ein weiteres Ligaspiel. Altona 93 braucht dringend ein Zeichen des Lebens, Lohne will sich weiter von den direkten Abstiegsrängen fernhalten. Wer hier verliert, nimmt nicht nur sportlichen Schaden, sondern auch einen emotionalen Schlag mit in die nächsten Wochen. Die Luft wird dünner, das macht dieses Spiel so brutal wichtig. ---

Sa., 18.04.2026, 16:00 Uhr SSV Jeddeloh Jeddeloh HSC Hannover HSC Hannover 16:00 live PUSH



SSV Jeddeloh steht mit 57 Punkten auf Platz vier und reist mit breiter Brust an. Das 2:0 in Lohne war ein weiterer Beleg für die Stabilität dieser Mannschaft. HSC Hannover dagegen steckt mit 24 Punkten auf Rang 14 tief im Kampf um den Klassenverbleib und wurde beim 0:5 gegen SV Meppen hart getroffen. Die Favoritenrolle ist damit klar vergeben, doch genau darin liegt für die Gastgeber auch eine Chance. SSV Jeddeloh steht mit 57 Punkten auf Platz vier und reist mit breiter Brust an. Das 2:0 in Lohne war ein weiterer Beleg für die Stabilität dieser Mannschaft. HSC Hannover dagegen steckt mit 24 Punkten auf Rang 14 tief im Kampf um den Klassenverbleib und wurde beim 0:5 gegen SV Meppen hart getroffen. Die Favoritenrolle ist damit klar vergeben, doch genau darin liegt für die Gastgeber auch eine Chance. Das Hinspiel gewann Jeddeloh deutlich mit 4:1. Die Gäste können mit einem weiteren Sieg den Druck auf das Spitzentrio hochhalten. HSC Hannover dagegen braucht nach dem heftigen Rückschlag dringend Widerstandskraft und eine Reaktion. Zwischen beiden Teams liegt nicht nur ein großer Punkteabstand, sondern auch ein völlig anderer Saisonrhythmus. Trotzdem ist gerade in diesen Spielen der Widerstand der Verzweifelten oft am größten. ---



Das Stadtduell zwischen VfB Lübeck und 1. FC Phönix Lübeck trägt seine eigene Wucht in sich. VfB Lübeck steht mit 37 Punkten auf Rang neun und kam zuletzt zu einem 1:1 gegen Werder Bremen II. Phönix Lübeck verlor 0:2 gegen Hannover 96 II und hat als Achter 41 Punkte. Beide Teams sind im Tabellenmittelfeld eng beieinander, und genau deshalb kann dieses Derby zusätzliche Brisanz entfachen. Das Stadtduell zwischen VfB Lübeck und 1. FC Phönix Lübeck trägt seine eigene Wucht in sich. VfB Lübeck steht mit 37 Punkten auf Rang neun und kam zuletzt zu einem 1:1 gegen Werder Bremen II. Phönix Lübeck verlor 0:2 gegen Hannover 96 II und hat als Achter 41 Punkte. Beide Teams sind im Tabellenmittelfeld eng beieinander, und genau deshalb kann dieses Derby zusätzliche Brisanz entfachen. Das Hinspiel gewann Phönix Lübeck mit 2:0. Für den VfB Lübeck ist also nicht nur die lokale Rivalität ein Thema, sondern auch die Chance auf Revanche. Phönix wiederum kann mit einem Auswärtssieg den Vorsprung ausbauen und ein direktes Zeichen in der Stadt setzen. Diese Partie lebt von ihrer Geschichte im Kleinen: zwei Nachbarn, zwei Ambitionen, eine Bühne, auf der die Tabelle fast nur der Hintergrund für die Emotion ist. ---

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr SV Werder Bremen Werder II Bremer SV Bremer SV 14:00 PUSH



Ein Bremer Duell unter Hochspannung: SV Werder Bremen II ist mit 34 Punkten Zwölfter, verlor unter der Woche in Emden aber deutlich 0:4. Bremer SV steht mit 41 Punkten auf Rang sieben und holte zuletzt ein 0:0 bei Weiche Flensburg 08. Die Gäste bringen damit die stabilere Ausgangslage mit, doch ein Derby folgt selten reinen Tabellenlogiken. Genau deshalb steckt in diesem Spiel ein besonderer Reiz. Ein Bremer Duell unter Hochspannung: SV Werder Bremen II ist mit 34 Punkten Zwölfter, verlor unter der Woche in Emden aber deutlich 0:4. Bremer SV steht mit 41 Punkten auf Rang sieben und holte zuletzt ein 0:0 bei Weiche Flensburg 08. Die Gäste bringen damit die stabilere Ausgangslage mit, doch ein Derby folgt selten reinen Tabellenlogiken. Genau deshalb steckt in diesem Spiel ein besonderer Reiz. Das Hinspiel gewann Werder II klar mit 3:0. Nun aber reist der Bremer SV mit der Chance an, diese Rechnung zu korrigieren. Für Werder II geht es darum, nach dem schweren Rückschlag in Emden sofort wieder Haltung zu zeigen. Für den Bremer SV geht es um Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Zwischen Nachbarschaft, Lokalstolz und Formfragen entsteht hier eine Partie, die kaum kühl zu betrachten ist. ---

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt Norderstedt FSV Schöningen Schöningen 14:00 PUSH



FC Eintracht Norderstedt steht mit 23 Punkten auf Rang 15 und verlor zuletzt 1:2 gegen den Hamburger SV II. FSV Schöningen sammelte dagegen in kurzer Zeit vier Punkte: erst das 3:2 gegen Altona 93, dann das 1:1 im Nachholspiel gegen Blau-Weiß Lohne. Mit 33 Punkten haben sich die Gäste etwas Luft verschafft, doch Sicherheit bedeutet das noch lange nicht. Dieses Spiel riecht nach direktem Überlebenskampf. FC Eintracht Norderstedt steht mit 23 Punkten auf Rang 15 und verlor zuletzt 1:2 gegen den Hamburger SV II. FSV Schöningen sammelte dagegen in kurzer Zeit vier Punkte: erst das 3:2 gegen Altona 93, dann das 1:1 im Nachholspiel gegen Blau-Weiß Lohne. Mit 33 Punkten haben sich die Gäste etwas Luft verschafft, doch Sicherheit bedeutet das noch lange nicht. Dieses Spiel riecht nach direktem Überlebenskampf. Das Hinspiel gewann Norderstedt mit 4:2. Das dürfte den Gastgebern Mut machen, denn in der Tabelle ist die Lage prekär. Schöningen kann mit einem Auswärtssieg einen weiteren entscheidenden Schritt weg von den tiefsten Abstiegsnöten machen. Für Norderstedt wäre ein Dreier dagegen ein Befreiungsschlag. Solche Spiele haben oft eine besondere Härte, weil jeder Fehler und jeder gewonnene Zweikampf plötzlich viel größer wirkt als sonst. ---



VfB Oldenburg ist eines der Teams der Stunde. Nach dem 3:1 bei Drochtersen/Assel und dem 4:0 im Nachholspiel bei Altona 93 steht die Mannschaft mit 59 Punkten auf Rang drei und klopft mit Macht an die Spitze an. FC St. Pauli II gewann zuletzt 1:0 bei Kickers Emden und steht mit 22 Punkten auf Platz 16. Der Tabellenabstand ist groß, der Druck auf beide Seiten aber enorm. VfB Oldenburg ist eines der Teams der Stunde. Nach dem 3:1 bei Drochtersen/Assel und dem 4:0 im Nachholspiel bei Altona 93 steht die Mannschaft mit 59 Punkten auf Rang drei und klopft mit Macht an die Spitze an. FC St. Pauli II gewann zuletzt 1:0 bei Kickers Emden und steht mit 22 Punkten auf Platz 16. Der Tabellenabstand ist groß, der Druck auf beide Seiten aber enorm. Das Hinspiel endete 1:1. Für Oldenburg ist diese Partie die Chance, den Lauf fortzusetzen und im oberen Rennen weiter Druck zu machen. St. Pauli II braucht im Abstiegskampf jeden Punkt und hat mit dem Auswärtssieg in Emden gezeigt, dass die Mannschaft noch lebt. Genau darin liegt die Spannung dieses Spiels: ein Aufstiegsaspirant gegen einen Gegner, der längst um seine Zukunft kämpft. ---



Hamburger SV II gewann zuletzt 2:1 in Norderstedt und steht mit 43 Punkten auf Rang sechs. BSV Kickers Emden erlebte binnen weniger Tage zwei völlig gegensätzliche Gesichter: erst das 0:1 gegen St. Pauli II, dann das beeindruckende 4:0 im Nachholspiel gegen Werder Bremen II. Mit 35 Punkten rangiert Emden auf Platz elf, hat aber gezeigt, dass diese Mannschaft jederzeit für starke Ausschläge gut ist. Hamburger SV II gewann zuletzt 2:1 in Norderstedt und steht mit 43 Punkten auf Rang sechs. BSV Kickers Emden erlebte binnen weniger Tage zwei völlig gegensätzliche Gesichter: erst das 0:1 gegen St. Pauli II, dann das beeindruckende 4:0 im Nachholspiel gegen Werder Bremen II. Mit 35 Punkten rangiert Emden auf Platz elf, hat aber gezeigt, dass diese Mannschaft jederzeit für starke Ausschläge gut ist. Das Hinspiel gewann der HSV II spektakulär mit 4:3 in Emden. Allein dieses Ergebnis verspricht erneut eine intensive Begegnung. Die Hamburger wollen ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen, Emden nach dem starken Auftritt unter der Woche nachlegen. Dieses Duell trägt damit vieles in sich: Formschwankungen, Offensivpotenzial und die Frage, welche Version der Gäste diesmal auf den Platz kommt. Genau das macht es so spannend.