Meppen und Delmenhorst im Kampf um Richtungspunkte

Die U20 des SV Meppen empfängt den TV Jahn Delmenhorst unter besonderen Bedingungen in der Hänsch Arena. Für beide Teams geht es um weit mehr als nur drei Punkte: um Selbstvertrauen, Entlastung und einen versöhnlichen Abschluss vor der Winterpause.

Der Ort wirkt ungewöhnlich, die Aufgabe aber ist eindeutig: Die U20 des SV Meppen trägt ihr Heimspiel gegen den TV Jahn Delmenhorst am Sonntag nicht wie gewohnt in Teglingen aus, sondern auf dem Kunstrasen der Hänsch Arena. Für Trainer Ralf Spanier ändert das nichts an der Grundhaltung. „Es gibt kein hätte, wenn und aber“, stellt er vor der Partie klar. „Im Heimspiel gegen den TV Jahn Delmenhorst zählen nur die Punkte.“

Der Gegner reist mit einer großen Portion Dringlichkeit an. Delmenhorst, erst im Sommer aus der Landesliga aufgestiegen, steckt mitten im Kampf um Stabilität. Trainer Daniel Prause sieht sein Team dennoch gut gerüstet: „Ich glaube, dass wir, wie eigentlich immer, ganz gut vorbereitet zum Gegner fahren werden.“ Die jüngsten Niederlagen wolle man nicht überbewerten, sagt er: „Wir hängen sie nicht zu hoch, weil sie alle in gewisser Form absolut begründbar waren mit Dingen, die wir selber in der Hand haben.“

Damit die Mannschaft dem Anspruch gerecht werden kann, lag der Fokus im Training auf den Grundlagen des intensiven Spiels. „Der Trainingsschwerpunkt lag in dieser Woche vor allem auf dem Zweikampf- und intensiven Pressingverhalten“, erklärt Spanier. Die Vorbereitung ist auch organisatorisch straff: Weil die Zweitliga-Mannschaft des SVM bereits am Vormittag spielt, trifft sich die U20 früh, unterstützt das Profiteam von der Tribüne, stärkt sich anschließend gemeinsam – und geht danach „hoch motiviert in das Duell mit dem Tabellenneunten“.

Prause fordert vor allem Konsequenz: „Wir müssen diese individuellen Fehler, dieses sich selbst ins Fleisch schneiden, einfach abstellen.“ Gelinge das, sei sein Team in der Lage, „gegen Meppen zu gewinnen, drei Punkte zu holen“. Die Bedeutung der Partie beschreibt er offen: „Diese Punkte wollen wir unbedingt, da wir dann die Woche darauf mit TiMoNo eine absolute Top-Mannschaft haben.“ Weil dort kaum etwas zu holen sei, müsse es „gegen Meppen auf jeden Fall ein Spiel sein, mit dem wir mit einem positiven, vielleicht auch verfrühten Abschluss in die Winterpause gehen“.

Auch sportlich wie personell sieht Prause sein Team stabilisiert: „Wir haben diese Woche intensiv gearbeitet. Der Kader sieht zum Wochenende hin wieder einigermaßen gut aus, bis auf unsere Langzeitverletzten.“ Die Vorbereitung sei gründlich: „Wir schauen uns das zweite, dritte Spiel von Meppen auf Video an, sodass wir davon ausgehen, vernünftig vorbereitet zu sein.“

Er glaubt zudem an ein gutes Matchup: „Unsere Art und Weise des Spielens passt ganz gut auf die gegnerische Mannschaft Meppen.“ Entscheidend werde aber, ob die Mannschaft ihre Grundtugenden umsetzen könne: „Wenn wir das nicht tun, fahren wir ohne Punkte weg. Wenn wir es tun, bin ich sehr sicher, dass wir ein positives Erlebnis haben werden – mit Punkten im Gepäck.“

Meppen steht nach bislang nur vier Zählern unter hohem Ergebnisdruck. Delmenhorst hingegen möchte den Sprung aus dem unteren Tabellendrittel schaffen. In der Hänsch Arena wartet damit ein Spiel, das vor allem über Intensität, Kompaktheit und Disziplin entschieden werden dürfte – und über die Frage, welches Team tatsächlich bereit ist, die eigenen Ansprüche in Punkte umzuwandeln.