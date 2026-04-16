Meppen will die Tür zur 3. Liga aufmachen, Abstiegskracher in Altona

Vor dem 30. Spieltag der Regionalliga Nord zieht sich die Spannung durch die gesamte Tabelle. SV Meppen marschiert an der Spitze, dahinter kämpfen SV Drochtersen/Assel, VfB Oldenburg und SSV Jeddeloh um den Anschluss. Im Tabellenkeller wächst für FC St. Pauli II, TuS Blau-Weiß Lohne und Altona 93 der Druck von Woche zu Woche. Nach dem jüngsten Spieltag und den Nachholspielen unter der Woche ist die Lage in vielen Duellen jetzt noch schärfer geworden.
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Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Drochtersen/Assel, das 4:0 gewann. Für Hannover 96 II ist diese Partie deshalb auch eine Frage der Reife und der Antwort. Die Gastgeber können sich mit einem Sieg noch fester im oberen Feld verankern, während Drochtersen im Aufstiegsrennen kaum noch Stolperer verträgt. Diese Konstellation verleiht dem Spiel eine besondere Schärfe. Es ist ein Duell zwischen Wiedergutmachung und Verpflichtung.
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Das Hinspiel gewann Weiche Flensburg 08 spektakulär mit 5:3. Allein dieses Ergebnis macht deutlich, dass Meppen gewarnt sein muss. Dennoch sind die Gastgeber aufgrund ihrer Tabellenlage und ihres jüngsten Auftritts klar favorisiert. Meppen kann den nächsten Schritt Richtung Spitze gehen, Weiche dagegen ohne großen äußeren Druck für Unruhe sorgen. Genau daraus entsteht jene Mischung, die ein Spiel trotz klarer Rollenverteilung aufladen kann.
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Das Hinspiel endete 1:1. Für beide Mannschaften ist dieses Duell deshalb weit mehr als nur ein weiteres Ligaspiel. Altona 93 braucht dringend ein Zeichen des Lebens, Lohne will sich weiter von den direkten Abstiegsrängen fernhalten. Wer hier verliert, nimmt nicht nur sportlichen Schaden, sondern auch einen emotionalen Schlag mit in die nächsten Wochen. Die Luft wird dünner, das macht dieses Spiel so brutal wichtig.
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Das Hinspiel gewann Jeddeloh deutlich mit 4:1. Die Gäste können mit einem weiteren Sieg den Druck auf das Spitzentrio hochhalten. HSC Hannover dagegen braucht nach dem heftigen Rückschlag dringend Widerstandskraft und eine Reaktion. Zwischen beiden Teams liegt nicht nur ein großer Punkteabstand, sondern auch ein völlig anderer Saisonrhythmus. Trotzdem ist gerade in diesen Spielen der Widerstand der Verzweifelten oft am größten.
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Das Hinspiel gewann Phönix Lübeck mit 2:0. Für den VfB Lübeck ist also nicht nur die lokale Rivalität ein Thema, sondern auch die Chance auf Revanche. Phönix wiederum kann mit einem Auswärtssieg den Vorsprung ausbauen und ein direktes Zeichen in der Stadt setzen. Diese Partie lebt von ihrer Geschichte im Kleinen: zwei Nachbarn, zwei Ambitionen, eine Bühne, auf der die Tabelle fast nur der Hintergrund für die Emotion ist.
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Das Hinspiel gewann Werder II klar mit 3:0. Nun aber reist der Bremer SV mit der Chance an, diese Rechnung zu korrigieren. Für Werder II geht es darum, nach dem schweren Rückschlag in Emden sofort wieder Haltung zu zeigen. Für den Bremer SV geht es um Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Zwischen Nachbarschaft, Lokalstolz und Formfragen entsteht hier eine Partie, die kaum kühl zu betrachten ist.
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Das Hinspiel gewann Norderstedt mit 4:2. Das dürfte den Gastgebern Mut machen, denn in der Tabelle ist die Lage prekär. Schöningen kann mit einem Auswärtssieg einen weiteren entscheidenden Schritt weg von den tiefsten Abstiegsnöten machen. Für Norderstedt wäre ein Dreier dagegen ein Befreiungsschlag. Solche Spiele haben oft eine besondere Härte, weil jeder Fehler und jeder gewonnene Zweikampf plötzlich viel größer wirkt als sonst.
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Das Hinspiel endete 1:1. Für Oldenburg ist diese Partie die Chance, den Lauf fortzusetzen und im oberen Rennen weiter Druck zu machen. St. Pauli II braucht im Abstiegskampf jeden Punkt und hat mit dem Auswärtssieg in Emden gezeigt, dass die Mannschaft noch lebt. Genau darin liegt die Spannung dieses Spiels: ein Aufstiegsaspirant gegen einen Gegner, der längst um seine Zukunft kämpft.
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Das Hinspiel gewann der HSV II spektakulär mit 4:3 in Emden. Allein dieses Ergebnis verspricht erneut eine intensive Begegnung. Die Hamburger wollen ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen, Emden nach dem starken Auftritt unter der Woche nachlegen. Dieses Duell trägt damit vieles in sich: Formschwankungen, Offensivpotenzial und die Frage, welche Version der Gäste diesmal auf den Platz kommt. Genau das macht es so spannend.
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