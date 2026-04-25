Meppen verliert: "Schade, dass sie sich dafür nicht belohnt hat.“

– Foto: Manni Hermes

Der SV Atlas Delmenhorst hat seine Tabellenführung in der Oberliga Niedersachsen verteidigt. Gegen den SV Meppen II gewann der Spitzenreiter vor 1520 Zuschauern mit 2:1. Trotz des Erfolgs offenbarte die Partie, dass der Sieg gegen einen mutigen und spielstarken Gegner hart erarbeitet werden musste.

Die Anfangsphase gehörte über weite Strecken den Gästen, die mutig auftraten und sich früh gute Möglichkeiten erspielten. Delmenhorst tat sich zunächst schwer, fand dann aber mit zunehmender Spielzeit besser in die Partie.

Der SV Atlas Delmenhorst bleibt im Titelrennen das Maß der Dinge. Am 27. Spieltag setzte sich der Tabellenführer mit 2:1 gegen den SV Meppen II durch und erhöhte sein Punktekonto auf 59 Zähler. Die Gäste aus Meppen bleiben trotz einer engagierten Vorstellung mit 41 Punkten auf Rang sechs.

In der 29. Minute nutzte Atlas seine erste klare Gelegenheit konsequent zur Führung: Burke traf zum 1:0 und stellte damit den Spielverlauf zunächst auf den Kopf. Mit dem knappen Vorsprung ging der Spitzenreiter in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel begann Meppen engagiert, verpasste jedoch erneut den möglichen Ausgleich. Stattdessen erhöhte Delmenhorst in der 57. Minute auf 2:0. Rohwedder verwandelte einen Foulelfmeter sicher und verschaffte seinem Team damit ein wichtiges Polster.

Späte Spannung nach Anschlusstreffer

Der SV Meppen II blieb trotz des Rückstands im Spiel und belohnte sich in der Schlussphase für den couragierten Auftritt. Meyering traf in der 84. Minute zum 2:1 und sorgte noch einmal für Spannung in den letzten Minuten.

Delmenhorst brachte den Vorsprung jedoch mit der nötigen Konsequenz über die Zeit und sicherte sich drei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg.

Meppens Trainer Carsten Stammermann zeigte sich nach der Partie enttäuscht über das Ergebnis, lobte aber die Leistung seiner Mannschaft: „Sehr schade war es. Wir waren vor allem in der ersten Halbzeit sehr stark, hatten die große Möglichkeit zur Führung, bekommen dann ein saublödes Gegentor.“ Auch den Strafstoß zum 2:0 bezeichnete er als „total überflüssig“.

Gleichzeitig fand Stammermann deutliche Worte des Lobes für sein Team: „Ich muss der jungen Mannschaft aber ein Riesenkompliment machen: Auswärts vor über 1500 Zuschauern so ein Auftritt, das ist echt klasse. Schade, dass sie sich dafür nicht belohnt hat.“

Für den SV Atlas Delmenhorst zählt am Ende vor allem das Ergebnis. Gegen einen spielstarken Gegner bewies der Tabellenführer Effizienz und Widerstandskraft – Eigenschaften, die in der entscheidenden Saisonphase von besonderem Wert sein dürften.