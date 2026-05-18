Meppen-Trainer Stammermann: "Ein Abschied, der weh tut"

– Foto: Manni Hermes

Der SV Meppen II hat den letzten Spieltag der Oberliga Niedersachsen mit einer Niederlage abgeschlossen. Gegen den TSV Wetschen unterlagen die Emsländer mit 1:3 und beenden die Saison damit auf Rang acht.

Die Gäste fanden früh besser ins Spiel und gingen in der 13. Minute durch Thiry mit 1:0 in Führung. Meppen reagierte jedoch schnell: Halili traf nur wenig später zum 1:1-Ausgleich (21.) und stellte den Spielstand zunächst wieder auf Anfang.

Vor der Partie lagen zwischen beiden Mannschaften deutliche Unterschiede in der Tabelle. Während der SV Meppen II mit 44 Punkten als Achter in den letzten Spieltag ging, kämpfte der TSV Wetschen als Tabellen-14. mit 27 Zählern um einen versöhnlichen Saisonabschluss.

Die Partie blieb offen, ehe Raskopp den TSV Wetschen in der 33. Minute erneut in Führung brachte. Mit dem 2:1 für die Gäste ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der SV Meppen II den Druck und kam zu mehreren Möglichkeiten auf den erneuten Ausgleich. Die Gastgeber ließen ihre Chancen jedoch ungenutzt, während Wetschen defensiv kompakt blieb.

In der Schlussphase sorgte Lohaus schließlich für die Entscheidung. Sein Treffer zum 3:1 in der 81. Minute beendete die Hoffnungen der Meppener auf einen erfolgreichen Saisonabschluss.

Emotionaler Abschied für Stammermann

Trainer Carsten Stammermann sprach nach der Partie von einem typischen Spiel am Saisonende: „Wir haben leider unsere vielen Chancen nicht genutzt.“

Gleichzeitig stand für den Meppener Coach auch der persönliche Abschied im Mittelpunkt. „Für mich persönlich war es ein nicht leichter Tag: ein Abschied, der weh tut“, sagte Stammermann. Zugleich überwog bei ihm die Anerkennung für die gemeinsame Zeit: „Aber auch großer Stolz auf eine tolle Mannschaft und eine sehr erfolgreiche Saison und eine tolle Zeit in Meppen.“

Der SV Meppen II beendet die Spielzeit mit 44 Punkten auf Platz acht der Oberliga Niedersachsen. Trotz der Niederlage zum Abschluss blickt die Mannschaft auf eine insgesamt stabile Saison im oberen Tabellenmittelfeld zurück.

Der TSV Wetschen verbessert sich durch den Auswärtssieg auf 27 Punkte und verabschiedet sich mit einem Erfolgserlebnis aus der Saison.