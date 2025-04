Meppen U23 empfängt Atlas – zehn Spiele ungeschlagen

Am Samstag trifft die U23 des SV Meppen in der Hänsch-Arena auf den Tabellenzweiten SV Atlas Delmenhorst. Anstoß der Oberliga-Partie ist um 14 Uhr. Für die Mannschaft von Trainer Tobias Bartels ist es die nächste große Herausforderung – gegen ein Team, das sich seit einem Trainerwechsel im Herbst in bestechender Form präsentiert.

Nach dem 2:0-Hinspielsieg der Emsländer in Delmenhorst folgte bei den Gästen ein sportlicher Umschwung. Die Bilanz unter dem neuen Trainer ist eindrucksvoll: nur eine Niederlage in 13 Spielen, zuletzt blieb Atlas zehn Mal in Folge ungeschlagen. In der Tabelle kletterte die Mannschaft von den Abstiegsrängen bis an die Spitze und teilt sich aktuell mit dem HSC Hannover Platz eins.