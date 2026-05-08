Meppen siegt im Spitzenspiel: Meister triumphiert beim SV Drochtersen

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In der Regionalliga Nord wurde heute der 33. Spieltag mit dem Gipfeltreffen der beiden besten Mannschaften der laufenden Saison eröffnet. Auch wenn die Entscheidung um die Meisterschaft bereits gefallen ist, bot das Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem Erstplatzierten eine Leidenschaft, die der sportlichen Qualität dieser Paarung vollauf gerecht wurde.

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In einer stimmungsvollen Atmosphäre vor 1712 Zuschauern im Kehdinger Stadion untermauerte der SV Meppen seine Ausnahmestellung in der Liga. Der Gastgeber SV Drochtersen/Assel startete mutig in die Begegnung und konnte den Favoriten im ersten Durchgang sichtlich unter Druck setzen. Belohnt wurde dieser Einsatz in der 38. Minute, als Jannes Wulff die Führung zum 1:0 für die Hausherren erzielte. Doch der Meister aus dem Emsland zeigte in der zweiten Halbzeit, warum er die Tabelle anführt. Den Ausgleich markierte Simon Engelmann in der 70. Minute. Die Gäste setzten nach und drehten das Spiel nur wenige Minuten später endgültig: Julian Ulbricht erzielte in der 76. Minute den Treffer zum 1:2-Endstand. Damit ging der Sieg im prestigeträchtigen Spitzenspiel an den Tabellenführer.

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Morgen, 13:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 FC Eintracht Norderstedt Norderstedt 13:30 PUSH

SC Weiche Flensburg 08 hat in den vergangenen Tagen mit dem 2:1 in Oldenburg und zuvor dem 2:0 gegen Schöningen einen bemerkenswerten Lauf gezeigt. Die Mannschaft hat sich damit auf 45 Punkte verbessert und sich im gesicherten Mittelfeld festgesetzt. Vor eigenem Publikum bietet sich nun die Chance, diese starke Phase weiter zu veredeln und einen direkten Konkurrenten aus dem unteren Drittel auf Distanz zu halten. Für FC Eintracht Norderstedt war der 2:1-Sieg gegen Blau-Weiß Lohne enorm wichtig. Mit 29 Punkten bleiben die Gäste aber unter Zugzwang, weil die Ausgangslage im Keller weiterhin heikel ist. Jeder Punkt zählt, jede Niederlage kann den Druck sofort wieder verschärfen. Gerade deshalb hat diese Partie für Norderstedt einen hohen Wert. Weiche spielt mit Rückenwind, Norderstedt mit dem Wissen, dass die Zeit knapp wird. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Werder Bremen Werder II SSV Jeddeloh Jeddeloh 14:00 PUSH

SV Werder Bremen II wurde zuletzt beim 1:5 bei Hannover 96 II hart getroffen und steht mit 37 Punkten weiter in einer unangenehmen, wenn auch nicht aussichtslosen Lage. Die Mannschaft braucht ein Ergebnis, das Stabilität zurückbringt. Gerade zuhause soll nun die Reaktion folgen, denn eine weitere klare Niederlage würde das Gefühl des Kontrollverlusts verstärken. SSV Jeddeloh verlor zuletzt auf dramatische Weise 3:4 gegen Kickers Emden und blieb bei 63 Punkten. Die Mannschaft hat damit im Rennen um Platz drei an Boden verloren, gehört aber weiter zu den stärksten Teams dieser Liga. Jeddeloh bringt viel Offensivkraft mit, zugleich aber auch die Wucht eines Spiels, das nach einem 0:3-Rückstand beinahe noch gedreht worden wäre. Dieses Duell verspricht Tempo, offene Momente und reichlich Intensität. ---

Morgen, 16:00 Uhr HSC Hannover HSC Hannover Hannover 96 Hannover 96 II 16:00 live PUSH

Das Hannover-Derby trägt diesmal eine ganz eigene Mischung aus Emotion, Brisanz und tabellarischem Gewicht. HSC Hannover hat mit dem 4:1 in Schöningen ein gewaltiges Lebenszeichen gesendet und sich auf 31 Punkte verbessert. Für den Aufsteiger war das ein Ergebnis voller Hoffnung, voller Mut, voller Widerstand. Gerade im Derby kann eine solche Welle enorme Kräfte freisetzen. Hannover 96 II hat in kurzer Zeit zwei höchst unterschiedliche Gesichter gezeigt: erst das starke 5:1 gegen Werder II, dann das bittere 2:3 im Nachholspiel gegen Kickers Emden. Mit 50 Punkten ist die U23 sportlich sehr stabil unterwegs, aber in einem Derby lösen Tabellenstände nur einen Teil der Wahrheit auf. Für den HSC ist es womöglich die größte Bühne des Endspurts, für 96 II die Chance, sportliche Reife zu zeigen. ---

BSV Kickers Emden erlebt gerade intensive Tage. Erst das wilde 4:3 in Jeddeloh, dann der 3:2-Auswärtssieg im Nachholspiel bei Hannover 96 II – diese Mannschaft ist in Bewegung, in Form und in Torlaune. Mit 47 Punkten hat Emden sich auf Rang acht vorgeschoben und kann mit einem weiteren Sieg eine ohnehin starke Saison noch glänzender erscheinen lassen. VfB Lübeck hat seinerseits im Nachholspiel mit dem 3:1 gegen Oldenburg eine klare Reaktion gezeigt und steht nun bei 44 Punkten. Die Mannschaft kommt also ebenfalls mit Rückenwind. Gerade deshalb wirkt dieses Duell so reizvoll: Zwei Traditionsklubs, zwei jüngste Erfolgserlebnisse, zwei Teams mit dem Anspruch, im Saisonendspurt noch einmal sichtbar zu werden. Es ist kein Spiel des Überlebens, aber eines mit viel Stolz. ---

Für TuS Blau-Weiß Lohne ist die bittere Wahrheit bereits Gewissheit: Der Abstieg steht fest. Das 1:2 in Norderstedt hat daran nichts mehr geändert. Doch genau in solchen Spielen geht es oft noch um Haltung, Würde und das Bemühen, sich nicht einfach aus der Liga verabschieden zu lassen. Vor eigenem Publikum wird die Mannschaft also versuchen, noch einmal ein sauberes Zeichen zu setzen. FSV Schöningen verlor zuletzt 1:4 gegen HSC Hannover und bleibt mit 33 Punkten in einer unangenehmen Position. Ganz sicher ist noch nichts, und deshalb ist dieses Auswärtsspiel trotz des bereits feststehenden Abstiegs der Gastgeber keine leichte Aufgabe. Schöningen muss liefern, weil es sich einen weiteren Ausrutscher kaum leisten kann. Gerade solche Konstellationen machen Saisonendspiele unberechenbar. ---

1. FC Phönix Lübeck hat mit dem 1:0 beim Hamburger SV II seine starke Phase untermauert und sich auf 50 Punkte verbessert. Die Mannschaft spielt eine bemerkenswerte Saison und kann im Endspurt weiter Plätze gutmachen. Zuhause gegen einen abstiegsbedrohten Gegner ist der Anspruch klar: Dominanz, Kontrolle und der nächste Sieg. Für Altona 93 ist die Lage dramatisch. Das 1:1 gegen St. Pauli II half nur bedingt, weil die theoretische Chance auf den Ligaverbleib nur mit Siegen weiterlebt. Mit 23 Punkten ist jeder weitere Spieltag eine Prüfung auf Hoffnung und Nerven. Altona braucht dringend drei Punkte, um überhaupt im Rennen zu bleiben. Genau das gibt dieser Partie ihre emotionale Schwere. Phönix spielt um ein starkes Finish, Altona ums nackte Überleben. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr Bremer SV Bremer SV VfB Oldenburg VfB Oldenburg 15:00 live PUSH

Bremer SV hat mit dem 3:2 in Meppen ein Ausrufezeichen gesetzt und anschließend im Nachholspiel beim 1:1 bei St. Pauli II nachgelegt. Mit 51 Punkten steht die Mannschaft auf Rang fünf und kann auf ein starkes Saisonende hoffen. Gerade der Sieg beim bereits feststehenden Meister hat gezeigt, wie unangenehm und reif dieser Bremer SV in dieser Phase auftritt. VfB Oldenburg erlebte dagegen schwierige Tage: erst das 1:2 gegen Weiche Flensburg, dann das 1:3 im Nachholspiel beim VfB Lübeck. Mit 65 Punkten bleibt der Klub zwar Dritter, doch das Gefühl der Unverwundbarkeit ist verloren gegangen. Dieses Spiel bekommt damit enorme Bedeutung. Oldenburg braucht eine Reaktion, Bremen will den Lauf bestätigen. Es ist ein Duell mit viel Wucht zwischen Form und Anspruch. ---

Dieses Stadtduell kommt mit viel Druck daher. FC St. Pauli II hat zunächst beim 1:1 in Altona nur spät gepunktet und im Nachholspiel gegen den Bremer SV ebenfalls ein 1:1 geholt. Das reicht kaum. Mit 24 Punkten lebt die Hoffnung nur noch theoretisch, und genau deshalb braucht St. Pauli II dringend einen Sieg. Alles andere würde die Lage fast endgültig entkräften. Hamburger SV II verlor zuletzt 0:1 gegen Phönix Lübeck und steht bei 43 Punkten. Die Mannschaft ist sportlich deutlich ruhiger unterwegs, wird aber wissen, was ein Derby in dieser Saisonphase bedeutet. Für St. Pauli II ist es ein Spiel voller letzter Hoffnung, für den HSV II eines voller Prestige. Gerade dadurch kann diese Partie emotionaler werden als viele andere an diesem Spieltag.