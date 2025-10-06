Meppen verliert trotz starker Leistung – Bunnen dreht Partie spät

Die U20 des SV Meppen musste am Sonntag in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen den DJK-SV Bunnen hinnehmen. Nach einer starken ersten Halbzeit und der zwischenzeitlichen Führung durch Mirja Langen stand das Team von Trainer Ralf Spanier am Ende erneut mit leeren Händen da.





„Wir hätten in der ersten Halbzeit schon Treffer erzielen können und müssen“, sagte Spanier nach dem Spiel. Tatsächlich präsentierte sich seine Mannschaft vor der Pause spielstark, strukturiert und mit klarer Idee, ließ aber mehrere gute Chancen ungenutzt – unter anderem durch Merete Drees und Jose Wehage. Die Gäste aus Bunnen verteidigten kompakt und überstanden die Druckphase ohne Gegentreffer, sodass es torlos in die Kabine ging.

Kurz nach Wiederanpfiff wurde der Meppener Aufwand belohnt: Nach 54 Minuten traf Mirja Langen zur verdienten 1:0-Führung. Doch Bunnen fand spät ins Spiel zurück. Paula Rohe glich in der 77. Minute aus, Jessica Müller drehte die Partie nur wenige Minuten später (84.). Trotz eines energischen Schlussspurts und einer Großchance von Klara Wittrock blieb Meppen ohne Punktgewinn. „Nach dem 1:0 darfst du so ein Spiel nicht mehr aus der Hand geben und verlieren“, resümierte Spanier enttäuscht.

Bunnes Trainer Sascha Anneken sprach nach dem Abpfiff von einem „ausgeglichenen Spiel“, in dem seine Mannschaft effizienter agierte: „Wir haben, im Gegensatz zum Gegner, zwei unserer Möglichkeiten genutzt und am Ende vielleicht etwas glücklich die drei Punkte mit nach Hause genommen.“ Besonders die Anfangsphase bereitete dem DJK Schwierigkeiten: „Gerade in der ersten Halbzeit hatte Meppen zwanzig richtig starke Minuten, in denen wir ziemlich Probleme in der Zuordnung hatten und nur hinterhergelaufen sind“, erklärte Anneken. „Trotz dieser Druckphase haben wir die Box gut verteidigt, nur Abschlüsse aus der Distanz zugelassen und da auch oft den offenen Fuß blocken können.“

Mit dem Ausgleich sei seine Mannschaft wieder besser ins Spiel gekommen: „Das 1:0 hat uns kurz den Stecker gezogen, aber mit dem Ausgleich haben wir wieder Fuß gefasst und das Tor gut verteidigt. Dass dann sogar noch das 2:1 dabei rausspringt, ist natürlich die Krönung der englischen Woche mit drei Spielen und drei Siegen.“

Während Bunnen mit dem Sieg auf Rang sieben vorrückt, bleibt der SV Meppen II mit nur vier Punkten aus neun Spielen im Tabellenkeller stecken – und wartet weiter auf den ersehnten Befreiungsschlag.