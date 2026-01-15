Meppen sucht seinen Stadtmeister am Sonntag

Meppener Hallenmasters 2026: Acht Mannschaften, ein Pokal und sehr viele Ausreden, am Sonntag nicht auf dem Sofa zu sitzen

Am Sonntag, 18. Januar 2026, wird die Stadtsporthalle wieder zum Treffpunkt all jener, die wissen, dass Fußball im Winter nicht besser wird, aber ehrlicher.

Der Januar ist die Zeit der guten Vorsätze, der müden Beine und des Hallenfußballs. Wenn draußen der Rasen Pause macht und drinnen der Ball an die Bande klatscht, dann ist in Meppen klar: Hallenstadtmeisterschaft.

Acht Teams sind dabei. Von Oberliga bis Kreisklasse. Von Favorit bis „mal sehen, was passiert“. Und wie immer gilt: Die Halle fragt nicht nach Tabellenplätzen.

Die Sportfreunde Schwefingen eröffnen das Turnier mit einem kleinen Luxusproblem: Sie sind Ausrichter und Titelverteidiger. Bezirksliga, oberes Mittelfeld, stabile Saison, das Fundament stimmt.

Sebastian Mogge bringt es auf den Punkt: wenig Platz, wenig Zeit, viel Tagesform. Trainer Daniel Vehring weiß, wie wertvoll der Titel im vergangenen Jahr war, damals als Energieschub im Abstiegskampf. Heute ist die Ausgangslage entspannter, der Anspruch aber derselbe: verteidigen, ohne sich daran zu verkrampfen.

Der logische Favorit: SV Meppen U23

Wenn es einen Verein gibt, dem man den Hallenpokal schon aus Gewohnheit zutraut, dann ist es die U23 des SV Meppen. Oberliga Niedersachsen, 23 Punkte nach Umbruch, Derbysieg gegen Holthausen-Biene zum Jahresabschluss.

Trainer Carsten Stammermann spricht von Tradition und Stimmung – und meint natürlich auch: Ernsthaftigkeit. Die U23 kommt nicht nur, um sich die Winterpause zu vertreiben. Sie kommt, um den Pokal zurückzuholen.

Der Formstarke: SV Bokeloh

Der SV Bokeloh reist mit breiter Brust an. Platz zwei in der Emslandliga, 32 Punkte aus 16 Spielen, das ist keine Momentaufnahme, das ist Konstanz. Kapitän Simon Bruns mag den Spagat aus Spaß und sportlichem Anspruch.

Besonders im Blick: mögliche Derbys gegen Teglingen oder Duelle mit höherklassigen Teams. Bokeloh weiß, was es kann und genau das macht sie gefährlich.

Der Derbyliebhaber: SV Teglingen

Der SV Teglingen steht im soliden Mittelfeld der Emslandliga. Platz acht, 22 Punkte, wenig Drama, bis es in die Halle geht. Denn dort zählen keine Tabellen, sondern Nachbarschaften.

Fußballobmann Marvin Kahl weiß: Spiele gegen Bokeloh oder Schwefingen haben ihren eigenen Klang. Favoriten gibt es, klar. Aber die Halle verteilt Chancen oft großzügiger als die Liga.

Der Aufsteiger ohne Angst: SG Stavern/Apeldorn

Die SG Stavern/Apeldorn ist als Aufsteiger in der Kreisliga angekommen und wie. Platz fünf zur Winterpause, starke Entwicklung, funktionierender Kader. Kapitän Lukas Winkler wirkt zufrieden, aber nicht satt.

Für die Halle gilt: Tagesform. Und die Erinnerung daran, dass man hier schon öfter weiter kam, als es andere erwartet hatten.

Der Außenseiter mit nichts zu verlieren: SV Hemsen

Der SV Hemsen kommt aus der 2. Kreisklasse und nimmt diese Rolle offensiv an. Mittelfeldplatz, zuletzt ein 2:2 gegen Schwefingen II, solide Grundlagen.

Kapitän Philip Menke freut sich auf volle Ränge, Co-Trainer Simon Rickermann sieht die Außenseiterrolle als Vorteil. Hallenfußball mag solche Teams. Manchmal sogar sehr.

Der Jugendfaktor: VfL Emslage

Beim VfL Emslage ist vieles neu. Trainerteam, Kader, Ausrichtung. Viele junge Spieler, Fokus auf Entwicklung, Kontinuität als langfristiges Ziel.

Co-Trainer Johannes Reckers spricht von Abwechslung und bekannten Gesichtern und genau das ist die Halle für Emslage: eine Bühne, um Erfahrungen zu sammeln. Und vielleicht mehr.

Der Traditionsklub im Umbau: SV Union Meppen

Der SV Union Meppen weiß, wie man Hallenstadtmeisterschaften organisiert, im vergangenen Jahr sogar sehr erfolgreich. Sportlich steckt die Mannschaft in der 1. Kreisklasse noch im Umbruch, steht mit 13 Punkten auf Platz zehn.

Trainer Dirk Bruns blickt dankbar zurück und wünscht den diesjährigen Ausrichtern gutes Gelingen. Union kommt ohne Favoritenrolle, aber mit Struktur, Erfahrung und einem klaren Plan.

Fazit

Acht Teams. Acht unterschiedliche Geschichten. Von ambitioniert bis unbekümmert. Was sie eint: ein Sonntag, eine Halle und ein Ball, der schneller rollt als jede Prognose.

Die Gruppen werden ausgelost, die Bande wartet und irgendwo zwischen schnellem Kombinationsspiel, Derbygrätsche und kurzer Spielzeit entsteht er wieder:

dieser ganz spezielle Hallenmoment, der erklärt, warum man an einem Sonntag lieber in der Halle steht als auf dem Sofa sitzt.

Sonntag, 18. Januar 2026 | 13:30 Uhr | Stadtsporthalle Meppen

Alles Weitere übernimmt der Ball.